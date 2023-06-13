Правящая сила не намерена следовать рекомендациям Венецианской комиссии, которая негативно оценила ее законопроект о деолигархизации. В обнародованном сегодня докладе комиссии отмечается, что разработанный закон нацелен на персональный подход в объявлении конкретных лиц олигархами и не подразумевает системного решения проблемы. Об этом ранее предупреждали оппоненты власти. «Грузинская мечта» в ответ на негативную оценку экспертов предложила альтернативный выход, что в оппозиции расценили как шантаж.

Возникает вопрос: может ли такая «система» быть эффективной в такой стране, как Грузия, где олигархическое влияние, похоже, укоренилось и может стать препятствием для демократического функционирования институтов государства? На этот вопрос, поставленный в заключении Венецианской комиссии по законопроекту «О деолигархизации», эксперты Евросовета дают отрицательный ответ. Законопроект, разработанный «Грузинской мечтой» в прошлом году по украинскому аналогу, учитывает персональный, а не системный подход к объявлению конкретных лиц олигархами. Комиссия считает, что законопроект в его нынешнем виде не является ни демократическим, ни эффективным для снижения олигархического влияния. О чем с самого начала предупреждали оппоненты и о чем сегодня на пленарной сессии напомнила властям депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Хочу обратить ваше внимание на беспрецедентное заключение Венецианской комиссии. Из него однозначно следует, что пока это большинство правит Грузией, пока у Бидзины Иванишвили захвачены такие институты, как суд и прокуратура, парламенту в Грузии невозможно будет осуществить деолигархизацию».

Между тем это пятый пункт из 12, от полноценного выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС. В «Грузинской мечте», которая практически слово в слово перевела украинскую версию закона о деолигархизации, объясняли это тем, что данный закон был положительно оценен в Брюсселе, но Киев получил статус кандидата тогда, а Тбилиси нет. Все возражения правозащитников и оппозиционеров по поводу того, что украинский закон нельзя подгонять под грузинскую реальность, в партии власти игнорировали. Несмотря на то, что, по мнению критиков, недостатки закона лежали на поверхности, там даже не было учтено право лица, объявленного олигархом, обжаловать такое решение. Не могли определиться в «Мечте» и в том, кто будет создавать реестр олигархов – изначально этим должен был заняться аппарат парламента, потом полномочия решили передать аппарату правительства.

Сначала было опасение, что подобранные критерии для объявления лица олигархом власти могли использовать для преследования политических оппонентов. В принципе, об этом они открыто и говорили, утверждая, что олигархами являются бывший президент Михаил Саакашвили и экс-министр обороны, владелец ТВ «Формула» и «главный спонсор» «Нацдвижения» Давид Кезерашвили. С учетом всего этого депутат «Гирчи» Александр Раквиашвили сегодня не скрывал радости, что Венецианская комиссия «забраковала» закон «О деолигархизации»:

«Я очень рад заключению Венецианской комиссии. Этот закон изначально был абсурдом. Наша партия выступала против. Такой закон есть только у Украины, и там тоже все вокруг него выглядит абсурдно. А позиция власти по этому вопросу выглядит, мягко говоря, странно: говорят, что примут закон, но не задействуют его. «Грузинская мечта» заявляет, что Грузия – суверенная страна, но власти суверенной страны так не поступают: если что-то делают, принимают закон, то нужно и брать ответственность».

Ответственность за закон «О деолигархизации» и о его дальнейшей судьбе в правящей силе решили возложить на Еврокомиссию, которая разработала 12 заданий для Грузии и внесла в перечень и пункт о деолигархизации. Предложение председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе Брюсселю выглядело как ультиматум, кроме того Кобахидзе, не дожидаясь задействования закона, вновь объявил олигархами политических оппонентов и воспел оду основателю партии Бидзине Иванишвили:

«Когда речь идет о деолигархизации, о законе, конечно же, доказательствами нужно подкрепить, кто олигарх, а кто нет. Есть доказательства того, что Кезерашвили – олигарх. Что касается Бидзины Иванишвили, на которого указывают представители оппозиции, то он не вовлечен в политические процессы, и у них нет доказательств, поэтому так беспокоит этот закон оппозицию и их патронов за рубежом. Для нас это непринципиально. Если Еврокомиссия откажется от персонализированного подхода, мы в феврале следующего года аннулируем закон. Если нет – мы задействуем этот закон в марте».

В Европарламенте дважды принимали резолюцию, в которой Бидзина Иванишвили был упомянут как олигарх, даже требовали ввести санкции против него за его пагубное влияние на демократию в Грузии. Европарламентарий Раса Юкневичиене же для ясности не раз заявляла «Грузинской мечте», что деолигархизация означает «дебидзинизацию».

Беспартийный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия позицию власти расценивает как шантаж:

«Власти обесценивают заключение Венецианской комиссии. Дают знать, что все равно будут действовать так, как хотят. И этот закон хотят использовать против политических оппонентов. Еще раз стало ясно, что власти не намерены выполнять 12 рекомендаций. Используют это как инструмент для достижения собственной политической цели. Это может негативно повлиять на решение Брюсселя. В ЕС могут сказать, что Грузия не выполнила все 12 пунктов».

Возможно, тему об изъятии пункта «О деолигархизации» премьер-министр Ираклий Гарибашвили лично поднимет при встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. С ним Гарибашвили встретится завтра, 14 июня, в Брюсселе. Месяц назад после аналогичной встречи Шарль Мишель призвал грузинские власти удвоить темпы реформ в судебной системе. О том, что в этом направлении необходима работа, отмечается и в сегодняшнем заключении Венецианской комиссии. В нем говорится, что во избежание олигархического правления в стране нужна эффективная целостная реформа судебной системы, направленная на обеспечение ее независимости, неподкупности и беспристрастности, в том числе Высшего совета юстиции. Говорить о наличии этих проблем, а тем более следовать рекомендациям, «Грузинская мечта» пока упорно отказывается.

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