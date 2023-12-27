МИД и президент Грузии осудили передачу России госдачи «Пицунда»

Решение властей самопровозглашенной республики Абхазия о передаче госдачи «Пицунда» Российской Федерации комментируют в МИД Грузии. В письменном заявлении ведомства говорится:
«Ратификация договора о передаче т.н. парламентом оккупационного режима Абхазии дачи в Бичвинта Российской Федерации представляет собой еще один незаконный акт и продолжение российской политики оккупации неделимых регионов Грузии, что грубо нарушает фундаментальные принципы международного права. С международно-правовой точки зрения любое подобное так называемое соглашение не имеет юридической силы. Соответственно, в условиях оккупации Абхазского региона, у так называемого соглашения не может быть каких-либо правовых результатов».
МИД Грузии обращается к международному сообществу с призывом дать соответствующую оценку очередному незаконному шагу РФ, который в ведомстве называют «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии».
«Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнить свои международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.
Ситуацию прокомментировала и президент Саломе Зурабишвили. В социальной сети Х она написала:
«Решительно осуждаю очередной захват земель россиянами на грузинских территориях и их политику ползучей аннексии. Сильная общественная реакция, которую мы наблюдаем вокруг передачи Бичвинта, является прямым результатом продолжающейся оккупации. Я призываю международное сообщество к решительной и срочной реакции».
- Комплекс госдач в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.
- По соглашению, подписанному в январе 2022 года, «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу документа.
- Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
- На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
- В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
- Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- В сентябре тему передачи России госдачи в Пицунде прокомментировал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. Он говорил, что «информационное сопровождение рассмотрения вопроса» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. А Россия, по его словам, – «ядро внешней политики» Абхазии. «Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – отметил глава абхазского ведомства.
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