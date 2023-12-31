Политсекретарь «Лело»: ЕС ошибся, предоставив Грузии статус кандидата

Политсекретарь оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили заявила, что ЕС ошибся, предоставив Грузии статус кандидата и не дав четкий сигнал о том, что такое деолигархизация в отношении основателя «Мечты» Бидзины Иванишвили, не начав говорить о санкциях.

Самадашвили считает, что позиция Запада должна была быть более четкой, пишет SOVA.

«Не люблю говорить о спекуляциях, особенно в международных отношениях. Мы часто видим, что в уязвимой среде, в которой мы находимся, прогнозировать много решений трудно. Решения принимаются в последний момент.

Но ясно одно, о чем я часто говорила и буду повторять: когда Иванишвили, его российский олигархический режим является главным препятствием на пути к европейскому будущему этой страны, должно быть очень ясно, включая позицию Запада, что да, мы поддерживаем грузинский народ, вашу страну не только тем, что открываем вам возможность членства в Евросоюзе в будущем, но и тем, что помогаем вам сделать шаг на пути деолигархизации. Деолигархизация означает смену власти Иванишвили в нашей стране, и Иванишвили <> объявил, что он будет бороться за то, чтобы этого не произошло», - заявила Самадашвили.

Напомним, на 7-м съезде партии власти основатель «Грузинской мечты» и грузинский олигарх Бидзина Иванишвили заявил, что возвращается в политику - он был избран «почетным председателем» партии власти.

В оппозиции всегда заявляли, что никуда Иванишвили не уходил и управлял страной из-за кулис.