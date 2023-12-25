Сегодня на площадке АРСМИРА состоялась пресс-конференция представителей молодежного движения «ҲараҲПицунда». На встречу были приглашены сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии. Поводом стало заявление первого заместителя председателя СГБ РА Заала Хварцкия в эфире АГТРК 22 декабря, в котором он обвинил представителей гражданского общества Абхазии, в том числе и участников движения «ҲараҲПицунда», в дестабилизации политической ситуации в стране.

Комментарий Службы госбезопасности Абхазии прозвучал на фоне обострения внутриполитической ситуации в стране в связи с тем, что в парламент на ратификацию было вновь направлено соглашение по передаче России госдачи в Пицунде. 20 декабря общественные и политические организации Абхазии потребовали от президента Аслана Бжания отозвать из парламента соответствующий проект закона. 21 декабря в Сухуме состоялась встреча общественности, интеллигенции, на которой, в частности, представители гражданского общества – Арда Инал-ипа, Батал Кобахия, инициативной группы «ҲараҲПицунда» и другие высказались против ратификации данного соглашения. По информации абхазских СМИ, заседание сессии парламента состоится 28 декабря.

В ответ на активизацию общественности вечером 22 декабря в эфире Абхазского телевидения вышел комментарий СГБ «в связи с попыткой дестабилизировать политическую ситуацию определенными силами в стране, в том числе представителями НПО». Первый заместитель председателя СГБ Заал Хварцкия заявил, что всего на территории Абхазии на сегодняшний день функционируют 23 неправительственные организации и 10 представительств международных организаций. По его словам, с января 2020 года по ноябрь 2023 года общий объем зарубежного финансирования, проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия указанными организациями, составил порядка 2 миллиардов 90 миллионов рублей. Он отметил, что одной из основных и ключевых международных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Абхазии, является программа развития ООН UNDP, а ее основным донором является агентство США по международному развитию (USAID).

А вот что Заал Хварцкия, в частности, заявил о молодежном движении «ҲараҲПицунда»:

«Особую обеспокоенность СГБ вызывает то, что отдельные наши граждане, которые не стесняются озвучивать свою критическую позицию по ряду внутриполитических вопросов, по ряду вопросов, которые имеют критическое значение для абхазо-российских отношений, получают деньги непосредственно от UNDP. Примечательно, что за месяц до создания движения «ҲараҲПицунда» на счет общественной организации «АМЧ», руководитель Пачалия Алиса – от UNDP поступило порядка двух миллионов рублей. А общий объем, да, финансирования, т.е. за последние три года этой организации со стороны программы развития ООН составил 5 674 096 рублей. UNDP также осуществило адресное финансирование ряда граждан, в частности гражданки РА Абидовой Наиды, сотрудницы НПО «Прогресс», являющейся родной сестрой Абидовой Аиды – активного участника движения «ҲараҲПицунда». UNDP за период с 2020 по 2023 год профинансировало организацию «КОД», да, руководителем которой является Агрба Лия на сумму 6 369 084 руб. Полагаем, что все это финансирование официально осуществляется на какие-то гуманитарные цели. Однако то, что люди, публично критикующие власть и затрагивающие вопросы, которые с большой долей вероятности могут негативно сказаться на динамике абхазо-российских взаимоотношений, получают деньги от недружественных и даже враждебных для нас институтов, заставляет задуматься. Т. е., согласно тому, что мы видим, иностранные деньги служат искажению общего информационного фона и дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Абхазия».

Сегодня на странице молодежного движения «ҲараҲПицунда» было опубликовано обращение на имя председателя Службы государственной безопасности Темура Ахиба. В нем говорится:

«Уведомляем Вас о том, что в связи с заявлением первого заместителя председателя СГБ РА Заала Хварцкия, продемонстрированного в эфире «АГТРК» 22.12.2023 года, содержащее обвинение в дестабилизации политической ситуации в стране, а также клеветнические высказывания, порочащие честь и достоинство участников движения «ҲараҲПицунда», с использованием сфальсифицированных документов, мы требуем: до 15:00 сегодняшнего дня уведомить нас о том, что Вы готовы лично, либо через своего первого заместителя Заала Хварцкия, либо через других представителей СГБ принести нам публичные извинения в эфире «АГТРК» и опровергнуть в полной мере информацию, порочащую честь и достоинство участников движения «ҲараҲПицунда»; либо публично доказать или опровергнуть информацию в отношении нас в открытом диалоге с нами на площадке АРСМИРА сегодня в 15:00, в ином случае мы будем комментировать озвученную в отношении нас информацию в отсутствии Вас».

На пресс-конференции в АРСМИРА представитель движения «ҲараҲПицунда» Лия Агрба сообщила, что сегодня в 11 часов они оставили письмо в СГБ, пригласили на встречу его представителей, однако на пресс-конференцию никто не пришел. Она предположила, что сказать им нечего и они не могут доказать то, о чем шла речь в репортаже на АТ. Активистка отметила, что они намерены обратиться в суд, чтобы защищать и восстанавливать свои нарушенные права. Она подчеркнула, что все, что было сделано на Абхазском телевидении, – это «подлая и лживая постановка».

«Мы прослеживаем во всем этом участие МИДа, конечно же, потому что сразу после того, как был опубликован этот репортаж, сотрудница МИДа, я, к сожалению, не знаю ее должность, Милана Хашба опубликовала персональные данные одной из участниц нашего движения Наиды Абидовой. Честно говоря, это все подпадает под уголовную статью».

Лия Агрба прокомментировала суммы, названные в эфире АГТРК Заалом Хварцкия, а именно 6 миллионов рублей:

«6 миллионов, о которых они говорят, там, конечно, гораздо меньше, но это был проект «Мобильная ковид-бригада», который на протяжении 2021-2022 гг. обслуживал больных COVID-19. Была помощь Сухумскому амбулаторному центру, который тоже был создан на волонтерских основах. К сожалению, этих денег тоже не хватало, мы выиграли этот проект. Проект потом был награжден государственными наградами, медалями, точнее – наши доктора были награждены. Я сижу сейчас, все это рассказываю, я понимаю, что мне приходится оправдываться за то, что я делала хорошее дело. Я думаю: за что, почему это происходит? Потому что, наверное, все люди, которых в конце перечислил Заал Хварцкия – Лиана Кварчелия, Астамур Тания, Саид Гезердава, – это все люди, которые сейчас выступают против ратификации соглашения по госдаче в Пицунде. Все это прямо связано с этим. Мой проект длился с 2021 по 2022 гг., если к нам были какие-то вопросы, а их, конечно, к нам не было, тогда почему никто не стал заниматься этим вопросом, почему против нас не были заведены никакие дела? Никаких расследований не было, именно сейчас, когда вопрос Пицунды снова поднялся, и вот буквально Пицунда «горит», что они делают – они нас публично травят, вот чем они занимаются. А это касается не только нас, это касается наших семей, это касается народа, который просто обманули в эфире Абхазского телевидения. Конечно, виноваты не только сотрудники СГБ во всем этом, виноваты те, кто вложил в руки сфальсифицированные документы. С чего все это началось? Если бы сотрудники Госбезопасности хоть когда-нибудь занимались нашими счетами – кстати, у нас есть информация, что буквально сегодня, вчера Служба госбезопасности начала заниматься нашими счетами. Это говорит еще и о том, что эту информацию им предоставили. Кто предоставил? Видимо те, кто опубликовал у себя на странице наши персональные данные».

Наида Абидова опровергла информацию о том, что она имеет отношение к НКО «Прогресс», которой на самом деле не существует. Она подчеркнула, что если у СГБ есть доказательства того, что ей и ее друзьям платят, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране, то они бы давно начали расследование, задержали бы их. Но молодежь, по ее словам, задерживают только за активизм:

«Своими словами представители Службы госбезопасности опорочили, очернили и обесчестили ни меня, ни моих друзей, ни наше движение, а самих себя. Они показали, что они готовы лгать, что они способны на трусость, что они способны на клевету, что их основное оружие – это травля, что они не уважают ни себя, ни закон. И самое ужасное, что они не проявляют никакого уважения к гражданам Абхазии, когда они думают, что им поверят, что их послушают, что их слов и действий достаточно, чтобы народ перестал бороться за свою страну, они наносят оскорбление намного более ужасное, чем они нанесли мне, Лии или другим людям, которые были названы в этом репортаже. Этой передачей на АГТРК они сказали: мы не верим, что граждане Абхазии могут бороться за свою страну, если им за это никто не платит».

Наида Абидова напомнила, что за время существования молодежного движения их много раз пытались оклеветать, опорочить. Участников «ҲараҲПицунда» задерживали в УВД, регулярно задерживают на российско-абхазской границе, им приходилось отстаивать свои права в суде (Айнару Хашиг и Рашиду Тания). И с представителями Службы госбезопасности они не раз беседовали, в том числе и с первым заместителем председателя СГБ Заалом Хварцкия. Абидова продолжила:

«Ваши действия – это попытка наказать нас, спугнуть нас, заставить нас отказаться от нашего мнения и от нашего права выбирать, в какой Абхазии мы хотим жить. Ваши действия – это попытка заставить нас и людей вокруг нас забыть о Пицунде, забыть о нашей независимости, о нашей Конституции и о нашем долге».

Александра Барганджия напомнила, что СГБ должна обеспечивать безопасность Абхазии, пресекать любые посягательства на суверенитет, конституционный строй, на территориальную целостность, должна бороться с коррупцией, с организованной преступностью, наркобизнесом, однако сегодня СГБ является инструментом для оказания давления на гражданское общество. Она интересуется, почему СГБ публично не реагирует на многомиллионные подарки чиновникам.

«Чьим интересам служит СГБ? Сотрудники СГБ знают о том, что неправительственные, некоммерческие организации отчитываются о финансовой стороне своей деятельности перед налоговыми органами Абхазии в виде ежеквартальных отчетов. Кроме того, ежегодно они отчитываются о своей деятельности перед Министерством юстиции. Подробные описания проектов передаются в МИД Абхазии. Если вас так интересует прозрачность и отчетность, почему мы не видим в эфире АГТРК о том, что МИД не сдает свои балансы уже второй год? Сотрудники неправительственных организаций получают свои заработные платы открыто, прозрачно, через абхазские банки. И делается это не через Грузию, как вы пытаетесь представить в своем репортаже. А через офисы международных организаций напрямую через российские банки. Так поступают средства и в документах, которые слили в соцсетях, банковских счетах, это отчетливо видно, через какие банки поступают средства. Мне кажется, что такой прозрачностью и отчетностью вряд ли могут похвастаться государственные органы, которые, например, получают финансирование в рамках Инвестпрограммы. Говоря о МИДе, это еще один орган, который у меня лично вызывает огромное количество вопросов, потому что это ведомство с важной историей и с огромным вкладом в становление абхазской государственности. Но сегодня создается впечатление, что его руководство пытается перечеркнуть весь тот вклад, который внесли его предшественники. Кроме того, что ведомство больше сейчас похоже на пиар-центр министра, оно выбрало курс на изоляцию. Способствование взаимодействию Абхазии с международными организациями – это одна из прямых задач МИДа. Но что мы видим сегодня? Травлю, навешивание ярлыков на своих же граждан, на активистов. Мы видим попытки дискредитации этих активистов, путями, доходящими до абсурда, вплоть до публикации личных банковских счетов».

Валерия Аршба отметила, что события были созданы искусственно накануне ратификации соглашения по госдаче в Пицунде, чтобы сместить фокус внимания граждан с главного, ключевого вопроса – статуса госдачи в Пицунде. По ее словам, если соглашение будет принято, то эта территория уйдет из-под юрисдикции Абхазии. Она подчеркнула, что активисты движения будут стоять там, где будет решаться вопрос госдачи, как бы их не запугивали.

«Сейчас для всех для нас в первую очередь, для каждого гражданина Абхазии важно отстоять Пицунду, все остальное второстепенно», – заключила Наида Абидова.

Ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественные деятели, активисты все эти дни пишут в соцсетях о своем возмущении и негодовании по поводу заявления СГБ. Экономист Ахра Аристава на своей странице в Facebook написал, что никто в Абхазии, ни одна политическая организация, ни один общественный деятель, ни один гражданин не заявил намерение забрать госдачу у российской страны.

«Все говорят только лишь о том, что новое соглашение должно носить взаимовыгодный характер, отражать интересы абхазской стороны. То, что отношения между государствами должны носить взаимовыгодный и взаимоуважительный характер, заявляют руководители России. И вместо того, чтобы обсуждать пункты нового соглашения и вносить поправки, власти решили идти путем развешивания ярлыков. Для Республики Абхазия, для наших граждан это путь тупиковый, опасный и ни к чему хорошему не приведет».

А психолог, преподаватель АГУ Элана Кортуа подчеркнула, что «стукачи, они же осведомители, они же информаторы, были не только в страшные для Абхазского народа 1930-е годы, но и сегодня!»

«Это наши родственники, соседи, коллеги, хорошо знакомые люди, иногда даже «друзья», которые из чувства зависти, собственной убогости, трусости, из-за стремления «угодить», выслужиться»», чтобы добиться местечковых интересов, готовы прибегнуть к разному. Составлению и отправке в определенные структуры внутри страны и за ее пределы списка людей, которых необходимо задерживать и допрашивать! Ставить на так называемый учет отдельных лиц или групп представителей нашего народа, чтобы прослушивать телефоны, следить за деятельностью и т.д. Целенаправленно создавать в информационном пространстве, в том числе на государственном канале, ложную и подстрекательскую риторику. Подобные методы привели к тому, что в 30-е годы руками своих же людей был уничтожен цвет абхазской нации. Огромное количество лучших людей были подло расстреляны, потеряны, сосланы безвозвратно в лагеря. Подобные способы привели к тому, что абхазскому народу пришлось долгий период реабилитироваться и восстанавливать национальные ресурсы. Сегодня у нас есть возможность медленно, но верно развиваться как самостоятельное, суверенное государство, но использование репрессивных методов вновь может привести уже к необратимым последствиям для всего абхазского народа», – отметила Элана Кортуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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