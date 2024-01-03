2024 год для Украины начался с массированных ракетных атак и налетов дронов. Обещания президента России Владимира Путина продолжить планомерное уничтожение инфраструктуры российская армия пытается воплотить в жизнь. Киев, со своей стороны, настойчиво призывает Запад проснуться и вернуть украинский вопрос в основную повестку, пока не стало слишком поздно. Каким был 2023-й год для Украины и что несет ей наступивший 2024-й.

С началом 2024 года Россия меняет тактику в войне с Украиной. По данным британской разведки, главной целью последней волны массированных ракетных ударов стала военная промышленность. Таким образом, считают британские военные, Москва сместила акценты по сравнению с обстрелами, происходившими зимой прошлого года – тогда нападениям подвергались в основном украинские энергетические объекты. В Лондоне делают вывод, что российское военное командование готовится к долгой войне и понимает возрастающее значение мощностей оборонной индустрии обеих сторон.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за первые дни нового года Россия применила почти 300 ракет и более 200 беспилотников:

«Только за сегодняшний день выпущено почти 100 ракет различных типов, причем траектории специально рассчитаны противником, чтобы нанести как можно больший ущерб. Это абсолютно сознательный террор. Всего за несколько дней Россия уже применила против Украины почти 300 ракет и более 200 беспилотников. Ни одна другая страна до сих пор не отражала подобные атаки комбинированными беспилотниками и ракетами, в том числе аэробаллистическими. Только сегодня было сбито 10 ракет «Кинжал».

При этом в самой Москве считают ответные удары Украины по приграничным российским областям неприемлемыми. Президент России Владимир Путин заверяет сограждан, что очень хочет завершить войну. Но на своих условиях:

«Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать. Знаете, ведь в чем смысл того, что они делают? Они хотят нас: а) запугать; б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся».

Впрочем, быстрого решения конфликта вряд ли стоит ожидать – в интервью журналу Economist президент Украины Владимир Зеленский попытался донести до западной общественности, что война далека от завершения и расслабляться рано. И что поддерживая Украину, Европа защищает и саму себя. По мнению Зеленского, Запад утратил ощущение важности происходящего в Украине, но у Киева нет иного выхода, кроме победы над Москвой. При этом, раздражение у Зеленского вызывают не успехи России на поле боя, а разброд и шатание в стане союзников:

«Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших. Если России позволить забирать украинских детей, они будут забирать других детей. Если Россия будет нарушать права украинцев, она будет нарушать права во всем мире. Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией».

Часть западного политического истеблишмента с украинским президентом согласна. Недавно назначенный глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ответить на массированные российские удары по Украине поставками ВСУ ракет дальнего радиуса действия.

«Мы должны ответить на нынешние массированные атаки Украины на языке, который Путин понимает: ужесточить санкции так, чтобы он не мог производить новое оружие при помощи завезенных контрабандой компонентов, а также поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят уничтожать пусковые установки и командные центры».

В начале войны страны Запада отказывались предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, поскольку опасались, что ВСУ будут наносить удары по территории России, и это приведет к дальнейшей эскалации войны прямому вовлечению в нее государств НАТО. Однако в течение 2023 года Украина получила от Великобритании, Франции и США ракеты Storm Shadow и ATACMS, позволяющие наносить удары на расстоянии около 300 километров.

Получение Украиной возможности атаковать непосредственно российскую территорию очень не нравится Москве. Под занавес 2023 года Россия даже попыталась добиться осуждения трансграничных атак в Совете Безопасности ООН. Постпред России Василий Небензя обвинил Киев в нападении на гражданскую инфраструктуру:

«Представитель Мальты говорил сегодня, что Украина имеет право защищать своих граждан. Я хотел бы задать вопрос: имеет ли Украина также право умышленно и неизбирательно убивать мирных граждан? Представитель Франции, постпред Франции, говорит, что Украина защищает себя в соответствии со статьей 50 Устава ООН. Военные не должны бомбить гражданскую инфраструктуру. Украина тоже делает это на основании статьи 50 Устава ООН? Россия не атакует мирных жителей Украины. Сколько бы вы об этом ни говорили. Некоторые из вас знают, что мы целимся только по военной инфраструктуре Украины, и уж тем более мы специально не направляем оружие против мирного населения».

Но красноречие российского представителя его коллеги по Совбезу не оценили. Китай призвал все стороны к миру, а западные послы обвинили Москву в попытке переложить ответственность за развязанную президентом Путиным войну. Представитель Великобритании Том Фиппс прямо указал на ответственность Москвы за гибель мирных жителей в Украине:

«Не сумев победить Украину военным путем, Россия теперь перешла к неизбирательным нападениям на мирное население. Число погибших в результате атак на этой неделе по всей Украине, самых больших с начала войны, продолжает расти. Среди жертв были невинные дети. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине погибло более 10 тысяч мирных жителей, в том числе более 560 детей. И более 18 с половиной тысяч получили ранения».

При этом, по мнению экспертов, на фронте Россия похвастаться серьезными успехами не может. После того, как долгожданное украинское наступление не привело к прорыву выстроенной российскими военными оборонительной линии, Москва попыталась перехватить инициативу. Однако в результате упорных штурмов и ценой больших потерь в живой силе и технике, ей удалось лишь незначительно продвинуться на нескольких направлениях. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу торжественно отрапортовал президенту Путину о взятии Марьинки – небольшого населенного пункта в пригороде Донецка, полностью уничтоженного в результате боев:

«Владимир Владимирович, сегодня в ходе активного наступления штурмовые отряды группы «Юг» полностью освободили населенный пункт Марьинка, который находится в пяти километрах к юго-западу от Донецка. За последние девять лет Вооруженные силы Украины построили там очень мощный укрепрайон».

Сам Владимир Путин увидел в этом возможность переломить ход войны:

«Мы оттесняем боевые подразделения противника от Донецка, во-первых. Во-вторых, прорвавшись в это укрепление, которое противник строит с 2014 года, построив значительное количество железобетонных укреплений, путей сообщения... Прорвав это укрепление, наши войска теперь имеют возможность выйти на более широкий оперативный простор».

Впрочем, военные аналитики уверены: ни о каком выходе на оперативный простор речи не идет. Война, как писал в своей ноябрьской статье для издания Economist главком Украины Валерий Залужный, приняла позиционный характер. И говорить о прорывах вроде харьковского успеха украинской армии сегодня не приходится. Причем, это касается как Украины, так и России. Залужный уверен: все будет зависеть от того, у какой из сторон окажется больше терпения, мотивации и ресурсов. И дал понять: без поддержки Запада Украине не выстоять.

А конец 2023 года в этом отношении для Киева выдался неоднозначным. С одной стороны Украина получила мощный позитивный импульс со стороны Европейского союза, давшего старт переговорному процессу о вступлении страны в ЕС, но с другой – столь необходимая экономическая и военная помощь задерживается. Президент Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что ЕС вернется к обсуждению вопроса уже в январе:

«Двадцать шесть лидеров согласились с переговорным пакетом во всех его компонентах. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что я хочу поработать с коллегами в ближайшие дни, в ближайшие недели, чтобы подготовить саммит, который состоится в следующем году, в начале следующего года».

Помимо 54 млрд экономической помощи, Евросоюз намеревается заложить в бюджет и 24 млрд на военную помощь Украине. «Осторожный оптимизм» по поводу того, что в итоге удастся прийти к согласию и по этому вопросу, выразили и другие представители ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поделился своими ожиданиями и подробностями того, как проходил процесс голосования. По словам Рютте, венгерский лидер Виктор Орбан в момент принятия решения покинул помещение, причем по настоятельной просьбе канцлера Германии Олафа Шольца:

«У меня – осторожный оптимизм относительно того, что мы сможем добиться прорыва вместе с Венгрией в начале следующего года. У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель. Мы договорились с 26 странами. С Виктором Орбаном, Венгрией, мы пока не смогли этого сделать. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года. Мы думаем о конце января. Мы хорошо подискутировали, но к концу дискуссии я чувствовал, что прийти к соглашению будет сложно. И тут Шольц предложил Орбану: а не сочтете ли вы возможным, чтобы мы приняли решение без вашего присутствия в помещении? По правилам так можно. Тогда получается единогласное решение, просто без присутствия Венгрии. Ну, он и вышел».

Не сложилось в финансовом плане и с Америкой. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в отчаянной попытке убедить представителей республиканской партии в Конгрессе в том, что отказ предоставлять Киеву новый пакет помощи может обернуться катастрофическими последствиями как для самой Украины, так и для всей Европы, не увенчался успехом. Президент Джо Байден постарался подбодрить гостя, объявив, что Вашингтон не собирается оставлять Киев один на один с Москвой:

«Мы находимся в переломном моменте истории. Решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять будущее на десятилетия вперед, особенно в Европе. Конгрессменам необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они уйдут на праздничные каникулы, прежде чем они преподнесут Путину самый большой рождественский подарок, который они только могут ему подарить. Мы видим, что угроза для Америки, Европы и мира будет только возрастать, если мы не будем действовать. И я намерен сделать так, чтобы мы действовали. Американский народ, демократы и республиканцы, я думаю, понимают это, и они понимают очень реальную борьбу, которая происходит прямо сейчас. Мы не можем и не позволим Путину добиться успеха. Мы не должны позволить ему добиться успеха. Господин президент, я призвал Конгресс поступить правильно, поддержать Украину, встать на защиту свободы. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь, вы поможете делу, и я не хочу, чтобы вы теряли надежду».

Владимир Зеленский со своей стороны постарался донести до всех заинтересованных: Украина не намерена вечно просить помощи, но сегодня она нуждается в ней, как никогда, чтобы у Киева было завтра. При этом украинский президент дал понять, что совсем необязательно выделять для этого деньги американских налогоплательщиков. Киев вполне устроят замороженные российские активы:

«Украина постепенно становится менее зависимой от помощи. Мы движемся в правильном направлении. И я хочу обсудить с президентом наши цели на будущий 2024 год, мы должны лишить Россию превосходства и сорвать ее наступательные операции. Нам также необходимо ускорить работу по замороженным активам России. Более 300 миллиардов замороженных активов террористов мы должны использовать для защиты от российского террора».

Но республиканцы ясно дали понять: пока Белый дом не выполнит их требования по ужесточению миграционной политики, они не готовы поддержать запрос на выделение помощи кому бы то ни было. Выражая понимание и сочувствие Украине, республиканцы, тем не менее, считают ситуацию на американской границе более важным фактором национальной безопасности. Плюс к этому законодатели требуют более детальной отчетности в том, что касается помощи Украине.

Тем не менее, несмотря на то, что республиканцы, по сути, отказались идти навстречу Украине, пока не будут удовлетворены их требования, Джо Байден все же постарался сгладить ситуацию. Выйдя к журналистам, американский президент старался выглядеть оптимистичным:

«Американский народ может и должен невероятно гордиться той ролью, которую он сыграл в поддержке успеха Украины. Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем, включая 200 миллионов долларов, которые я только что утвердил, на критически необходимое оборудование, ПВО, артиллерию и боеприпасы. Но без дополнительного финансирования мы быстро исчерпаем наши возможности помогать Украине реагировать на срочные оперативные потребности. Путин рассчитывает на то, что Соединенные Штаты не смогут выполнить поставленные задачи. И мы должны, мы должны, мы должны доказать, что он не прав. Господин президент, я не уйду из Украины, и американский народ тоже. Явное двухпартийное большинство людей в Соединенных Штатах и в Конгрессе поддерживают вашу страну. Они понимают, как и я, что успех Украины и ее способность сдерживать агрессию в будущем жизненно важны для безопасности мира в целом. Весь мир наблюдает за тем, что мы делаем. Так давайте покажем им, кто мы есть. Америка выступает за свободу сегодня, завтра и всегда. Америка выступает против тирании и угнетения, и Америка поддерживает народ Украины».

Сам Владимир Зеленский, хоть и выглядел откровенно разочарованным, все же постарался быть убедительным, объясняя позицию своей страны и всю сложность положения, в котором окажется Украина, если Белый дом и Капитолий не смогут прийти к согласию:

«Мы стоим твердо, что бы ни делал Путин. Он не одержал ни одной победы благодаря успехам Украины. Благодаря нашим успехам в обороне другие европейские страны находятся в безопасности от российской агрессии. В отличие от прошлых лет, Украина сейчас может справиться с российской диктатурой, и нашим детям и другим народам больше не придется проливать кровь и жертвовать жизнями, защищаясь от российской агрессии. Мы уже добились значительного прогресса. Мы показали, что наше мужество и партнерство сильнее любой российской враждебности. Готовы ли мы отдать свои территории? Это безумие, если честно. Мы очень открыто об этом говорим. Там наши люди, там наши семьи, там наши дети, там часть украинского общества, мы говорим о людях. Их пытают, их насилуют и убивают. И те голоса, которые призывают нас отказаться от наших территорий, они также предлагают нам отказаться от наших людей. Это не вопрос территории, это вопрос жизней. Я не знаю, чья это идея, но у меня вопрос к этим людям, готовы ли они отдать своих детей террористам? Думаю, нет».

Но, несмотря на усилия президента США развеять опасения его украинского коллеги по поводу дальнейшей помощи Киеву и выступления самого Зеленского, республиканцы не спешат утвердить новый транш военной помощи в размере 61 млрд долларов. По мнению аналитиков, теперь у Байдена остается только два варианта: либо и дальше убеждать республиканцев смягчить свою позицию по вопросу миграции, либо пойти на уступки, которые очень не понравятся левому крылу демократической партии. И пока очень похоже на то, что республиканцы готовы ждать момента, когда возможность помогать Киеву иссякнет. Таким образом они смогут одержать победу над демократами. Кроме того, нынешняя ситуация способна углубить раскол в стане самих демократов, что тоже улучшает республиканские шансы на президентских выборах уже в этом году.

Тем не менее, несмотря на отсутствие серьезных успехов на земле, Украина все же демонстрирует своим западным союзникам явный прогресс на море. С начала конфликта, по данным западных спецслужб, Черноморский флот России лишился пятой части всех своих кораблей. Причем ни одна из баз ВМС в аннексированном Крыму больше не может считаться защищенной. Поражение большого десантного корабля «Новороссийск» в Феодосии, а до того – ракетные удары по Судоремонтному заводу и штабу флота в Севастополе, тараны морскими дронами кораблей на рейде – показали эффективность действий ВСУ в акватории Черного моря и неспособность России эффективно этому противостоять.

«Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России. И обязательно наша работа с партнерами, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе нашей Формулы мира. Совершенно справедливой», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Даже несмотря на то, что Россия попыталась «задушить» Украину, выйдя из зерновой сделки, в рамках которой Киев экспортировал зерно и другую сельхозпродукцию по Черному морю, успехи ВСУ на этом направлении обеспечили коридор, по которому зерновозы продолжают перевозить продукцию уже без российского контроля. Черноморский флот не рискует заходить в зону прямой досягаемости украинских противокорабельных ракет и морских дронов.

Киев в 2023 году доказал, что у него «длинные руки». Налет беспилотников на псковский аэропорт, в результате которого были уничтожены и повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76, открыл новую главу в российско-украинском противостоянии. Удар по месту дислокации военной авиации в глубоком российском тылу, по сути, доказал: с одной стороны, вся европейская часть России отныне является досягаемой для ВСУ, а с другой – система ПВО не в состоянии прикрыть все стратегические объекты на территории России. И еще – российское командование так и не выучило урок после атаки на аэродром в Сольцах, где были уничтожены стратегические бомбардировщики Ту-22М.

Впрочем, российский МИД в лице своего представителя Марии Захаровой поспешил назвать взрывы в различных российских регионах, в том числе весьма отдаленных от зоны боевых действий, «агонией киевского режима»:

«Налеты украинских БПЛА на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без тщательно проработанного маршрута с учетом информации с западных спутников украинские беспилотники не могли... Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности».

Одно в заявлении госпожи Захаровой бесспорно: расстояние от псковского аэропорта до границы с Украиной – более 700 км по прямой. Причем важно и то, что ранее Псков не числился среди регионов, которые находятся под угрозой. Теперь, судя по всему, вся европейская часть России в зоне досягаемости ВСУ.

Но развить успех в 2023 году Киев так и не смог. Затянувшаяся подготовка к наступлению создала, с одной стороны, чрезмерно завышенные ожидания по аналогии с Харьковским прорывом 2022 года и освобождением Херсона, а с другой – позволила России серьезно подготовиться, превратив линию соприкосновения в гигантский укрепрайон со множеством минных полей и противотанковых инженерных заграждений, простреливаемый артиллерией и фронтовой авиацией. В итоге ВСУ хоть и сумели в некоторых местах выйти на последний рубеж российской обороны, обрушить ее на сколько-нибудь значительном участке фронта так и не смогли. И в Москве пытаются сыграть на этом, преподнеся отсутствие громких успехов как поражение:

«В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была начата против нас руками, телами и другими компонентами украинского общества, с использованием самых современных западных вооружений, в результате этого Россия в этом году стала значительно сильнее, и единство нашего народа значительно возросло. Мы готовимся к реализации всех поставленных целей. Демилитаризации и денацификации. Мы не можем этого избежать. Мы активно работаем с развивающимися странами, особенно в контексте того, что Запад действительно меняет свою тактику, возможно даже думает об уточнении стратегии, ведь если стратегией было стратегическое поражение России, простите за тавтологию, то эта стратегия полностью провалилась. Теперь это ясно всем», – заявил, подводя итоги года, глава МИД России Сергей Лавров.

А нынешние сигналы, свидетельствующие о некоторой усталости Запада, заставляют Киев нервничать: если США и Европа не начнут форсировать события – начиная от предоставления финансов и заканчивая дальнобойным вооружением, заявления российского руководства о том, что Россию не победить на поле боя, могут стать реальностью. Реальностью, которая вряд ли понравится не только Украине, но и всему Западному миру.

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