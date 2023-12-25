В центре конфликта общества и власти снова Соглашение по госдаче «Пицунда», возвращенное президентом на ратификацию в парламент. Речь идет о передаче в собственность России госдачи и прилегающих к ней территорий и акватории моря. Сейчас государственная дача находится в бесплатном пользовании ФСО России, и срок договора еще не истек. Однако 19 января 2022 года между представителями Абхазии и России было подписано межправительственное соглашение, и в нем уже прописана безвозмездная передача государственной дачи «Пицунда» в собственность России. Соглашение не ратифицировано парламентом, так как выяснилось, что оно вступает в противоречие с Конституцией и ущемляет суверенные права Абхазии. Общественность протестует против выведения объекта и прилегающих к нему территорий из-под юрисдикции Абхазии, и сообщение о том, что президент Бжания снова направил соглашение на ратификацию в парламент, стало поводом для протестных настроений.

Рассмотрение в парламенте запланировано на 28 декабря. Поэтому на прошлой неделе в Сухуме прошло собрание общественных и политических организаций, представителей научной и творческой интеллигенции, депутатов парламента разных созывов, людей, которые поддерживали Бжания, когда он баллотировался в президенты, и разочаровались в нем. Все эти очень разные люди и организации объединились, чтобы потребовать от депутатов парламента отказаться от рассмотрения данного вопроса, и так как они не очень верят в неподкупность своих избранников, готовятся к проведению акции протеста перед зданием парламента 28 декабря. Они также намерены провести собрание общественности с депутатами и руководством страны, с депутатами разных созывов парламента, обратиться к спикеру парламента Абхазии и к президенту России, так как уверены, что руководство Абхазии не доносит до руководства России мнение народа Абхазии в вопросах, связанных с российско-абхазскими соглашениями.

«Подтверждаем готовность к самым решительным действиям, направленным на блокирование реализации инициатив, наносящих непоправимый ущерб достижениям абхазского народа и факту существования абхазской государственности!» – говорится в заявлении, подписанном 11 общественными и политическими организациями по итогам собрания. Сегодня к ним присоединилась еще одна организация – «Аиараа».

СГБ отведена роль плохого полицейского, и, что примечательно, рекомендации анонимов становятся для них руководством к действию

Президент принял вызов и в традиционной для него манере объявил охоту на ведьм. Себе он выбрал роль молчаливого полицейского. А в социальных сетях активизировались анонимные проправительственные информационные ресурсы, которые по отработанному шаблону обвиняют оппонентов Бжания в связях с Западом, Грузией, подготовке цветных революций и требуют от СГБ провести проверку банковских счетов граждан Абхазии. СГБ отведена роль плохого полицейского, и, что примечательно, рекомендации анонимов становятся для них руководством к действию. На государственное телевидение выпускают доблестного чекиста, и он, не особо заботясь о достоверности данных, соблюдении законов, запрещающих разглашать личную информацию, безопасности людей и безнравственности своего поведения, считывает с телесуфлера заготовленный текст и призывает общественность предать остракизму, конечно, «без суда и следствия» людей, открыто выражающих свою позицию. И здесь молодой подполковник, быстро дослужившийся до должности заместителя председателя СГБ, делает два акцента – на молодежную организацию «ХараХПицунда» и на негосударственные СМИ, и так машет шашкой, словно обнаружил коррупционную схему, направленную на распродажу государственной собственности.

«Они осуществляют уличные акции, которые как нельзя лучше демонстрируют полученные ими за рубежом знания в области гражданского участия», – это заместитель председателя СГБ Заал Хварцкия так называет протест молодых людей против отчуждения части территории Абхазии. Особую обеспокоенность СГБ вызывают «некоторые наши граждане, которые не стесняются озвучивать свою критическую позицию по ряду внутриполитических вопросов». Плечом к плечу с СГБ стоит МИД Абхазии. Сотрудница ведомства распространяет в сетях фотографии банковских счетов граждан Абхазии, обвиняя их в реализации «деструктивной политики США в Абхазии». Девушка так уверена в себе, что сообщает, что у нее огромное количество банковских «платежек», которые ей выдал коммерческий «Кибит-банк».

Если после произнесения этой аббревиатуры у вас не возникло никакой страшной ассоциации, то я вам подскажу, что в устах чекиста или работника МИД UNDP звучит как международная террористическая организация

Молодежной организации шьют ни много ни мало, а измену родине. И их вина состоит в том, что они осуществляют проекты, спонсорами которых выступает UNDP. Если после произнесения этой аббревиатуры у вас не возникло никакой страшной ассоциации, то я вам подскажу, что в устах чекиста или работника МИД UNDP звучит как международная террористическая организация.

К слову сказать, проекты, на которые ссылается товарищ подполковник, были направлены на оказание бесплатной медицинской помощи в период пандемии – анализы, тесты, капельницы и так далее. И еще, все проекты неправительственных организаций проходят согласование в МИД Абхазии. А на нынешнем этапе, «благодаря» президенту Бжания, они сдают отчеты не только в налоговую, но еще и в МИД Абхазии. Это очень странно, что Бжания пытается взять под финансовый контроль деятельность общественных организаций (используя МИД?), в то время как его подчиненные, государственные чиновники и служащие открыто получают дорогие подарки за всевозможные «услуги», а многие ведомства в исполнительной власти расходуют деньги налогоплательщиков, мягко говоря, не по назначению. Чиновники совершенно не стесняются демонстрировать уровень своей состоятельности. Только их взносы на свадьбах стоят того, чтобы задуматься о неограниченных доходах людей, работающих во власти и на власть.

Но чекистов и нынешнее руководство МИД мало заботит, что у нас есть закон о противодействии коррупции, но нет закона о противодействии общественным организациям. Что деятельность неправительственных организаций не запрещена и что они, в отличие от министерств и ведомств, соблюдают финансовую дисциплину – сдают отчеты и платят налоги, которые прожирает коррупционная власть.

И для меня вопрос уже даже не в государственной даче в Пицунде, которую Бжания хочет кому-то подарить, а в признаках тоталитарного режима, нависших над страной. Позволит ли общественность еще раз пройти этот путь, станет понятно очень скоро. Возможно, в канун Нового года.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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