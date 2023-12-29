Газета «Республика» публикует интервью с министром здравоохранения Южной Осетии Томасом Джигкаевым. Речь в нем идет о таких проблемах, как нехватка медицинского оборудования и специалистов, несмотря на то, что ежегодно республика отправляет в Россию получать высшее медицинское образование многих выпускников школ. Министр считает, что с этими абитуриентами надо не только подписывать договора о том, что они вернутся, но и обеспечивать их работой по возвращении. Эта проблема тесно связана с другой – незаконными совместительствами и начислениями необоснованно высоких зарплат совместителям. Томас Джигкаев заверил, что этой проблемой он занимается основательно и уже есть результаты. «Уверяю, в первой половине следующего года полностью их решим. По закону никто не имеет права работать на более чем полутора ставках. Иными словами, невозможно по восемь часов в сутки одновременно работать в двух местах. Например, иметь полную ставку в больнице и полную ставку в медучилище. Значит, на одном из этих рабочих мест человек недорабатывает, и в итоге страдает эффективность работы. Но в то же время у нас больше не будет и такого, что человек ушел в отпуск, вместо него кто-то отработал, а ему за это не заплатили. Любой законный труд должен оплачиваться, и мы это обеспечим», – цитирует министра газета.

Блогер Алан Парастаев пишет об актуальной проблеме провоза товаров в Южную Осетию через таможню на посту Нижний Зарамаг. Он рассказывает про своего друга-предпринимателя, который этим и занимается. По мнению друга блогера, то, что Таможенный комитет России ужесточает порядок провоза грузов, вводит новый налог и так настойчиво держится этой позиции, свидетельствует о том, что в отношении РЮО в Москве пытаются применить такие же правила, как и в случае с другими приграничными государствами, то есть, по сути, приучить Южную Осетию жить и действовать по общепринятому закону. Этот же самый друг считает, что это неплохая тенденция, так как в Южной Осетии привыкли жить по особым, щадящим законам, пользоваться особым льготным отношением, но приходит время, когда такое отношение входит в противоречие с реальностью, с общей направленностью экономического развития.

Он также считает, что работать по законам будет не так сложно, и само развитие торговых отношений предполагает обоюдную выгоду «продавец-поставщик» при соблюдении законности. Однако на деле это оказалось невозможно, рассказывает блогер. «Все, казалось бы, так и есть, но, когда мой товарищ решил со своим поставщиком, оптовой базой поработать в соответствии с законами и положениями, началось самое сложное, как и предполагалось. Нашим героям представили список из 12 пунктов, которые следует соблюдать в их положении, и первым из них было необходимость наличия у поставщика разрешения на осуществление внешнеторговых операций. Если постараться, то такой документ получить можно довольно в короткие сроки, не прилагая особых усилий. Чего не скажешь о таком пункте, как наличие согласия производителей товаров на вывоз за рубеж Российской Федерации. Надо сказать, что письма с просьбами дать письменное согласие были отправлены производителям. Кто-то прислал сразу, а кто-то так и не ответил. Какие пункты идут дальше, я спрашивать пока не стал», – рассказал блогер.

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Блогер Сармат Джуссоев комментирует в своем телеграм-канале получение Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По его наблюдениям, это событие взбудоражило «остелегу». В частности, выражается надежда, что сейчас Осетия сможет активнее защищать права осетин, изгнанных из Трусовского и Гудского ущелий. «Но защита прав, тем более осложненных этно-политическим конфликтом, требует методичной и системной работы, постановки целей, поиска ресурсов, в том числе интеллектуальных. Без этого все будет так, как и до сегодняшнего дня», – считает блогер.

Он предлагает обратить внимание на студентов профильных факультетов и в Южной, и в Северной Осетии и рекомендует возможные темы курсовых и дипломных работ. Вот некоторые из них: «Проблема национальных меньшинств в Грузии в международных актах. Генезис», «Соблюдение Грузией рекомендаций европейских структур по восстановлению прав осетин-беженцев, вынужденных переселенцев», «Роль правительств юга и севера Осетии в создании институциональных условий для оказания правовой помощи и представительства осетин, жертв грузинской националистической политики», – пишет блогер и предлагает читателям переслать эти темы знакомым студентам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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