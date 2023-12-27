Грузинский МИД назвал ратификацию договора между Сухуми и Москвой о передаче России госдачи в Пицунде продолжением российской политики оккупации регионов Грузии. В оппозиции оценки были жестче, там считают, что это официальное оформление аннексии грузинских территорий. В парламенте оппозиционные депутаты потребовали от властей более эффективного реагирования на происходящее в самопровозглашенной республике Абхазия.

Почему молчит МИД, почему «Грузинская мечта» помогает России оформить аннексию Абхазии? Еще утром в парламенте одной из первых стала возмущаться внефракционный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акуардия. Она призвала парламентское большинство срочно принять резолюцию по факту о передаче Сухуми Москве госдачи «Пицунда»:

«Сегодня утром в шесть часов была оформлена фактическая аннексия Пицунды. Это было данью, взятой с абхазского общества. И, конечно же, это не будет последним случаем фактической аннексии. Считаю, что по этому вопросу необходимо принять в парламенте резолюцию. В 2021 году мы смогли совместно осудить факт попытки российской аннексии абхазского поселка Аибга. Не стоит ограничиваться только заявлениями, нужно принять и резолюцию. Стране нужна адекватная политика по отношению к России, а не такая, какую мы видим, – аплодисменты возобновлению авиасообщения и другие капитулянтские позиции».

Ее поддержали другие коллеги-оппозиционеры. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе заявил:

«Реакция власти – это поза страуса: ничего не видят, ничего не слышат. Мы знаем, что по международному праву – это неотъемлемая часть суверенной Грузии. Никто не призывает к созданию напряженности, но можно же воспользоваться международными платформами, чтобы заставить Россию заплатить хотя бы политическую цену за этот процесс аннексии. А эта политика молчания грузинских властей поощряет агрессора аннексировать все больше новых территорий».

Лидер «Нацдвижения», депутат Леван Хабеишвили обратил внимание общественности на то, что власти действуют гораздо оперативнее, когда речь заходит о критике оппонентов:

«Общество видит, как власти ругают прозападных лидеров, нападки на ЕС и выпады против США стали их стилем. Но как только вопрос касается территориальной целостности Грузии, как дело доходит до оккупированных территорий, они сразу замолкают и не поднимают голос. Поэтому мы не ждем от них сколько-нибудь существенного реагирования. Но видим и то, что у людей на оккупированной территории вызывает недовольство то, что делает там российский режим».

Вице-спикер, бывший замгосминистра по разрешению конфликтов Гия Вольский обратил внимание на возмущение абхазского общества и посоветовал дождаться развития событий. При этом Вольский обвинил оппозицию в попытке использовать ситуацию, чтобы осложнить положение. Именно оппоненты власти, по его утверждениям, «несут ответственность за возникновение этой ситуации». Эта была отсылка к тому, что в 2008 году при «Нацдвижении» Грузия после войны потеряла контроль и над Кодорским ущельем. К слову, об этом еще 29 июля напомнил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, когда события вокруг передачи госдачи «Пицунда» Москве только разгорались. «Не стоит устраивать лишнего ажиотажа», – сказал тогда Гарибашвили, практически то же самое повторил его однопартиец Гия Вольский уже сегодня:

«Решение, принятое «парламентом» Абхазии, и ратификация соглашения, которое было заключено между де-факто правительством и оккупационной силой, – предмет очень серьезной дискуссии в обществе самой Абхазии. Это вызывает серьезное волнение и чревато большим противостоянием. Исходя из этого, мы следим за событиями, и заявление на эту тему будет сделано в ближайшее время».

И глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе посчитал лишним принимать по этому вопросу парламентскую резолюцию. Он считает, что вполне достаточно того, что делают в этом отношении власти:

«Для меня тревожнее всего то, что на территории Грузии, еще раз повторяю, на территории Грузии оперирует другое государство так, что у грузинской власти нет реальных возможностей это контролировать. Это, конечно же, незаконный акт с точки зрения международного права. У этого есть свое имя, и власть для этого делает все возможное. Напоминаю, кроме объявления войны не осталось ни одной возможности, к которой не прибегали бы власти с целью деоккупации».

К тому времени подоспело и заявление МИД Грузии:

«Ратификация договора о передаче Российской Федерации т.н. парламентом оккупационного режима Абхазии госдачи в Бичвинта представляет собой еще один незаконный акт и продолжение российской политики оккупации неделимых регионов Грузии, что грубо нарушает фундаментальные принципы международного права. С международно-правовой точки зрения любое подобное так называемое соглашение не имеет юридической силы. Соответственно, в условиях оккупации Абхазского региона у так называемого соглашения не может быть каких-либо правовых результатов», – говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

МИД Грузии обращается к международному сообществу с призывом дать соответствующую оценку очередному незаконному шагу РФ, который в ведомстве называют «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии».

К Пицунде в Грузии особое отношение, в частности, в разрезе ГПЦ и истории православия. В доказательство того, что православие в Грузии было распространено гораздо раньше, чем в 328 году, приводится тот факт, что в 325 году Стратофил, второй епископ Питиунта, тогдашней Пицунды, участвовал в заседаниях I Вселенского собора. А в 2011 году для того, чтобы подчеркнуть, что Абхазия по решению Священного Синода ГПЦ от 21 декабря входит в канонические границы Грузинской православной церкви, Патриарх Грузии стал также и митрополитом Бичвинтским (Пицундским) и Цхум-Абхазским. После этого его официальный титул стал звучать так: «Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский и Митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский».

Что же касается новейшей истории, то в 1977 году на чемпионате мира по шахматам в Пицунде многократная чемпионка мира Нона Гаприндашвили впервые уступила свой титул Майе Чибурданидзе.

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