Омбудсмен Грузии встретился с родственниками Ираклия Бебуа

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани встретился с членами семьи Ираклия Бебуа, задержанного властями самопровозглашенной республики Абхазия. Его родные рассказали омбудсмену о проблемах со здоровьем задержанного и тяжелых условиях содержания.

«Народный защитник призывает все соответствующие ведомства принять эффективные меры для улучшения состояния здоровья Ираклия Бебуа и условий содержания в тюрьме. Также аппарат будет следить за его состоянием в меру своих возможностей», – пишет омбудсмен на странице в соцсети Facebook.