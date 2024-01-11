Члены Совбеза ООН обвинили Россию в нарушении военного эмбарго КНДР

В среду семь стран-членов Совета Безопасности ООН выступили с заявлением, осудив закупку Россией северокорейских ракет и использование их для ударов по Украине. Они обвинили Россию в нарушении эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном, введенное Советом Безопасности.

«Постоянный член Совета Безопасности, сознательно нарушающий запрет, демонстрирует злоупотребление своим положением», – говорится в заявлении. Позднее, на заседании Совбеза заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд назвал «отвратительным» поведение России, нарушающей резолюции ООН и подрывающей глобальный режим нераспространения оружия. Представитель Южной Кореи в ООН заявил, что использование Россией северокорейских ракет для ударов по Украине позволяет Пхеньяну получить данные об их боевом применении и усовершенствовать ракеты, способные нести ядерные боеголовки. По данным южнокорейских экспертов, Россия использует в Украине тактические ракеты КН-23. Северная Корея заявляла о том, что они могут нести ядерную боеголовку.

Российский посол в ООН Василий Небензя оценил заявление семерки членов Совета Безопасности, среди которых три постоянных члена Совбеза США, Великобритания и Франция, как пример антироссийской пропаганды. «США, судя по всему, распространяют неверную информацию, не заботясь об ее предварительной проверке», – заявил Небензя. Информационное агентство Reuters отмечает, что представитель РФ в ООН однозначно не отверг факта применения Россией северокорейских ракет в Украине.

На прошлой неделе Белый дом заявил о поставках Северной Кореей России тактических ракетных комплексов и баллистических ракет, которые использовались для обстрелов украинских городов в конце декабря и начале января.