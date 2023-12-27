Конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закареишвили комментирует для «Эха Кавказа» факт передачи РФ госдачи «Пицунда».

– Вы ожидали, что де-факто власти Абхазии пойдут на такой шаг? Сегодня в Тбилиси многие вспоминают, что давление абхазского общества не позволяло такому происходить, пока поселок Аибга на реке Псоу не отошел к РФ. Как вы думаете, что случилось сейчас?

Это неприемлемо для общества. И они приняли решение в 6 утра, значит, боялись чего-то. Общество противостояло бы, если бы это происходило в рамках нормы

– Скорее всего, на них было большое давление Москвы. На это указывает вчерашнее выступление де-факто посла России (Михаила Шургалина) в Сухуми, можно сказать, оно было прямо угрожающим. Было сказано, что это в личных интересах Путина. Видимо, других аргументов уже не хватало – ни Москва, ни Кремль, ни дружба… Нет, в личных интересах Путина, чтобы так повлиять на общество. Видно, все эти последние месяцы, когда было замалчивание, в это время говорили с каждым депутатом (абхазского парламента). И большинство депутатов проголосовали «за», за исключением нескольких представителей оппозиции. Соответственно, это была хорошо отработанная ситуация. Манипуляции с датами и временем принятия показывают, насколько они боялись массовых выступлений. С 28 декабря перенесли на 27-е, а потом уже на неурочное время, 6 часов утра, когда парламент обычно не заседает (проходит голосование). Это должно стать предметом обсуждения и споров, потому что вряд ли это законно, что парламент собрался в 6 часов утра, если это не военное время. Абхазские юристы должны посмотреть, почему так рано пришлось заниматься обыкновенным, банальным делом. Сама по себе передача земель – не такое уж важное стратегическое событие. Но это неприемлемо для общества. И они приняли решение в 6 утра, значит, боялись чего-то. Общество противостояло бы, если бы это происходило в рамках нормы.

– Как вы думаете, с этим смирится абхазское общество? Вот вице-спикер (бывший замгосминистра по вопросам разрешения конфликтов) Гия Вольский сегодня предположил, что там будет большое напряжение.

– Я не знаю, насколько общество готово стоять возле дачи «Пицунды» и не пускать туда трактора или рабочих. Если таких выступлений не будет, значит, дело свершилось. Но в этом случае я не считаю, что общество смирится. Главное, что отчуждение от России в абхазском обществе будет углубляться. Это будет проявляться в других каких-то сферах: на выборах, в каких-то действиях по отношению к другим проектам, которые у России остались, – апартаменты и так далее. Так что отчуждение продолжится.

– И как грузинские власти должны были себя вести? Как Тбилиси должен реагировать на это?

Абхазы должны знать, какая разница между нынешней Грузией, что Грузия предлагает ей, – и Россией. А что Россия делает? Россия не предлагает, а отнимает

– Власти должны были быть готовы к этому. Грузинское государство должно предложить абхазскому обществу большое, серьезное, концептуальное видение общего государства с Абхазией. И там должно быть прописано, что есть вопросы, которые в Абхазии будут решаться эксклюзивно или на особых условиях. Например, вопросы земель, их пользования, недвижимости. Эти вопросы должны быть уже прописаны. Абхазы должны знать, какая разница между нынешней Грузией, что Грузия предлагает ей, – и Россией. А что Россия делает? Россия не предлагает, а отнимает.

Грузия не может так действовать, но может предлагать что-то. Ничего подобного нет. То, что постфактум говорит грузинская власть, – это одно. Но они фактически держали этого «жертвенного барана», которого резала Россия. Когда зарезают жертвенного барана, кто-то режет, а кто-то держит. Вот нечто подобное было – грузинская власть фактически своим бездействием помогла России. Только заявлениями, тем более постфактум, далеко не уйдешь.

– Грузия что должна сейчас делать?

– Грузия постоянно всюду должна кричать, что это очень серьезная аннексия – такого Россия никогда не делала. Такого наглого шага. Такого большого куска Россия от Абхазии не откусывала. Мне кажется, что это должны стать причиной, основой для (поднятия) шума. И потом, ничего не говорится о том, что там живут люди. Люди протестуют. В заявлениях Тбилиси говорится о международном сообществе, о международном праве, аннексии. Но то, что люди сопротивляются, – об этом не говорят. Это очень печально, мы не замечаем там людей, которые против этого. Мы должны сообщить международному сообществу, что это не просто аннексия, это против воли местного населения. Они сопротивляются, борются. Наконец-то они (грузинские власти) должны увидеть, что в Абхазии нет пророссийских настроений везде и всюду. И там есть сопротивление. Печально, что мы не можем увидеть вот это явное выступление абхазского общества против России. И не можем сообщить об этом международному сообществу.

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