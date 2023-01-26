В здании Службы госбезопасности Абхазии продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года. Данный судебный процесс под председательством судьи Верховного суда Майи Квициния начался в мае 2021 года и грозит побить рекорд по продолжительности в республике. Это было вполне предсказуемо, учитывая, какой резонанс в Абхазии вызвало то убийство, ставшее, помимо прочего, детонатором смещения исполнительной власти в январе 2020 года, число вовлеченных в дело и так далее.

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и скончавшейся позднее от ран официантки ресторана «Сан-Ремо» Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба, в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. А Эрик Чкадуа – еще и в хищении двух автомобилей.

В последние недели и месяцы, пожалуй, наибольшее внимание наблюдателей привлекли темы двух допросов. Первый из них – потерпевшего Рустама Шамба – так и не состоялся, хотя заседания по нему неоднократно назначались и откладывались. В представленных в суд заявлениях он не раз просил огласить свои показания, которые давал на предварительном следствии и полностью подтверждает. При этом сообщал, что не может явиться в суд для допроса, так как 26 декабря 2022 года был госпитализирован в травматологическое отделение в одной из московских больниц с переломами голени и болевыми синдромами. Ему показано оперативное лечение и удаление металлоконструкций. На заседании 11 января была оглашена копия медсправки, в которой говорится, что 29 декабря Шамба был прооперирован, с кости были удалены металлофиксаторы. Однако справка была датирована 9 января 2022 года, и из-за технической ошибки в документе было решено перенести заседание на 17 января для получения новой справки. Новая справка с корректными данными была получена и приобщена к материалам дела.

Но на заседании 17 января Шамба вновь не явился и в очередной раз адвокаты подсудимых и сами подсудимые стали возражать против оглашения его показаний в отсутствие потерпевшего, ибо хотели бы задать ему вопросы. По мнению адвоката Марины Тания, нет ни одного документа, экспертного мнения, подтверждающего тяжесть заболевания Шамба, которая препятствует ему явиться в суд. Но суд на сей раз поддержал сторону гособвинения, которая настаивала на оглашении, поскольку очевидно, что в ближайшее время Шамба в суд явиться не сможет.

Были зачитаны его показания о событиях дня убийства, данные Рустамом Шамба на предварительном следствии в феврале 2021 года. По его словам, в 2019 году он вместе с Астамуром Шамба решил переехать из Гудауты на постоянное проживание в Сухум, своего жилья у них не было, поэтому они жили в гостиницах.

22 ноября 2019 года они с Астамуром вместе с Алхасом и Шамилем Авидзба расположилась в кафе «Сан-Рэмо» за столиками, которые стояли на улице. К столику подошла официантка и стала менять пепельницу; в этот момент из-за припаркованной машины Алхаса неожиданно на тротуар вышли двое людей в одинаковой трехцветной камуфлированной форме, черных масках, полностью скрывающих голову, с прорезями для глаз и автоматами Калашникова в руках.

По словам Рустама Шамба, один из преступников был ростом не менее 190 сантиметров, слегка сутулился, и, так как он близко подошел к столику, потерпевшему удалось хорошо разглядеть его темно-карие глаза. «У меня сразу промелькнула мысль, что я узнал этого человека, которого неоднократно видел и хорошо знал. Это был Чкадуа Эрик», – утверждает Рустам.

В показаниях Шамба рассказывает, что от первого выстрела пострадала Доминика Акиртава, следом на землю упал Астамур Шамба. В поисках укрытия Рустам побежал к близлежащему кафе, но, не успев добежать, получил ранения в ноги. Не имея возможности двигаться дальше, он двумя руками облокотился на задний бампер автомобиля Range Rover, но потом ему удалось зайти в салон машины и лечь между передними сиденьями. По его словам, один из мужчин в форме и маске, которых всего было трое, направился с автоматом в его сторону. Однако, когда послышалось несколько пистолетных выстрелов, нападавший убежал в сторону «белого седана», и эта машина с преступниками на большой скорости направилась в сторону улицы Лакоба.

Медицинскую помощь Рустаму Шамба оказали в Республиканской больнице, где ему и стало известно о смерти друзей.

Говоря о возможных мотивах убийства, Рустам Шамба отметил, что весной 2019 года в тюрьме произошла массовая драка между заключенными, в которой пострадали Эрик Чкадуа и Беслан Бганба. Бганба и Чкадуа винили в случившемся Астамура Шамба и Алхаса Авидзба. Беслан и Эрик, находясь в тюрьме, поклялись отомстить. «Мы с Алхасом и Астамуром часто обсуждали этот вопрос, последние были убеждены, что эти разногласия можно решить мирным путем, путем диалога, даже не рассматривали мысль о том, что Чкадуа Эрик может решиться на их убийство. Оказалось, они не оценили ситуацию, и произошло то, что произошло», – говорил в показаниях Рустам.

Адвокаты подсудимых подвергли сомнениям услышанное. В частности, «темно-карие» – это слишком распространенный цвет глаз, чтобы по нему можно было узнать человека.

Вчера в суде была допрошена свидетель, адвокат Палаты адвокатов Абхазии, где работает с 2020 года, Жанна Шенкао. Причем ее допрос продолжался более трех часов. Вначале, отвечая на вопрос, знакома ли она с подсудимыми, Жанна сказала, что знакома с Дато Ахалая и Асланом Блабба. И далее (запись телеканала «Абаза-ТВ»):

«Знакома также с Чкадуа Эриком Юрьевичем… Обычные отношения, дружеские… У меня двое детей от брака. И один ребенок, младший, у меня рожден от гражданских отношений».

Она также сообщила, что в день убийства 22 ноября 2019 года о случившемся узнала от невестки. После этого по телефону связалась с Эриком Чкадуа, который сказал ей, что находится дома и до звонка спал.

Жанна Шенкао – родная сестра одного из свидетелей на процессе Зухраба Шенкао. Ранее судом были зачитаны его показания, в которых говорится, что он отдал свои автономера «А 122 РН» обвиняемому Чкадуа по его просьбе. По версии обвинения, именно эти номера были на машине Toyota Mark 2, на которой обвиняемые приехали к месту убийства.

На суде вчера Жанна сказала, что 23 ноября 2019-го Зухраб сообщил ей по «вотсапу», что его задержали и забрали в МВД. И далее:

«Я, естественно, быстро собралась и поехала. В МВД мне сказали, что никого подобного не задерживали, и его там нет… 2 декабря у меня состоялась встреча с Ахрой Авидзба (командир интернациональной бригады «Пятнашка» на Донбассе, двоюродный брат убитого Алхаса Авидзба). Он приехал на встречу в сопровождении вооруженных людей. Между нами был открытый разговор, где человек мне сообщает, что «нам нужен твой брат». К нему самому вопросов нет, но «он нам должен назвать на видео несколько фамилий». По итогу разговора Ахра Авидзба сообщает мне о том, что он любым способом «заполучит» моего брата. «Он нам нужен в оправдание наших дальнейших действий».

По окончании срока содержания Зухраба, по словам свидетельницы, правоохранители проводили его до абхазо-российской границы, где Жанна его встретила. Он был «в плохом физическом и эмоциональном состоянии». Она заявила:

«Он попросил прощения, сказал, извини, я не мог не подписать, Жанна. На тот момент я не знала, что он подписывал. Он говорит: «Меня избивали, я не видел ни буквы, ни текст, ни лица…»

По словам Жанны, ее брат вынужден был подписать готовые тексты о том, что по просьбе Эрика Чкадуа он достал автомобильные номера, а тот на этих номерах пошел совершать преступные действия.

В тот момент, сказала она, зная, что «все это далеко от правды», она не придала значения словам брата: главное – что он жив и на свободе. Когда же представители гособвинения спросили, почему не говорила об избиениях брата в МВД ранее, она ответила:

«А у меня не спрашивали. Ну, о чем я должна была сообщить прокуратуре? Когда меня допрашивали в первый раз, 28-го, я ничего этого не знала, потому что своего брата увидела только в январе 20-го года. А в показаниях в феврале 2021 года этот момент не нужен был, исходя из соображений безопасности касаемо моего брата».

Адвокат потерпевших Инга Габилаиа спросила, в каких все же отношениях свидетельница состоит с подсудимым Эриком Чкадуа, о котором ранее говорила как об отце своего ребенка. Ответ на этот вопрос, уточнила она, необходим для выяснения степени заинтересованности свидетеля в деле. Шенкао заявила суду:

«Я не знаю, заинтересованность они хотят подтвердить или опровергнуть… Данный вопрос никоим образом не имеет отношения ни к уголовному делу… Это мое конституционное право – не отвечать на данный вопрос. Это личная жизнь моя и моего малолетнего ребенка. В графе отец в свидетельстве о рождении ребенка стоит прочерк. Все остальное домыслы и сплетни. А если говорить о заинтересованности, можно начинать прямо с гособвинения».

По ходатайству гособвинения были зачитаны показания Шенкао, данные органам предварительного следствия. В них Жанна называет Эрика Чкадуа «гражданским супругом» и отмечает, что у них совместная дочь. В суде, когда ей предъявили протоколы, свидетельница отметила, что подписи в протоколах показаний похожи на ее, но она не может утверждать, что они именно ее.

Следующее заседание суда состоится 31 января.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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