Последняя неделя уходящего года была чрезвычайно необычной и, по сути, стала неким итогом трехлетнего правления Бжания. Видимо, молодежь права, и в историю, которая происходит на их глазах, 27 декабря войдет как ночь сдачи суверенитета Абхазии депутатами парламента седьмого созыва (и, понятно, президентом страны). Вместе с особо ценными землями, куском моря, древним святилищем и людьми, проживающими на данной территории, отдана государственная дача «Пицунда». Всех несогласных с этим решением Аслан Бжания объявил врагами народа и агентами Запада.

Подготовка к «крестовому походу» на инакомыслящих началась за неделю до плавающей даты заседания сессии парламента, в повестке дня которой значилась ратификация Соглашения о безвозмездной передаче в собственность ФСО России государственной дачи в Пицунде и аренде за условный рубль прилегающих к ней территорий. Напомню, что соглашение было подписано правительством в январе 2022 года, втайне от общественности, но парламент никак не решался на его ратификацию, понимая его антинародную сущность.

Ратификация в парламенте, назначенная на 28 декабря, была перенесена сперва на 27-е, но собрали парламент в ночь на 27-е. В 4:40 утра состоялось заседание в закрытом режиме. Против нескольких сотен протестующих были брошены милиция (в том числе, и ГАИ), СГБ, МЧС, ГСО и т.д. Здание администрации президента было обнесено железной изгородью, а в автобусах грелись силовики, готовые защищать Аслана Бжания, на которого никто не покушался. Применять силу не пришлось: участники акции даже не попытались войти в парламент и уж тем более близко не подошли к комплексу правительственных зданий. Покричали под стенами парламента, требуя от спикера Лаши Ашуба объяснить народу происходящее, и разошлись, узнав, что постановление о ратификации принято, несмотря на протест.

За постановление о ратификации проголосовали 25 депутатов из 35. На память общественности осталась картинка в социальной сети, на которой самый верный президенту депутат Герхелия встал, чтобы зафиксировать, все ли коллеги подняли руки. Да, голосовали поднятием рук, видимо, чтобы сразу было видно несогласных. Аслан Бжания подписал долгожданный указ с неприличной расторопностью, как только он поступил в администрацию (а может быть, и раньше). К слову, ратифицирован совсем не тот документ, который был подписан в Москве в январе 2022 года, и живи мы в правовом государстве, то оснований для его опротестования в суде было бы более чем достаточно. Ну, это «если бы, да кабы».

После событий 27 декабря у парламента осталось несколько десятков молодых людей, которые проводят одиночные акции протеста и собирают подписи под заявлением, в котором говорится, что от Абхазии отчуждено 343 гектара заповедника – в том числе, морская бухта и восемь жилых кварталов г. Пицунды. Активисты движения «ХараХПицунда» обращают внимание на то, что то, как прошла ратификация в парламенте – неоднократный перенос заседания сессии, проведение заседания в закрытом режиме, в ночное время и так далее, – является свидетельством правового беспредела. Активисты движения уверены, что президент и парламент создали прецедент ратификации международного договора, который не соответствует Конституции страны, и заявляют, что ночь с 26 на 27 декабря стала ночью сдачи суверенитета Республики Абхазия и возлагают ответственность за это на парламент в соответствии со статьей УК - «Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности территории Республики Абхазия».

Общественность, покинувшая площадь, излила свой гнев в социальных сетях – недвусмысленно назвав депутатов Иудами и вспомнив о пресловутых монетках, полученных им за предательство. Здесь вся надежда на Бога, который спросит с каждого. Теперь парламент, с которым люди связывали единственную надежду на защиту своих интересов, в народе окрестили инородным, противопоставив его официальному названию – Народное собрание. Тем временем в этот самый народный инородный парламент поступил очередной президентский подарочек, за который депутаты парламента будут голосовать уже в начале следующего года – проект закона об апартаментах. А еще ожидается поступление проекта закона об иноагентах.

И подготовка к принятию последнего закона уже ведется. 28 декабря на государственном телевидении появился сильно подрезанный, иногда и на полуфразе, «отчет» с очень странного мероприятия, названного встречей президента с интеллигенцией и записанного до событий 26-27 декабря. То ли интеллигенции в стране совсем не осталось, то ли интеллигенция подбиралась под стать президенту, но в мероприятии, которое модерировал лично Аслан Бжания, приняло участие не более десяти человек, среди них – верноподданные, кочующие с одного президентского совещания на другое. «Интеллигенты» в худших традициях сталинско-бериевских времен клеймили своих сограждан, обвиняли их в предательстве государственных интересов и требовали принять закон об иноагентах, который позволит привлекать к ответственности людей, занимающихся общественной деятельностью.

Более всего волновала присутствующих молодежь, которая участвует в гуманитарных проектах международных организаций и открыто высказывает свою позицию по общественно значимым вопросам. Они обвиняли (непонятно, в соответствии с каким законом) оппонентов президента, которые открыто выражают свое мнение. Если в происходящем наступлении тьмы можно найти хоть что-то смешное, то оно выглядит так: все клеймители в разные времена принимали участие в проектах международных организаций, в том числе и в грузино-абхазских и, как ни странно, даже получали гонорары. А еще представители НПО поддерживали Бжания на президентских выборах, и тогда товарищ президент не считал их агентами Запада, разлагающими наше общество, пытающимися «отсечь нас от России и ввести в состав Грузии», и не обвинял в антироссийских настроениях, не называл их деятельность антиабхазской и антинародной. В общем, телевидение показало выступление тех присутствующих, кто согласен с президентом и готов поддержать крестовый поход против общественных активистов, которые осуществляют различные проекты в Абхазии, и заодно на оппозицию, которая хоть и не замечена в участии ни в каких в проектах, но, без сомнения, по умолчанию поддалась пагубному влиянию Запада.

Напомню, что ранее МИД и СГБ Абхазии выступали с обвинительными речами в адрес оппонентов Бжания, сам Бжания проводил «профилактические» встречи со студентами, позиция которых ему пришлась не по душе, с преподавателями университета. Кстати, большая часть преподавателей не пришла на эту встречу. Конечно, СГБ, прокуратуру и других можно понять – не могут же они проводить расследование по коррупции во всех ветвях власти и на самом что ни на есть высоком уровне. Проще ковыряться в карманах молодых людей, подсчитывая честно заработанные ими деньги, которые выглядят смешными, особенно на фоне взяток, получаемых ближайшими единомышленниками Бжания от так называемых инвесторов.

К другим новостям. Только после ультиматума общественной организации «Аруаа» министр экономики призналась российскому информационному ресурсу «Спутник», что ездила в Грузию и проводила переговоры с грузинской частью руководства Ингурской гидроэлектростанции. Даже эти пустые фразы, не объясняющие суть переговоров, видимо, удовлетворили нашу непритязательную общественность.

Завершился передел топливного рынка Абхазии. Монополию поделили между собой «Роснефть» и «Апсны-ойл». Последняя находится под патронажем премьер-министра Анкваб и министра экономики Озган. Все остальные компании не получают топливо.

Берег моря в городе Гагре в памятную ночь с 26 на 27 декабря был усеян кефалью. Отчего рыба решила выброситься на берег, неизвестно, есть две версии на выбор – экологическая и политическая.

И новость последнего рабочего дня в уходящем году. Аслан Бжания назначил бывшего главу президентской администрации Джансуха Нанба министром энергетики и транспорта. Нанба освободил должность главы администрации президента, конечно, по собственному желанию, в сентябре нынешнего года, уступив кресло видному единомышленнику Бжания Абесалому Кварчия. Видимо, это скромный подарок Бжания к новому году – создание нового Министерства энергетики и транспорта, должно облегчить Джансуху Нанба тяжелое бремя собственного желания.

Год закончился. И если новогоднюю ночь наш президент Бжания не объявит Варфоломеевской ночью для инакомыслящих, то встретимся в 2024-м.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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