Грузинская оппозиция: передача РФ госдачи «Пицунда» – аннексия

Грузинская оппозиция комментирует решение парламента самопровозглашенной республики Абхазия ратифицировать российско-абхазское соглашение по передаче России госдачи «Пицунда». Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария написал в соцсети:
«Россия сделала еще один шаг к аннексии оккупированной Абхазии на фоне политики «антипрагматического» молчания «Грузинской мечты». Оккупационный режим Сухуми удовлетворил просьбу страны-оккупанта и передал России курорт Бичвинта, полностью пренебрегая волей грузинского и абхазского народов. Такие «решения» незаконны. Вместе с нашими абхазскими соотечественниками мы должны вернуть себе нашу землю».
Аннексией Грузии назвал передачу госдачи «Пицунда» России лидер партии «Европейские демократы» Паата Давитая.
«Призываю правительство Грузии начать расследование по этому вопросу. Поставить в курс дела наших партнеров о том, что президент России, разыскиваемый Гаагской прокуратурой, присваивает собственность Грузии. Необходимо заявить, что это — начало аннексии Грузии. Российская Федерация уже «юридически» приступила к оформлению оккупированных ею территорий», — заявил Паата Давитая.
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- В сентябре тему передачи России госдачи в Пицунде прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он говорил, что «информационное сопровождение рассмотрения вопроса» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. А Россия, по его словам, – «ядро внешней политики» Абхазии. «Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – отметил глава абхазского ведомства.
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