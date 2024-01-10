На Ткибульском водохранилище в Грузии продали три острова

Три острова на живописном Ткибульском водохранилище на западе Грузии проданы через аукцион за более чем 3 миллиона лари (1,1 млн долларов), сообщили грузинские СМИ.

Общая площадь островов – около 370 тысяч квадратных метров. Ткибульский муниципалитет продавал их отдельными лотами. Самый большой, площадью более 315 тысяч квадратных метров, купили за 1 700 001 лари, на 1 лари больше начальной стоимости.

Остров площадью около 32 тысяч квадратных метров, продали почти в четыре раза дороже начальной цены – за 663 тысячи лари.

За самый маленький остров, площадью 21,4 тысячи квадратов, заплатили даже больше – 676 тысяч лари, пишет агентство «Новости-Грузия».

По информации агентства BMG, владельцем самого крупного острова стала компания M&S, связанная с бизнесменом Мирианом Катамадзе, который руководит девелоперской фирмой Redco.

Во всех трех случаях обязательства для инвесторов следующие:

обустройство территории;

начало экономической деятельности;

обустройство туристической инфраструктуры;

занятость местного населения.

На эти цели каждый инвестор должен потратить не менее 8 миллионов лари.