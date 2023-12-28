В центре внимания абхазского общества остается обсуждение протестного митинга 26-27 декабря у стен парламента республики и «ночной ратификации» Народным Собранием абхазско-российского соглашения по госдаче «Пицунда». Большинство интернет-комментаторов клеймят парламентариев, поддержавших соглашение.

В фейсбучной группе «Абхазский политический форум» выложили информацию об итогах голосования в шестом часу утра 27 декабря:

«Многие спрашивают о том, кто как голосовал сегодня ночью по ратификации соглашения о госдаче. Присутствовало 28 депутатов, проголосовало 28. «За» 26. «Против» 2 (Наур Нармания и Инар Гицба). Отсутствовали: Кан Кварчия, Эрик Рштуни, Адгур Харазия, Вахтанг Голандзия, Демур Гогия, Даут Хутаба, Галуст Трапизонян».

В комментариях о поддержавших отзывались кратко – «бессовестные». И в то же время было много похвал в адрес Наура Нармания: «гордимся тобой… это тот, кто любит свою Родину и ни в коем случае не изменит ей». Выкладывались и фотопортреты некоторых отказавшихся от участия в голосовании, что с одобрением приравнивалось к голосованию «против».

Бывший омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл зачитала на камеру телеканала «Абаза-ТВ» и разместила в интернете Обращение представителей общественности в связи с ратификацией соглашения. Вот несколько фрагментов из него:

«В ночь с 26 на 27 декабря депутаты Народного Собрания – Парламента РА в экстренном порядке провели внеочередную сессию, результатом которой стала потеря юрисдикции над частью территории Республики Абхазия… Таким образом, часть территории Абхазии была отчуждена, и в результате граждане Абхазии потеряли доступ к части водных границ страны, уникальному реликтовому заповеднику, одной из самых ценных природных территорий в Абхазии и к единственной морской бухте с глубиной, удобной для захода кораблей и отличными навигационными условиями… В результате мы имеем беспрецедентный случай потери территории не в военное, а в мирное время. К тому же депутаты допустили вопиющие нарушения, среди которых: неоднократный экстренный перенос сессии; нарушение режима заседаний парламента РА, без обоснованных и объявленных избирателям причин (ст. 52 Регламента Народного Собрания РА); нарушения принципа открытости заседаний парламента РА (ч. 3 ст. 36 Регламента); отсутствие решения о проведении закрытого заседания (ч. 6 ст. 36 Регламента). Все это говорит о грубом нарушении Регламента Народного Собрания РА и незаконности процедуры ратификации. Более того, отсутствие аккредитованных в парламенте СМИ дает основание считать, что имеют место и другие нарушения законодательства… Таким образом, создан прецедент ратификации международного договора, который не соответствует Конституции РА. Мы считаем эти поправки пустой декларацией, если не будут определены соответствующие органы и заявители. Мы считаем, что ночь с 26 на 27 декабря стала ночью сдачи суверенитета Республики Абхазия, за что депутаты парламента РА должны нести ответственность по ст. 273.1 Уголовного кодекса РА (Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия). В связи с принятым законом о внесении изменений в закон РА «О международных договорах Республики Абхазия» мы требуем создания реального механизма защиты суверенитета Республики Абхазия путем внесения изменений в Конституцию Республики Абхазия и законодательство Республики Абхазия».

Но примечательно, что некоторые представители оппозиции выступили с одобрением принятого решения. Вот что заявил в СМИ председатель ветеранской общественной организации «Аруаа» Темур Гулия – с сокращениями:

«Выражаю безмерную благодарность нашему народу, вставшему рядом с нами в решении важного государственного вопроса! …Встречи с различными общественными объединениями и организациями принесли свои плоды, так как соглашение претерпело ряд изменений, а именно: запрет на передачу объектов, земельных участков, участков акватории и построенных зданий и сооружений третьим лицам. Установлен запрет на передачу объектов и участков в случае денонсации соглашения; регулирование условий прекращения действия соглашения и возвращения объекта в собственность Республики Абхазия, также были внесены изменения и в некоторые законы Республики Абхазия… Прошедшая у стен Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 26 декабря 2023 года мирная акция показала сплоченность народа, его объединение, несмотря на погодные условия и время суток, именно мы, абхазский народ, повлияли на принятие правильного и законного решения».

Подобное мнение высказывалось и в абхазском сегменте соцсетей: совершенно, мол, непонятно посыпание некоторыми протестующими голов пеплом – ведь благодаря внесенным изменениям достигнуто взаимоприемлемое соглашение для обеих сторон, в том числе и абхазской.

А были и те среди интернет-комментаторов, кто откровенно радовался исходу противостояния власти и протестующих:

«Снимайте президента, стойте на голове, да что угодно, только не дадим раскачать ситуацию с помощью кураторов извне. Вам Карабах ничего не говорит?»

Мнение о «кураторах извне» этих комментаторов было схоже с мнениями некоторых российских политиков. Так, в ходе пресс-конференции глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сказал:

«В попытках дестабилизировать обстановку на Кавказе нет ничего нового... Мы уже привыкли к тому, что наши бывшие партнеры из так называемого западного сообщества спят и видят, чтобы найти возможности дестабилизации ситуации на Кавказе, включая Абхазию».

Зампред комитета российской Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью «Газете. Ru» высказал другое мнение о произошедшем. Происходящее обычно для Абхазии, сказал он, где постоянно сменяется власть, и то один, то другой президент вынужден уйти досрочно под влиянием толпы. По его словам, местные политические силы используют все предлоги, чтобы очернить и сместить соперников. Как, например, сейчас, когда абхазская оппозиция из-за дачи обвиняет действующую власть в том, что она «распродает Абхазию».

«Это вообще позор, что определенная оппозиция в Абхазии использует конкретно вот этот повод для того, чтобы сводить счеты с властью. У них хватает своих собственных внутренних проблем, которые могут быть предметом внутренней дискуссии… Абхазия очень нуждается в поддержке России… Но люди, которые сегодня с демагогическими лозунгами пытаются раскачать ситуацию вокруг дачи Абхазии, им до этого дела нет. Им главное свергнуть власть под любым предлогом».

Затулин добавил, что на самом деле оппозиция неофициально говорит Москве, что не против отдать дачу и «с удовольствием подписать любые документы», когда сама придет к власти. Он также заверил, что «никто в России не претендовал на то, чтобы вывезти землю Абхазии на российскую территорию или отколоть кусок Абхазии от Абхазии».

Мы сегодня поговорили с бывшим премьер-министром Абхазии Артуром Миквабия. Прежде всего, он напомнил, что госдача в Пицунде построена в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов прошлого века по решению советского лидера Никиты Хрущева, а потом уже, по его же распоряжению, в другой части реликтовой сосновой рощи стали строиться известные всем пансионаты. Именно на госдаче в Пицунде Хрущев проводил отпуск летом 1964 года, когда партийная верхушка в Москве воспользовалась его отсутствием и решила сместить его. Много позже о тех событиях был снят российский фильм «Серые волки». Причем подавляющее большинство жителей Абхазии видело то, что за забором этой российской госдачи, только на кадрах названного фильма. После обретения Абхазией независимости госдача осталась в ведении ФСО России, в последние годы президент РФ Путин проводил там рабочие встречи. И реальное изменение после заключения соглашения в том, что российская сторона теперь может вести там капитальное строительство. Миквабия говорит:

«На самом деле, объект был уже давно в пользовании президента России. Ну, оставили… Там же сроки написаны. Нормально».

В ходе недавних переговоров представителей абхазских власти и оппозиции по вопросу госдачи родилась и была публично озвучена такая как бы альтернативная ратификации идея – предоставить госдачу в бессрочное пользование Владимиру Путину с учетом всего того хорошего, что им сделано для Абхазии и абхазского народа. Но Миквабия не считает, что эта идея была удачной:

«Президент другой страны… И, на мой взгляд, сказать ему: возьми, мы тебе подарим или что-то в этом роде… несолидно. Путин не будет это принимать. В такой обстановке, в которой… Ну, во-первых, в мире какая обстановка. Скажут, что вот уже Путин занялся… Объект сохранили за Российской Федерацией, как было. Никто ничего ни у кого не отнимает. А если туда будет ездить отдыхать Путин, очень хорошо».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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