Грузия осудила применение Россией северокорейских ракет в Украине

Грузия присоединилась к заявлению ЕС, осуждающему применение Россией северокорейских баллистических ракет в Украине.

Документ опубликовала Европейская служба внешних действий. Заявление подписали 48 стран, в том числе Украина, Молдова, страны ЕС, Великобритания и США.

«Мы решительно осуждаем экспорт баллистических ракет из КНДР и их закупку Россией, а затем применение Россией этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Передача этого оружия России означает новые страдания для украинского народа, поддержку России в войне», – сказано в документе.

В начале января в прессе появились сообщения о том, что Россия могла закупить в Северной Корее баллистические ракеты и пусковые установки для них. Впоследствии эту информацию подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, заявив, что Северная Корея недавно поставила России тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты для использования в войне против Украины.

5 января советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения совершила обстрел Украины ракетами, поставленными Северной Кореей. Россия «нападает на украинцев при помощи ракет, полученных у государства, где граждан мучают в концлагерях за незарегистрированное радио, разговор с туристом, просмотр сериалов», – написал Подоляк в соцсети Х (бывший твиттер).

6 января украинские специалисты показали журналистам обломки ракеты, запущенной по Харькову, предположив, что речь идет о северокорейских комплексах.

На вооружении Северной Кореи стоят копии советских ракетных комплексов Р-17. В последней модификации они называются «Хвасон-6», предполагаемая дальность действия оценивается западными экспертами в диапазоне 500–1300 километров.