Грузинская оппозиция: передача РФ госдачи «Пицунда» – аннексия

Грузинская оппозиция комментирует решение парламента самопровозглашенной республики Абхазия ратифицировать российско-абхазское соглашение по передаче России госдачи «Пицунда». Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария написал в соцсети:

«Россия сделала еще один шаг к аннексии оккупированной Абхазии на фоне политики «антипрагматического» молчания «Грузинской мечты». Оккупационный режим Сухуми удовлетворил просьбу страны-оккупанта и передал России курорт Бичвинта, полностью пренебрегая волей грузинского и абхазского народов. Такие «решения» незаконны. Вместе с нашими абхазскими соотечественниками мы должны вернуть себе нашу землю».

Аннексией Грузии назвал передачу госдачи «Пицунда» России лидер партии «Европейские демократы» Паата Давитая.

«Призываю правительство Грузии начать расследование по этому вопросу. Поставить в курс дела наших партнеров о том, что президент России, разыскиваемый Гаагской прокуратурой, присваивает собственность Грузии. Необходимо заявить, что это — начало аннексии Грузии. Российская Федерация уже «юридически» приступила к оформлению оккупированных ею территорий», — заявил Паата Давитая.