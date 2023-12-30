Россия и Южная Осетия подписали протокол об отмене вывозных пошлин

В Москве состоялась церемония подписания протокола к Соглашению о режиме торговли товарами, который предполагает отмену вывозных пошлин для самопровозглашенной республики Южная Осетия. Подпись под документом поставили заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и югоосетинский министр экономического развития Сармат Котаев.

«Сегодняшнее подписание важного для республики протокола к соглашению о режиме торговли 2012 года состоялось благодаря достигнутым 17 ноября договоренностям президента Алана Гаглоева с зампредседателя правительства России Александром Новаком. Этот шаг является высоким показателем двусторонних отношений и подарком для жителей республики на Новый год. Все это время наш президент держал руку на пульсе. Как обещали, так и сделали, документ подписан», - сказал по телефону информагентству «Рес» глава Минэкономразвития республики Сармат Котаев.

По его словам, была проведена огромная работа с коллегами Минэкономразвития России. «Благодаря их оперативности в проработке вопроса, мы успели в канун Нового года подписать этот документ», - отметил Котаев.

Он уточнил, что стороны начнут применять документ через 10 дней после подписания, то есть, уже после 9 января. Министр также поблагодарил югоосетинский МИД и посольство за проведенную работу. Ранее, на итоговой пресс-конференции за 2023 год президент Алан Гаглоев пообещал, что пошлина будет отменена уже в этом году.

С 1 октября текущего года правительство России установило новые вывозные пошлины на ряд товаров для всех стран не входящих в ЕАЭС, включая Южную Осетию, что, естественно, отразилось на потребительских ценах в республике.