Жители Южной Осетии не дождались обещанной на 25 декабря отмены российских таможенных пошлин. Из-за проблем с оформлением товаров перевозчики сутками простаивают на российской границе. И без того сложную ситуацию со снабжением усугубила непогода. Из-за обильных снегопадов движение по Транскаму периодически закрывается.

Из-за снегопадов на кавказских перевалах автомобильное сообщение на Транскаме периодически закрывают. С 20:00 (мск) понедельника до сегодняшнего дня было ограничено движение большегрузов по Транскавказской автомагистрали. Непогода затрудняет снабжение республики товарами первой необходимости. Эта проблема накладывается на другую – сложности с таможенным оформлением грузов.

Говорит глава Союза предпринимателей «Фарн», лидер «Партии развития» Альберт Валиев:

«Одно накладывается на другое – к проблемам с ввозом товаров еще и погодные условия, к сожалению, ухудшились. Я не думаю, что из-за непогоды таможня пойдет нам навстречу и ослабит режим, установленный с 1 октября. Мы надеялись на разрекламированную в медиа отмену российских пошлин с 25 декабря, но заявление об этом так и не услышали».

Проблема даже не в размере пошлины, а в самом факте ее существования. Она требует оформления мелких партий товаров, закупленных на рынках Северного Кавказа, как полноценной экспертной операции. Как эту ситуацию объясняют сами брокеры на условиях анонимности, именно с введением пошлин началось повышенное внимание таможни к содержанию грузов.

До того не существовало и личных рисков для сотрудников таможни – им было неважно, указаны ли в декларации все триста наименований товаров или перевозимое раскидали на десять, чтобы не заморачиваться с оформлением. Главное – соблюсти общий вес, стоимость и указать категорию товара. То есть абсолютная достоверность декларации не имела значения, потому что товары не облагались пошлинами.

Теперь же с введением пошлин каждая неточность в оценке или количестве товара – это упущенные казной деньги, то есть причиненный ущерб государству со всеми вытекающими для таможенника последствиями. Соответственно, и брокерам приходится оформлять «каждую шоколадку», разносить все наименования по коробкам, по количеству, по цене, отвечать на уточнявшие вопросы таможни, а если, не дай бог, все же обнаружится несоответствие, платить штрафы.

Брокерам это неинтересно, за это же время можно оформить железнодорожный состав одноименного товара. Поэтому товары категории «всего понемногу» теперь грузовиками не везут. Их с боем переправляют на попутных легковушках по одной-две коробки.

К истории с непогодой и оформлением товаров добавилась еще одна – предновогоднее повышение спроса, говорит югоосетинский логист Людмила Борисова:

«Продукты питания, если небольшой ассортимент, можно оформить за два дня, бывает и за один день. Но почему-то хозтовары, промтовары и бытовую химию брокеры оформлять не берутся, говорят, слишком много работы. В последний раз пытались завести новогодние игрушки. Брокер отказал, сказал, ему некогда нами заниматься, потому что у него много запросов из таможни было. Предложил оформить груз где-нибудь в другом месте. Хозяйственные и промышленные товары, игрушки – это сотни наименований в одной партии, поэтому оформлять их очень сложно. Возможно, но сложно.

– Вы наблюдаете дефицит на местном рынке?

– В плане новогодних товаров дефицит ощущается. Например, я работаю в магазине промтоваров. Мы не можем завезти товары. Сегодня 26 декабря – пустой магазин. Сначала были проблемы с пошлинами, потом проблемы с тем, что товары где-то надо было оформлять, потом закрыли дорогу. Сейчас вроде бы ее открывают, и завтра ждем товар. А завтра – уже 27 декабря, оприходовать партию, чтобы успеть к предновогодней торговле, я физически не успею. Ну, будем торговать, я не знаю, как… Новый год – это самый шикарный праздник. На нем надо деньги зарабатывать, а мы не можем ничего привезти, и заработать тоже не можем. Я поехала покупать новогодние пакеты по городу, чтобы вкладывать туда товар. Я не нашла пластиковых пакетов с новогодними рисунками. Их раньше было завались, а сейчас их в городе нет, потому что никто не привез».

Предприниматели Южной Осетии не теряют надежды, что таможенные пошлины отменят в ближайшее время.

25 декабря Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяя ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Теперь дело за российским правительством.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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