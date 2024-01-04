В Верховном суде Абхазии подходит к завершению длящийся уже почти три года, с мая 2021 года, процесс о так называемом тройном убийстве на сухумской набережной 22 ноября 2019 года. Он начинался в здании Верховного суда, но вскоре из соображений безопасности и некоторых других, был перенесен в здание СГБ республики. Кстати, два других наиболее громких судебных процесса текущего века – о покушении на жизнь Александра Анкваба в бытность его президентом страны и об убийстве российского предпринимателя Клемантовича и его спутницы – тоже проходили в изолированном помещении – в МВД. И тоже тянулись очень долго.

В конце декабря минувшего года на процессе, на котором председательствует судья Верховного суда Майя Квициния, начались прения сторон. Несколько дней выступала сторона обвинения.

Напомним, что, по версии следствия, в убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана Сан-Ремо Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.

К троим из обвиняемых – Чкадуа, Бганба и Блабба – прокуратура потребовала применить высшую меру наказания – смертную казнь. Впрочем, сразу оговоримся, что в рамках абхазского законодательства смертная казнь не применяется. Она заменяется в порядке помилования на пожизненный срок или на 25 лет заключения.

С обвинительной речью выступил заместитель Генерального прокурора Руслан Тыркба. Им было сказано, что в начале сентября 2019 года Эрик Чкадуа и Беслан Бганба создали организованную вооруженную группу для умышленного убийства. Мотивом убийства была месть из-за их избиения в СИЗО МВД неустановленными заключенными по согласованию с авторитетами Шамба и Авидзба. И продолжил:

«Организаторы и руководители банды Чкадуа и Бганба разработали структуру банды, систему вовлечения ее участников в порядок снабжения их оружием, боеприпасами, транспортными средствами и иными средствами осуществления преступления. В указанный период, в сентябре 2019 года, Чкадуа и Бганба, реализуя преступные намерения, вовлекли в банду Блабба Аслана Дауровича и его близкого друга Ахалая Дато Ревазовича и его брата Ахалая Демура Ревазовича. (ВЫКРИКИ И ШУМ В ЗАЛЕ)».

Это подсудимые выражали крайнее недовольство словами государственного обвинителя. И только после того, как председателю суда пришлось объяснять им, что для возражений у них еще будут время и возможность, они замолчали и Тыркба получил возможность продолжить:

«При формировании структуры банды полномочия между ее участниками были распределены следующим образом. Чкадуа и Бганба – общее руководство созданной бандой, организация и планирование с целью умышленного убийства, финансирование, вовлечение соучастников, обеспечение средствами и орудиями совершения нападения, подыскание места его совершения и непосредственное участие в запланированном преступлении. Ахалая Дато – обеспечение оружием и боеприпасами, приобретение транспортного средства, участие в его тонировке и непосредственное участие в запланированном преступлении, Ахалая Демура – приобретение транспортного средства, а Аслан Блабба участвовал в его тонировке».

Участники банды, отметил Тыркба, с сентября изучали места, которые наиболее часто посещали жертвы, намечали пути подхода и отхода, незаконно покупали оружие, машину, госномера. В день убийства Бганба и Чкадуа, подошли к столику, за которым сидели потерпевшие, и выстрелили из автоматов с расстояния не более двух метров. Дато Ахалая осуществлял контроль за окружающей обстановкой. Убитый Алхас Авидзба успел несколько раз выстрелить в ответ в сторону Бганба, который получил ранение в бедро.

Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба зачитал в ходе прений материалы дела, результаты медицинских и баллистических экспертиз, протоколы осмотра предметов, помещений и мест происшествия, детализацию телефонных соединений, протоколы обыска и изъятия предметов, оперативные справки, показания свидетелей.

Гособвинение озвучило сроки наказания, которых, по его мнению, заслуживают обвиняемые. Про смертную казнь троим уже было сказано. Оно также просит для Демура Ахалая 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Для Аслана Блабба, по мнению обвинения, должна быть избрана мера наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 30 000 рублей.

Со стороны обвинения выступила также защищающая права потерпевших – отца и брата убитого Шамба адвокат Инга Габилаиа. В ходе своего выступления 26 декабря она, в частности, заявила о многих нестыковках в показаниях в ходе судебного следствия свидетелей со стороны защиты, которые пытались доказать алиби обвиняемых. Кое-что, на ее взгляд, выглядело просто комично. В причастности подсудимых к делу у нее нет ни малейшего сомнения. Габилая попросила суд учесть все доводы, признать обвиняемых виновными и назначить максимально строгое наказание, которое будет соразмерно совершенному деянию.

Далее выступать в прениях сторон будут обвиняемые и их защитники. Следующее заседание суда состоится 17 января.

Что касается вопроса о смертной казни, то сегодня абхазский общественный деятель и правозащитник Арда Инал-ипа дала такой комментарий «Эху Кавказа»:

«Многие годы юристы, правозащитники, общественные деятели занимались тем, чтобы отменить у нас смертную казнь и вообще убрать ее из нашего правосудия. И несмотря на то, что в каких-то законах эта мера наказания остается, но был принят какой-то консенсус, был принят мораторий на применение смертной казни. Честно говоря, я не понимаю, зачем нужно вот как-то… Наверное, надо было все-таки до конца этот вопрос решить, понимая, что в демократическом государстве не должно быть смертной казни. В связи с тем, что бывает много судебных ошибок, нельзя даже теоретически допускать возможность, что жизни может быть лишен невиновный человек. Поэтому мне, честно говоря, это очень неприятно, и я думаю, что юристы поднимут заново этот вопрос. Надо просто эту меру исключить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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