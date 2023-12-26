Соглашение о передаче России госдачи в Пицунде могут утвердить 27 декабря

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия рассмотрит вопрос о ратификации соглашения о передаче России госдачи «Пицунда» уже завтра, 27 декабря. Ранее планировалось, что заседание пройдет 28 декабря.

В инициативной группе «ҲараҲПицунда» («Наша Пицунда») уже призвали к проведению акции у стен парламента: «Сохраним Пицунду! Другого шанса не будет!».

Предположительно, митинг у здания законодательного органа проведут и оппозиционные силы.

Напомним, что в российско-абхазском соглашении были допущены ошибки в координатах госдачи и прилегающей акватории. На встрече с депутатами абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что российская сторона поменяла координаты и прислала новый документ.