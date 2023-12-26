У абхазского парламента собираются противники соглашения по «Пицунде»

У здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия собираются противники ратификации соглашения о передачи России госдачи «Пицунда».

Ранее стало известно, что рассмотрение вопроса перенесли с 28 на 27 декабря. Общественные организации призвали к проведению митинга у стен парламента.

Оппозиционеры, предположительно, намерены сорвать сессию парламента, пишут в абхазских телеграм-каналах.

«Мы никуда не уйдем, пока вопрос не будет решен в пользу народа», – заявил журналистам ветеран грузино-абхазской войны Леван Микаа.

«Мы уже на площади перед парламентом. Завтра сессия, которой не должно быть и не будет», – написал в соцсети ветеран Лаша Зухба.

У здания парламента и вокруг комплекса правительственных зданий усилены меры безопасности, на месте находится глава МВД Роберт Киут.

СМИ публикуют видеообращение абхазского генпрокурора Адгура Агрба. Он призвал граждан «воздержаться от участия в несанкционированном митинге».

«В случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения, дестабилизации общественной обстановки в республике, правоохранительные органы в соответствии с наделенными полномочиями обязаны применить весь комплекс мер, направленный на предотвращение такого рода ущерба, вплоть до привлечения организаторов и участников массовых беспорядков к предусмотренной действующим законодательством ответственности», – сказал Агрба.

По его словам, вокруг комплекса правительственных зданий круглосуточно ведется видеонаблюдение.