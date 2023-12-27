Абхазский лидер подписал законы о передаче России госдачи в Пицунде

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал законы, принятые ранним утром депутатами парламента. Таким образом, Бжания утвердил передачу России госдачи в Пицунде.

В частности, вступил в силу закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

«Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в г. Москве 19 января 2022 года», – сказано в документе.

Кроме того, утвержден Конституционный закон «О мерах по реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

В нем указано, что законом «установлен запрет на передачу третьим лицам в период действия соглашения объектов, земельных участков и участков акватории моря», указанных в документе, а также зданий, строений и сооружений, которые будут построены в будущем. Запрет на передачу третьим лицам объектов действует и в случае прекращения действия соглашения.

Согласно закону, несоблюдение стороной или сторонами соглашения влечет за собой: прекращение действия российско-абхазского соглашения, его денонсацию, возвращение объектов в собственность Абхазии.

Депутаты внесли изменение в Гражданский кодекс, согласно которому «иностранному государству может быть предоставлено право пользования земельным участком в соответствии с ратифицированным международным договором Республики Абхазия, настоящим Кодексом и земельным законодательством».

Внесены изменения и в закон «О международных договорах». В документе указано, что «если ратифицированным международным договором установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены Конституцией и Конституционными законами Республики Абхазия, то применяются нормы Конституции и Конституционных законов Республики Абхазия»; «Международный договор Республики Абхазия также может быть прекращен путем денонсации в случае, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности либо противоречит публичному порядку Республики Абхазия».

Ранее оппозиционеры и общественные деятели назвали решение парламента «позорным» и потребовали его отменить.

Митинг у здания парламента, 26 декабря