Протестующие сообщили, что акция у здания абхазского парламента – бессрочная

Митинг у здания парламента самопровозглашенной республики Абхазия — бессрочный. Об этом сообщил экс-депутат, член фонда «Аамта» Алхас Джинджолия.

«Мы, собравшиеся у стен парламента Абхазии, представители гражданского общества и интеллигенции, политических и общественных организаций начали бессрочную акцию по недопущению ратификации соглашения по пицундской госдаче, в президентском варианте, который противоречит Конституции Абхазии. Призываем небезразличных граждан, вне зависимости от их политических взглядов, поддержать мирную акцию, проходящую на площади у Народного Собрания», — сообщил Джинджолия.

Заявление опубликовало и молодежное движение «ҲараҲПицунда» («Наша Пицунда»).

«Уже сегодня у парламента собираются люди. В ответ власть подтягивает военную технику. Баррикады – символ этой власти и выбранного ими курса на игнорирование мнения народа. Мы не просим никого приходить сегодня. Но если вам это важно, значит мы встретимся здесь. А ЗАВТРА ВСЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ. Это самое важное. 27 декабря. В 9:00, в 10:00, в 11:00. Быть. Пицунде быть, Абхазии быть, нам - быть», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что рассмотрение вопроса перенесли с 28 на 27 декабря. Общественные организации и оппозиционеры призвали к проведению митинга у стен парламента.

СМИ опубликовали видеообращение абхазского генпрокурора Адгура Агрба. Он призвал граждан «воздержаться от участия в несанкционированном митинге».