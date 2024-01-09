Андрюс Кубилюс: Должность не спасет Иванишвили от санкций

Евродепутат Андрюс Кубилюс прокомментировал возвращение олигарха Бидзины Иванишвили в политику, подчеркнув, что основатель партии «Грузинская мечта» все это время, находясь в тени, оставался «неформальным правителем» Грузии, пишет SOVA.

По словам Кубилюса, именно Иванишвили принимал решения в партии власти. И с его приходом ничего не меняется.

«Главный вопрос - почему сейчас? Мой вывод таков: в правящей команде происходит что-то очень плохое. Вот почему партийный босс, стоявший в тени, сейчас вышел и сказал: я беру всю ответственность на себя. Приближаются выборы, и, похоже, Бидзина Иванишвили чувствует, что выборы для «Грузинской мечты» будут не такими успешными, как ему хотелось бы», - считает представитель Европарламента.

Кроме того, Кубилюс уверен, что после того, как Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, Брюссель потребует от страны деолигархизации. Евродепутат уверен, что официальная должность не поможет Иванишвили избежать санкций.

«На этом фоне шаг Иванишвили находится в прямом противоречии с этой рекомендацией. Это, вероятно, повлияет на будущие отношения ЕС и Грузии, на реформы, необходимые Грузии для начала переговоров о вступлении. Если будут санкции, поверьте мне, официальная позиция в партии не сможет защитить его от санкций. Более того, в Америке многие в государствах-членах ЕС увидят, что он больше не скрывает своих олигархических устремлений, попыток захватить государство и что это должно быть пресечено санкциями», - заключил Андрюс Кубилюс.