​​​​​​​Обзор грузинской прессы

«Ловушка или диалог?! Что изменится в отношениях Тбилиси и Москвы в 2024 году?» – статью под таким заголовком публикует газета «Квирис палитра». Издание обратилось к политологу Георгию Гобронидзе с вопросом: как возвращение в политику основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили может повлиять на эти отношения? В данном случае «важны не персоны, а национальные интересы двух стран», отмечает эксперт.

«Я не думаю, что национальные интересы России могут быть пересмотрены только потому, что в Грузии активизировался какой-то политический деятель. Поэтому я не ожидаю каких-либо изменений. Отношения Грузии и России определяются отношением России к постсоветским странам. Это отношение не меняется – Кремль по-прежнему считает нас территориальной потерей, а не суверенным соседним государством», – говорит Гобронидзе.

На все это указывает и положение на неконтролируемых территориях Грузии, где ситуация уже приняла форму аннексии, продолжает политолог.

Дачи в Бичвинта, строительство военно-морской и авиабаз в Очамчире, вопрос сухумского аэропорта указывают на то, что Россия ни на секунду не пересмотрела свои интересы

«Дачи в Бичвинта, строительство военно-морской и авиабаз в Очамчире, вопрос сухумского аэропорта указывают на то, что Россия ни на секунду не пересмотрела свои интересы. Несмотря на войну в Украине, она продолжает строить укрепления на оккупированных территориях Грузии. Строительство такого рода военных объектов представляет для Грузии прямые риски».

В это время заявления о восстановлении территориальной целостности Грузии звучат неубедительно, считает Гобронидзе:

«Вот уже 30 лет все грузинские власти с надеждой говорят о вопросе восстановления территориальной целостности, но никто до сих пор ничего не сделал. Поэтому было бы хорошо, если бы политические лидеры включили в заявления больше деталей и рассказали нам, как они представляют себе работу по деоккупации или как они представляют и оценивают общение с Россией».

Причем политолог обращается не только к властям, оппоненты властей неоднократно заявляли, что должны быть приняты эффективные шаги в данном направлении, «однако хотелось бы больше конкретики, что они подразумевают под такими шагами», сказал Гобронидзе в интервью изданию.

«Икона с изображением Сталина на самом деле является частью очень большой и коварной идеи по пересмотру истории с целью внесения коренных изменений», – заявляет теолог Мириан Гамрекелашвили. Эксперт говорит об иконе Матроны Московской, на которой изображен и Иосиф Сталин. 7 января сообщение о том, что она установлена в соборе Святой Троицы в Тбилиси распространил в сети один из прихожан. Большая часть общества посчитала это неприемлемым, а члены «Альянса патриотов», которые, как они утверждают сами, подарили собору эту икону и назвали разговоры вокруг нее «умышленной попыткой отнять у народа радость Рождества». Мириан Гамрекелашвили считает вполне оправданным недовольство остальной части прихожан, в интервью информационному интернет-агентству netgazeti он заявил:

На фоне того, что у нас в Грузии немало сталинистов, изображать Сталина на иконах – это катастрофа

«Иконы передают политические послания, которые преподносятся нам в виде художественных образцов, и создают у значительной части населения представление об исторических событиях. Сталин и сталинизм в Грузии не были до конца переосмыслены. На фоне того, что у нас в Грузии немало сталинистов, изображать Сталина на иконах – это катастрофа. За время правления Путина «рейтинг» Сталина возрос. Если весь мир пытается переоценить свое прошлое, – очень хорошим примером тому является Германия, которая постоянно пытается переоценить свое нацистское прошлое, то в России происходит обратное… Все это (появление в соборе иконы) должно быть связано с пророссийскими настроениями».

Дело в том, что большинство людей в Грузии строят представления об истории на основе рассказов и «в религии могут очень эффективно использоваться определенные нарративы», продолжает Гамрекелашвили.

«Факт, что параллельно с шагами, осуществляемыми Грузией на пути европейской интеграции, Россия пытается активизировать свои нарративы, и для этого использует религию, в том числе религиозный институт – Грузинскую Церковь, в качестве одной из основных платформ для усиления российских нарративов. В Грузинской церкви никогда не было такого количества откровенно пророссийских священников... Община идет и сжигает флаг ЕС, потому что считает, что это символ разврата и сатанизма, а Россия – новый Константинополь. Это то социальное поведение, которое хочет видеть Россия», – сказал респондент издания.

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Спортивный интернет-портал Sportall пишет о матче «Наполи» против «Торино», в котором последний клуб одержал победу со счетом 3:0. Автор статьи Хвтисавар Антадзе делает вывод, что в последнее время неаполитанская команда становится слабее и полузащитнику Хвиче Кварацхелия в ней больше незачем оставаться:

«В первом тайме был эпизод, когда Хвича Кварацхелия сделал хитрый пас в штрафной, а его партнеры по команде не смогли «расшифровать» его задумку. В этот момент стало еще заметнее, что места «Кваре» в столь ослабевшей команде уже нет. Конечно, грузинскому нападающему будет сложно проявить свои лучшие качества, когда команда не может освободить для него пространство и эффективно использовать номер 77».

При этом, в такой ситуации, сменить клуб Кварацхелия будет не легко, продолжает автор статьи, Хвича оценивается индивидуально, однако на фоне общей картины подходящий для него трансфер станет проблемой, считает журналист. «Кварацхелия придется превзойти себя» и провести максимально результативный сезон, пишет издание.

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