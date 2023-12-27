Абхазский лидер подписал законы о передаче России госдачи в Пицунде

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал законы, принятые ранним утром депутатами парламента. Таким образом, Бжания утвердил передачу России госдачи в Пицунде.
В частности, вступил в силу закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».
«Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в г. Москве 19 января 2022 года», – сказано в документе.
Кроме того, утвержден Конституционный закон «О мерах по реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».
В нем указано, что законом «установлен запрет на передачу третьим лицам в период действия соглашения объектов, земельных участков и участков акватории моря», указанных в документе, а также зданий, строений и сооружений, которые будут построены в будущем. Запрет на передачу третьим лицам объектов действует и в случае прекращения действия соглашения.
Согласно закону, несоблюдение стороной или сторонами соглашения влечет за собой: прекращение действия российско-абхазского соглашения, его денонсацию, возвращение объектов в собственность Абхазии.
Депутаты внесли изменение в Гражданский кодекс, согласно которому «иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с ратифицированным международным договором Республики Абхазия, настоящим Кодексом и земельным законодательством».
Внесены изменения и в закон «О международных договорах». В документе указано, что «если ратифицированным международным договором установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены Конституцией и Конституционными законами Республики Абхазия, то применяются нормы Конституции и Конституционных законов Республики Абхазия»; «Международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путем денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку Республики Абхазия».
Ранее оппозиционеры и общественные деятели назвали решение парламента «позорным» и потребовали его отменить.
Митинг у здания парламента, 26 декабря
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие.
- Российский посол в Сухуми Михаил Шургалин заявил, что «для большинства населения этот объект ассоциируется с президентом России Владимиром Путиным, который не раз проводил рабочие встречи на госдаче, также, как и министр иностранных дел Сергей Лавров».
Форум