Абхазский парламент ранним утром утвердил передачу России госдачи «Пицунда»

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия ранним утром, на внеочередном заседании ратифицировал российско-абхазское соглашение, утвердив передачу России госдачи «Пицунда». Об этом противникам документа, которые со вчерашнего вечера находятся у здания парламента, сообщил спикер законодательного органа Лаша Ашуба. На заседание допустили лишь журналистов Абхазского телевидения.

«Все переживали за эту ситуацию, также много переживаний было у депутатов парламента, у людей, которые приходили в парламент. Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику. Первая опция, связанная с координатами, была принята российской стороной и мы ее получили. Оставался вопрос, связанный с «третьими лицами». Была соответствующая встреча представителей власти и оппозиции, на которой мы пришли к консенсусному документу. Это внесение изменений в соответствующие законы. Это – закон о международных договорах, Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия. Такое решение было обсуждено между представителями власти и оппозиции», – сказал Ашуба.

По его словам, впоследствии эти решения «спустили в парламент» и началось обсуждение.

«Депутаты не хотели голосовать за соглашение только с изменением координат, позже пришли к консенсусу, где депутаты будут голосовать за соглашение с изменением координат и невозможностью передачи объекта третьим лица. Мы, на внеочередной сессии, где присутствовало 28 депутатов, приняли три закона и ратифицировали соглашение 26 голосами (всего в парламенте 35 депутатов – ред.). Мы приняли все документы в первом, втором и третьем окончательном чтении», – добавил он.

Оппозиционеры и общественные деятели назвали решение парламента «позорным» и требуют его отменить. По словам экс-омбудсмена Асиды Шакрыл, принятое решение – нелегитимно.

«Произошло самое страшное, чего мы могли ожидать. Депутаты проигнорировали Конституцию Республики Абхазии, они проигнорировали законы страны, они растоптали Конституцию и законы. Они нарушили всё, что можно было нарушить. Депутаты парламента должны обосновать, почему они приняли такое решение – проводить внеочередную сессию ночью. Они должны были обосновать законность этой сессии», – сказала Шакрыл журналистам.

Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба заявил, что все необходимые исправления технического характера в соглашение были внесены «путем обмена нотами между МИД России и Абхазии», что, по его словам, «соответствует общим нормам международного права, а также Венской конвенции о международных договорах от 23 мая 1969 года».

Российский посол Михаил Шургалин заявил, что соглашение не предусматривает передачу РФ земли, на которой расположен объект.

«Территория передается в аренду на 49 лет. В собственность передаются только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО России», – сказал дипломат.

По его словам, «для большинства населения этот объект ассоциируется с президентом России Владимиром Путиным, который не раз проводил рабочие встречи на госдаче, также, как и министр иностранных дел Сергей Лавров».

Митинг у здания парламента, 26 декабря

Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.

По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.

Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.

На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.

В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.

Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.

В сентябре тему передачи России госдачи в Пицунде прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он говорил, что «информационное сопровождение рассмотрения вопроса» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. А Россия, по его словам, – «ядро внешней политики» Абхазии. «Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – отметил глава абхазского ведомства.

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