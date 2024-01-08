Как известно, в 2022 году ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины начались довольно рано – в октябре. На этом фоне в 2023 году пауза затянулась – прошел октябрь, а крупных, масштабных нападений с использование десятков ракет – так и не началось.

Никто не придал этому значения и все решили, что Путин на этот раз решил дождаться настоящих холодов, и не тратить попусту дорогостоящее вооружение, к тому же производимое в условиях санкций.

Но прошел ноябрь, прошел декабрь, а ничего по-настоящему масштабного не происходило, и так уж получилось, что Запад где-то как-то расслабился. Ну вы же понимаете, так устроена человеческая натура – если по СNN здесь и сейчас не передают плохих новостей, то тот факт, что о них говорили в прошлом году, как-то забывается. В Европе и Америке уже перестали ощущать необходимость оказания помощи Украине и стали откровенно капризничать.

Ваш покорный слуга в какой-то момент даже решил, что пассивность Путина объясняется сменой политики – он понял, что закошмарить украинцев не получится, тогда лучше уж оставить их наедине с собой. Пусть расслабятся, живут спокойно, пусть у них появится ощущение, что война – это где-то далеко, и их она по большому счету не касается.

Не секрет, что на данном этапе у ВСУ есть серьезные проблемы с мобилизацией, и в немалой степени это связано с рутинизацией конфликта, с тем, что значительная часть жителей тыловой Украины практически перестала ощущать на себе тяготы войны.

Хотите лишить вашего противника мотивации воевать? Лучший способ для этого – дать ему иллюзию нормальной жизни, и тогда ему намного меньше захочется идти на фронт

Хотите лишить вашего противника мотивации воевать? Лучший способ для этого – оставить его в покое, дать ему иллюзию нормальной жизни, и тогда ему намного меньше захочется идти на фронт.

Согласитесь, есть в этом логика. Даже блог хотел написать по этому поводу, слава богу, другая, более актуальная тема нашлась. Вот людей бы насмешил, представляете?

Что ж, вопросы сняты, и с конца 2023 года масштабные атаки на украинские города возобновились, и похоже, что это постепенно начинает влиять на умонастроения западных союзников. Все 2 года войны они придерживались исключительно странной позиции – когда Россия бомбит Украину, это плохо, но в целом нормально и привычно, а вот Украина ни в коем случае не должна отвечать симметрично и бить на российским городам.

Обоснования того, что боксер должен выходить на ринг не иначе как с одной связанной рукой, были как практические – второй боксер обидится, так и моральные – мы не должны уподобляться Путину. Похоже, что Владимиру Владимировичу удалось-таки аж в конце 2-го года войны вынудить Запад изменить мнение и позволить Киеву бить по российским городам без излишних церемоний. Во всяком случае, витиеватой по форме, но однозначное по содержанию заявление Франции и информация о заявлении посла США на этот счет позволяют на это надеяться.

Украина не просто имеет полное право на симметричный ответ оккупанту, но более того, должна делать это по максимуму своих возможностей

Но этот вопрос кроме того, что военный, еще и глубоко философский, и именно с этой точки зрения, я сейчас скажу ужасные вещи, за которые меня могут проклять и предать анафеме. Но, как говорится, не могу молчать.

Украина не просто имеет полное право на симметричный ответ оккупанту, но более того, должна делать это по максимуму своих возможностей.

А все потому, что принцип «око за око» является одним из основополагающих, краеугольных камней цивилизации. Мы можем говорить, что он противоречит принципам гуманизма, правам человека, да и вообще, это же ветхозаветные времена. Мы-то с вами в 21-м веке. Но увы, всякий раз, когда в отношении вас будет совершено зло, и помочь вам некому – вольно или невольно вам в голову приходит мысль о мести.

Возмездие – это фундаментальное чувство, в основе которого лежит самое главное понятие, которое отличает человека от животного, нечто, что выше закона, выше морали, выше конституции, выше законов – писаных и неписаных. Это понятие – СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Великое американское изречение на все времена – «No justice no peace» – «Нет справедливости – нет мира».

Когда месть является частью борьбы за справедливость – она превращается в священное чувство возмездия. Как в советском военном гимне – «Пусть ярость благородная вскипает как волна»...

А сколько снято в Голливуде, в мекке мирового либерализма, фильмов о том, как жертва берет в руки оружие. Сотни, тысячи. И всех их объединяет одно – восстановление справедливости. Именно поэтому герои таких фильмов, даже при вопиющем нарушении ими закона редко воспринимаются зрителями как резко отрицательные персонажи.

Война – как черная дыра, в которой не действуют никакие законы природы. На войне не действуют все наши понятия о человеколюбии и гуманизме, ценности мирной жизни перевернуты с ног на голову

Войны как очевидной аномалии это касается в еще большей степени.

Война – как черная дыра, в которой не действуют никакие законы природы. На войне не действуют все наши понятия о человеколюбии и гуманизме, ценности мирной жизни перевернуты с ног на голову. В мирное время если вы убьете 10 человек – вышка вам гарантирована, а на войне, если убьете 10 000 – вам дадут орден и будут показывать вас всей стране в лимузине с открытым верхом.

Пока Россия в целом не ощущает на себе тяготы войны. Бомбежка Белгорода была единичной, после которой такие масштабные атаки не повторялись. Однако, если зеленый свет все же будет зажжен, то крупных городов вблизи Украины немало – Брянск, Ростов, Курск, как минимум. И все они могут оказаться под ударом.

Понимаю, что говорю чистую теорию, но все же – у россиян все еще есть возможность снять с себя ответственность за бомбежки не только украинских, но и теперь уже российских городов.

Слышу возражение – «мирное население не виновато и на нем нет никакой ответственности». Не принимается. Почему мирное население не протестует против войны? Ответ уже традиционный, 100 раз повторенный за 2 года войны: Путин создал систему, которая подавляет все протесты.

И этот ответ – неправильный.

Что значит «подавляет протесты»? И сколько вышло протестовать? Если 100 – то подавят. Если 500, 1000, 5000 – без сомнения, сотрут в порошок. Если 10 000 – дадут попротестовать, а потом поодиночке всех раздавят.

А вот если вас выйдет 100 000 – то менты и вертухаи будут вам поклоны отвешивать, и угощать – «Чайку не изволите-с, сударь?».

Выйдет вас 500 000 – вся эта шваль кремлевская усядется в свои миниджеты с чемоданами ворованного бабла, и свинтит куда глаза глядят.

Рано или поздно придется отвечать – если не за соучастие в массовых убийствах, то за равнодушие и черствость

Что, пробовали и не получилось? А может вы не Путина боитесь? Может вам просто плевать, что какие-то там украинцы гибнут? У вас-то все в порядке, жизнь идет своим чередом. Не хотите выходить из зоны комфорта? Вам банально лень?

Что ж, тогда рано или поздно придется отвечать – если не за соучастие в массовых убийствах, то за равнодушие и черствость.

Такова человеческая натура. Это не я придумал, все претензии – к конструктору. При этом многозначительно показываю пальцем вверх...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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