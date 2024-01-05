В решении основателя «Грузинской мечты» вернуться к активной политической деятельности в самой Грузии многие увидели реальные опасения российского руководства утратить позиции на фоне решения ЕС предоставить Тбилиси статус кандидата. При этом весь 2023 год был буквально пронизан неоднозначными решениями в отношении Грузии со стороны Кремля – от отмены визового режима и восстановления авиасообщения до угроз окончательной аннексии Абхазии и Южной Осетии и прямых шагов по превращению Абхазии в базу Черноморского флота, что чревато переносом боевых действий украинского театра на международно-признанную территорию Грузии.

Возвращение грузинского миллиардера и отца-основателя правящей партии Бидзины Иванишвили в политику в оппозиции связывают с опасениями Москвы потерять влияние на Грузию после получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Решение Брюсселя начать процесс интеграции, несмотря на то, «Грузинская мечта» не выполнила рекомендации и отличилась многочисленными критическими высказываниями в адрес Европейского союза, заставили Иванишвили вновь взять правительство под «ручное управление», считает председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили:

«Бидзина, бери за руку Ираклиев, Лилуашвили, Парцхаладзе, Созаров и отправляйтесь в Россию-матушку! Люди хотят Европы, мира, безопасности и процветания! Мы выиграем главную битву и грузинский народ победит! В 2018 году народ победил и Иванишвили «вернулся», пролил слезы и обещал народу процветание… «обналичил» свое и «ушел»… (говорил, что) если не случится катастрофы, больше не вернусь. И вот это для него катастрофа – народ победил, и мы получили статус кандидата в Евросоюз… После еще одной большой неудачи он вылез из норы и снова вернулся, опасаясь потери власти… Наш правильный путь, активность народа и включение Саакашвили в процессы полностью разрушили русскую партию… Что он сделал за 11 лет, что снова позволяет себе просить поддержки?!», – написал Хабеишвили на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Прошедший 2023 год в плане российско-грузинских отношений выдался довольно неоднозначным. Грузинские власти, по мнению аналитиков, все это время пытались возвести свою политику «нераздражения Москвы» в абсолют. Апогеем стало возобновление прямого авиасообщения на фоне решения президента России Владимира Путина отменить визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года:

«В этом случае действительно это было мое решение и мое предложение даже. Связано это с целым рядом обстоятельств, в том числе и с сезоном отпусков. Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, и наш бизнес да и просто наших граждан, которые любят Грузию, хотят туда приехать, отдохнуть, соприкоснуться с грузинской природой, культурой, кухней и так далее. Откровенно говоря, для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: спасибо, хорошо. Нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и, честно говорю, неожиданно. Я, когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что там у них происходит, непонятно. Мне казалось, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и возобновлении нормальных авиаперевозок. И мы сделали этот шаг навстречу. Но то, что происходит внутри страны, это не наше дело, пускай люди сами решают, по какому пути идти Грузии, как ей развиваться и так далее. Но мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал, делаем шаги навстречу и будем делать дальше в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы «провокацией»:

«Россия действует в своих интересах. К сожалению, наши власти недооценили риски. Для меня восстановление безвизового режима недопустимо до тех пор, пока Россия оккупирует наши территории. Совет национальной безопасности Грузии должен рассмотреть вопрос о введении трехмесячных виз для россиян».

В «Грузинской мечте» в ответ призвали президента не отвергать «жесты доброй воли». Глава МИД Илья Дарчиашвили предложил взглянуть на проблему с гуманитарной точки зрения:

«В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими, родственниками, проживающими в Грузии, и это решение с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством».

Впрочем, соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чечелашвили считает этот шаг Кремля – отчаянной попыткой не допустить евроинтеграции Грузии:

«Для меня совершенно ясно, почему это происходит именно сейчас – Россия в результате варварской войны, которую она начала с Украиной, слабеет, ее влияние на регион слабеет, но при этом она пытается сохранить собственную экосистему, этот «чумной барак», в который она сгоняет всех, кто еще не может этому сопротивляться. Одним из проявлений этих усилий, безуспешных, с моей точки зрения, было то, что мы наблюдали 9 мая на т.н. параде (в Москве), когда главы государств и правительств стран ОДКБ были вынуждены приехать к господину Путину и сидели там с кислыми лицами потому, что… кому доставляет удовольствие находиться рядом с насильниками и убийцами и хлопать в ладоши всей той чуши, которая там была произнесена. В этом контексте я думаю, что эти решения направлены на то, чтобы втащить Грузию в эту экосистему, продемонстрировать, что они имеют рычаги влияния на Грузию».

То, что Москва не делает «жесты доброй воли» просто так, подтвердила статья экс-президента России, а ныне заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Бывший глава Кремля позвал Грузию и Украину «домой» – в Россию. В противном случае Медведев грозит уничтожением Украины и присоединением Абхазии и Южной Осетии. Статья заместителя председателя Совета безопасности России изобиловала сравнениями нынешнего конфликта в Украине с войной 2008 года в Грузии. При этом Медведев предрекает Киеву итог конфликта 15-летней давности, а Тбилиси советует излечиться от русофобии, пока не стало слишком поздно.

«Западу стоит усвоить еще один важный, но необходимый урок. В 2008 г. мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Но сейчас обстановку активно нагнетают вновь – видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу начались всплески русофобии в этой стране. Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины».

Под вескими причинами Дмитрий Анатольевич, очевидно, имеет в виду возможное поражение в украинском конфликте. Главный кремлевский «ястреб» пытается провести параллели между августовской войной 2008 года и нынешним конфликтом в Украине. Причем Медведев уверен: то, что Москве удалось оккупировать 20% территорий Грузии, оказавшейся 15 лет назад один на один с Россией в совершенно других геополитических условиях, можно повторить и сегодня:

«Гибридная», но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведет с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью. Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева, как в свое время – грузинских агрессоров. А в будущем – вполне вероятно – исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира. И, конечно, позорным уходом со сцены тех кровавых клоунов, которые сейчас отчаянно пытаются на ней удержаться, привычно выдавливая из себя крокодиловы слезы, закатывая густо подрисованные глаза и улюлюкая на публику. Тех самых бездарных политических актеров в зеленых засаленных майках с воспаленным от стимуляторов сознанием. Таких же уродливых фриков, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру».

Медведев считает, что главной целью Запада как в Украине, так и в Грузии является разжигание русофобии. При этом Дмитрий Анатольевич уверен: для Грузии нет другой альтернативы, кроме России:

«Политические трупы вроде Саакашвили или Зеленского – не самый интересный объект для исследования. Разлагаются они с омерзительным запахом. Но, как выяснилось, Запад легко и охотно теряет обоняние, когда нужно размазать по политической карте еще хуже пахнущую субстанцию – русофобию. Последние выступления русофобов в Грузии показывают, что эта публика по-прежнему рассчитывает на реванш. Хоть и постоянно нарывается на отпор со стороны сограждан, которые ненависть к России в ранг национальной идеи возводить не намерены и к нашим гражданам настроены достаточно тепло. Это тоже очевидно: большинству жителей Грузии гораздо комфортнее жить с нашим государством в мире. Россия рядом, Америка – за океаном. Для Грузии, страны богатейшей культуры, тысячами нитей связанной с Россией, русофобия – нонсенс, уродство, тяжелая болезнь. К счастью, вполне излечимая».

«Излечивать» же Дмитрий Анатольевич намерен при помощи кнута и пряника. Если Грузия откажется от тесного сотрудничества с США и Европой в пользу России, то повторения 2008 года не будет, если же продолжит движение на Запад, то «второй фронт» может открыть сама Россия.

Но если в Киеве на заявления Медведева особого внимания не обратили, то некоторые политики в Грузии готовы прислушаться. В частности, в парламентской группе «Сила народа», состоящей из выходцев из правящей партии, согласились с мыслью о том, что «украинизации» Грузии допустить нельзя.

«Я хочу подчеркнуть, будь это Российская Федерация или любое другое государство, безусловно, с нашей стороны будет жесткая реакция. Но это не изменит ту позицию, которая состоит в том, еще раз повторю, что мы не допустим украинизации Грузии. Я подчеркиваю, к сожалению, многие страны используют ситуацию в Украине в собственных интересах», – заявил депутат Гурам Мачарашвили.

При этом сторонники политики «нераздражения» России стараются не акцентировать внимания на том, что Дмитрий Медведев подчеркнуто выделяет в своей статье – в вопросе захвата территорий Москва не намерена останавливаться на достигнутом. В Кремле ждут, когда Грузия и Украина выберут себе лидеров, «для которых Россия – доброжелательный сосед или, вернее говоря, просто родной общий дом».

К слову, исполнение угроз Медведева, несмотря на откровенную лояльность грузинского руководства, не заставило себя долго ждать. Россия намерена передислоцировать, по крайней мере, часть своих военных кораблей в Абхазию – де-факто президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания поделился планами создать в Очамчира базу российского Черноморского флота. В интервью газете «Известия» абхазский лидер заявил, что соответствующее соглашение было подписано по итогам его встречи с Владимиром Путиным:

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии. И такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это является обеспечением коренных интересов и Абхазии, и России. Безопасность превыше всего».

О том, что большая часть кораблей Черноморского флота уже выведена из Севастополя, сообщило американское издание The Wall Street Journal. Согласно анализу спутниковых снимков, Россия перевела все три оставшиеся в строю подводные лодки, два фрегата, способных нести крылатые ракеты, и патрульный корабль в Новороссийск. Другие суда, в том числе большой десантный корабль, ряд малых ракетных кораблей и новые тральщики, были переброшены в Феодосию.

В условиях постоянных атак ВСУ, которые уже стоили Москве нескольких боевых кораблей и подводной лодки, командование Черноморским флотом, очевидно, решило перевести остающиеся на плаву суда в более защищенные порты. При этом, по мнению экспертов, вывод основных сил в Новороссийск может говорить о том, что Москва рассчитывает на запрет Запада использовать предоставленные Украине крылатые ракеты для ударов по российской территории.

Однако в случае Абхазии запрет вряд ли будет действовать. При этом новость о вероятном появлении российских кораблей в Очамчира, где во времена СССР уже располагалась военно-морская база, может указывать на то, что Россия не только ищет альтернативу Севастополю, но также пытается расширить свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции.

Для Грузии же это означает, что, несмотря на декларируемую «Грузинской мечтой» политику нераздражения Москвы, интересы Тбилиси Кремль в расчет принимать явно не собирается.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский считает, что лишь победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси:

«Я думаю, что украинская победа поставит точку. Я буду очень счастлив за народы этих государств. Победа Украины создаст возможности для принятия политических решений, создаст демократию и внесет вклад в восстановление территориальной целостности Грузии и Молдовы».

В самой Грузии слова Зеленского о том, что победа Украины даст возможность запустить демократические процессы в бывших советских республиках и вернуть оккупированные территории, восприняли неоднозначно. В правящей «Грузинской мечте» высказывание украинского лидера считают некорректным и идущим вразрез с интересами Грузии. Вице-спикер парламента Гия Вольский вновь предупредил, что настроения, которые могут привести к столкновению с Россией, для Грузии губительны:

«Военное и экономическое противостояние с Россией нас уничтожит. Что касается Украины, то мы, конечно, желаем ей восстановления территориальной целостности. Эту позицию и премьер-министр, и другие представители правительства, и представители правящей партии выражали неоднократно. Оказывается, в Грузии нет возможности принимать демократические решения, и, оказывается, Грузию и Беларусь надо поставить в одинаковые условия. Заявления украинского президента по-прежнему остаются некорректными, и в то время, когда мы все должны быть на одной позиции, украинский президент и руководство опять начинают говорить, что власти – это одно, а народ – это другое».

Оппоненты «Грузинской мечты», со своей стороны, уверены: негативная реакция правящей партии на слова Зеленского обусловлена в первую очередь тем, что такой вариант развития событий для нынешних властей Грузии равносилен катастрофе, так как в российско-украинском конфликте правящая партия заняла откровенно пророссийскую позицию. Следовательно, победа Украины для «Грузинской мечты» означает потерю власти, и они всячески будут этому сопротивляться.

«Победа Украины и волна демократизации в Грузии для них неприемлемы. Они приняли геополитически неправильное решение. Выбрали не ту сторону. В этой большой игре они играют неправильную партию. И это, естественно, крайне негативно отразится на их политическом будущем. И еще – они прекрасно понимают то, что сказал Зеленский. Такое развитие событий несет серьезные угрозы их нахождению у власти», – говорит представитель партии «Лело для Грузии» Тамаз Датунашвили.

В грузинской оппозиции считают, что победа Украины должна спровоцировать новую волну демократизации внутри Грузии, которая сметет пророссийскую власть и позволит стране вернуться на путь развития. А это, в свою очередь, поможет Тбилиси восстановить контроль над оккупированными территориями, считает представитель «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили:

«Победа Украины является геополитическим окном для всех народов, борющихся за свободу. Поэтому десятилетие, и даже больше, украинцы и грузины бьются в войнах против России. То, что это геополитический шанс, когда весь Запад помогает Украине в ее справедливой борьбе, понимают и Зеленский, и все остальные. Не понимают только путинские прихвостни, которые, к сожалению, сегодня находятся во власти в Грузии».

Противники «Грузинской мечты» уверены, что победа Украины позволит Тбилиси восстановить территориальную целостность мирным путем, так как Россия будет вынуждена умерить свои геостратегические интересы ввиду неспособности вести новую войну.

При этом один из основателей Грузинского центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили считает, что политика «нераздражения Москвы», проводимая правящей партией, становится все более нежизнеспособной. Эксперт отмечает, что словам Зеленского предшествовала статья Дмитрия Медведева, в которой зампред российского Совета безопасности довольно четко описал, какое будущее уготовано Грузии в случае проигрыша Украины:

«Это политика соглашательства, нераздражения России в надежде на то, что в результате такой политики в двустороннем формате с Россией можно будет решить какие-то наши проблемы. Вот такая концепция. Эта концепция очень непопулярно звучит, но, по сути, так оно и есть, если проследить все действия нашего правительства. Эта концепция в очередной раз потерпела крах. Потому что Медведев прямо говорит: нам вся эта ваша соглашательская политика, ваша политика т.н. нераздражения, неприсоединения к санкциям, то, что у нас растет торговый оборот, то, что у вас усиливается русское влияние и т.д., – для нас этого совершенно недостаточно, говорит прямо нам Медведев. Это ни к чему вас не приведет. Потому что основное, что представляет проблему для нас, – это ваш западный курс, ваше присоединение к НАТО, ваше присоединение к ЕС. Мы этого допустить не можем. И мы этого не допустим».

По словам Чечелашвили, «Грузинской мечте» был послан недвусмысленный сигнал – Тбилиси должен радикально изменить курс. Причем, как подчеркивает эксперт, вопрос не стоит так, что «если вы измените курс, то мы поможем вам решить ваши проблемы». Москва четко дала понять: если Тбилиси не отвернется от Запада, то она устроит Грузии новые проблемы. И теперь перед «Грузинской мечтой», говорит эксперт, маячит перспектива остаться один на один с Москвой – в том числе и в случае победы Украины.

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