– Как вы оцениваете заявления президента на встрече с интеллигенцией в отношении абхазских НПО и заявления представителей интеллигенции, которые присутствовали на этой встрече?

Татьяна Гулиа, гражданин Республики Абхазия и Российской Федерации: Пора заканчивать охоту на ведьм, то, что показывают какие-то цифры и счета – это все бездоказательно. Что касается интеллигенции, я видела смонтированные отрывки в эфире Абхазского телевидения, и создается такое впечатление, что президент позвал часть интеллигенции, которая бы повторила его слова и была бы согласна с каждым словом Аслана Бжания. Я не видела в репортаже еще представителей интеллигенции, которые бы присутствовали там, все было очень странно и келейно. Что касается заявлений президента, президент сам разжигает антироссийские настроения, пытается, по крайней мере, народ не согласен с президентом, что он, президент и иже с ним, торгует абхазскими землями. Президент просто пугает, что Россия все расторгнет, если не будет того-то, того-то. Что же касается взаимоотношений между Россией и Абхазией, то есть базовое соглашение о дружбе и сотрудничестве, которое и Россия, и Абхазия выполняют. На основе этого базового соглашения заключаются другие соглашения и договора по различным вопросам. Так что не надо, советую президенту Аслану Бжания, пугать всякими страшилками в отношении России, пугать народ! Никаких антироссийских настроений в Абхазии не было и нет.

Астамыр Ахба: Трудно назвать это заявлением, просто шла беседа по поводу НПО, существование, функции на территории Абхазии. Я пока не могу понять, почему эти все организации 30 лет занимались своей деятельностью, работали с молодежными каким-то организациями, с какой-то аудиторией. Все эти 30 лет они были нормальные, никто к ним никаких претензий не имел. Но сегодня в их адрес озвучивают какие-то слова. Честно сказать, если они были такие плохие, почему 30 лет службы, которые у нас есть, не привлекали, не занимались ими, а давали им возможность заниматься деятельностью до сегодняшних времен. Вопрос остается открытым для меня, оценку пока я никому не собираюсь давать. Я против, чтобы сегодня на территории Абхазии были иноагенты, я уверен, что среди абхазов, патриотов, которые защищали на международных площадках наши позиции, достояние историческое, которое у нас есть, я думаю, что у нас таких нет, и в ближайшее время не появятся, а так, конечно, если такие организации появились, то надо заниматься, изучать. Думаю, что еще будут встречи, общение и до нас донесут, и мы тогда более объективную информацию будем иметь.

Татьяна Отырба: Там не было представителей этих НПО, которые бы тоже сказали что-то в свою защиту, о своей позиции. А так они сказали все, хорошо, понятно. То, что они вышли с разговором к народу, надо было и вторую сторону пригласить. В общем, с народом, конечно, надо говорить.

Римма Хашба: Мы все пользовались услугами НПО – это Центр детского творчества, это Биографический салон, лично я лет 15. Моя дочка в Центре детского творчества, Сухумский Дом юношества содержали 20 лет. Всех детей после войны с улицы собрали, чтобы дети чем-то занимались, у них были большие проекты. Она в этом выросла, воспиталась, потом она сама там преподавала, я тоже там работала. Почему тогда мы ничего не чувствовали – ничего вражеского ни от кого, мы пользовались этими услугами. Что сегодня случилось, зачем нас сталкивать? 15 лет я ходила в Биографический салон, где постоянно слышали все истории людей, которые пережили Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг. Это было интересно, что была такая программа, я никогда не чувствовала никакого давления на меня, чтобы меня куда-то перетягивали или еще что-то в этом годе. Близко такого не было. Почему сегодня травлю вы устроили? Что это означает, кому это нужно? Мы не понимаем.

Нана: Я считаю, что эта встреча должна была быть открытая, чтобы все было в прямом эфире, чтобы можно было понять, о чем вообще идет речь. У нас интеллигенция, слава богу сколько народу, людей, дать им слово, выслушать их мнение. Нет доверия всему тому, о чем шла речь на встрече. Я верю представителям общественных организаций, я их знаю, знаю, как после войны они работали. Мне неприятно слышать то, что было сказано в эфире. Сейчас пошла такая тенденция, если человек что-то сказал, то урезают, убирают. Не дают высказаться, я считаю, что это неправильно. Надо дать и одной стороне, и другой стороне, чтобы все было открыто.

Саида Хаджим: Внимательно слушала заявления президента Аслана Бжания и заместителя СГБ Абхазии Заала Хварцкия относительно работы НПО в Абхазии. Я считаю, что работу неправительственных организаций, действительно, нужно хорошо изучить. Если цели этих организаций не соответствуют целям независимого Абхазского государства, безусловно, их работу нужно прекращать. Но меня, как человека, не имеющего никакого отношения к НПО, волнует и другой вопрос. Почему работу этих организаций связывают с решающейся в эти дни судьбой очень важных для страны и народа законопроектов? Не нужно связывать вещи, которые не имеют ничего общего. Необходимо понимать, что против этих известных законопроектов стояли и будут стоять неравнодушные граждане Апсны, на которых нельзя вешать такие ярлыки. Что касается встречи президента с интеллигенцией, то, насколько мне известно, там были люди, которые придерживаются абсолютно противоположного мнения, а их даже в кадре не оказалось. Если собрали представителей интеллигенции, нужно было дать им возможность высказаться. Это можно было транслировать в прямом эфире, а не выкладывать плохо смонтированный репортаж. К сожалению, понятие «интеллигент» сегодня теряет свой смысл, и данная встреча тому подтверждение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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