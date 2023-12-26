Протестующие сообщили, что акция у здания абхазского парламента – бессрочная

Митинг у здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия — бессрочный. Об этом сообщил экс-депутат, член фонда «Аамта» Алхас Джинджолия.
«Мы, собравшиеся у стен парламента Абхазии, представители гражданского общества и интеллигенции, политических и общественных организаций начали бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче, в президентском варианте, который противоречит Конституции Абхазии. Призываем небезразличных граждан, вне зависимости от их политических взглядов, поддержать мирную акцию, проходящую на площади у Народного Собрания», — сообщил Джинджолия.
Заявление опубликовало и молодежное движение «ҲараҲПицунда» («Наша Пицунда»).
«Уже сегодня у парламента собираются люди. В ответ власть подтягивает военную технику. Баррикады – символ этой власти и выбранного ими курса на игнорирование мнения народа. Мы не просим никого приходить сегодня. Но если вам это важно, значит мы встретимся здесь. А ЗАВТРА ВСЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ. Это самое важное. 27 декабря. В 9:00, в 10:00, в 11:00. Быть. Пицунде быть, Абхазии быть, нам - быть», — сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что рассмотрение вопроса перенесли с 28 на 27 декабря. Общественные организации и оппозиционеры призвали к проведению митинга у стен парламента.
СМИ опубликовали видеообращение абхазского генпрокурора Адгура Агрба. Он призвал граждан «воздержаться от участия в несанкционированном митинге».
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- Оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, а от абхазского лидера – отозвать соглашение.
- В сентябре тему передачи России госдачи в Пицунде прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он говорит, что «информационное сопровождение рассмотрения вопроса» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. А Россия, по его словам, – «ядро внешней политики» Абхазии. «Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – отметил глава абхазского ведомства.
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