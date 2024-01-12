В Абхазии – постновогоднее затишье, которое продлится до 16 января. Такие длинные выходные подарило нам наше руководство. И очень правильно поступило – возмущение решением парламента, проголосовавшего накануне нового года за ратификацию российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда», захлебывается в соцсети.

Президент пережидает народный гнев на безопасном расстоянии за пределами страны и совсем не реагирует на то, что люди все чаще задаются вопросом о смысле содержания такого главы государства и парламента. Только одна цитата из социальной сети: «Вот для чего вот этих депутатов мы кормим? Не нужны нам такие – пора что-то решать. Отзывать надо их всех, они за народ не думают».

Кстати, к сведению электората, здесь все учтено, и такого права (отозвать) у избирателей нет.

Бывший Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл выступила с заявлением, в котором назвала ночную сессию парламента «трагической ночью, которая будет иметь далеко идущие последствия для абхазского государства». Она уверена, «что настанет день, когда все, кто причастен к этому преступлению и сговору, сядут на скамью подсудимых». А пока в стране нет независимого суда Асида Шакрыл призывает граждан страны продемонстрировать свое отношение к власти следующим образом:

«Все, кто считает, что эти люди совершили преступление, уже сегодня могут наказать их тем, что откажут им в рукопожатии, откажутся делить с ними радость и горе. Только так мы сможем очиститься от лицемерия, лжи, подлости и предательства».

Пока рядовые и нерядовые граждане страны выражают свое возмущение, используя социальные сети, на государственное ТВ в лучших традициях былых времен запустили пропагандистов «из народа», которые негодуют по поводу негативных высказываний в адрес президента, премьер-министра и парламента, напоминают о неприкосновенности народных избранников и об ответственности за оскорбления. Ох, как все это знакомо. А ведь нам казалось, что это не наши грабли. Не прошло и ста лет.

Ратификация российско-абхазского договора о передаче России части территории страны стала причиной распада Объединенной оппозиции. 8 января в Сухуме прошла пресс-конференция Комитета по защите суверенитета Абхазии и ряда общественных активистов, которые заявили о создании новой политической платформы. Присутствующие дали оценку действиям парламента, назвав ночное заседание сессии незаконным.

«Я считаю, что общество потерпело очень серьезный урон, наше общественное мнение, мнение наших граждан было противопоставлено мнению президента и большинства депутатов, проголосовавших на этой сессии», – сказал Ахра Бжания.

А депутат парламента шестого созыва Натали Смыр обратилась напрямую к спикеру Лаше Ашуба. «Он сегодня несет прямую ответственность перед потомками, перед нашими детьми, перед нашей молодежью, которая здесь сидит. 26 депутатов, которые голосовали, – это предатели в моих глазах», – сказала Смыр.

Алхас Джинджолия обращает внимание, что главная проблема заключается еще и в том, что стерлась грань между ветвями власти. «Исполнительная власть впитала в себя законодательную и судебную ветви власти. С прессой она, наверное, тоже скоро все вопросы решит. Вот по поводу чего нам надо, я думаю, посыпать голову пеплом».

Слова Джинджолия на этой неделе подтвердил абхазский МИД. Внешнеполитическое ведомство страны разместило на своем ресурсе заявление, весьма похожее по манере письма и грамматическим ошибкам на публикации анонимных информационных ресурсов. Истерику МИД вызвала публикация в СМИ официальных документов, свидетельствующих о необоснованном расширении штатов министерства и несовместимыми со скудными доходами государства ассигнованиями (при весьма скромных достижениях во внешней политике).

Поначалу сотрудники МИД, уверенные в полной закрытости информации и столь же полной вседозволенности, попытались ввести пользователей социальной сети в заблуждение, сообщив, что увеличение объемов ассигнований связано с открытием посольства Абхазии в Никарагуа. Но тут появилась информация о том, что на посольство в Никарагуа были выделены дополнительные средства из правительственного фонда. И тогда на информационном ресурсе МИД появилось клеветническое обвинение в адрес СМИ, опубликовавшего информацию. Впрочем, это не первый случай, когда МИД Абхазии использует не соответствующую действительности информацию в своих «наступательных» целях. В заявлении МИД говорится, что на деньги коллективного Запада «создана целая сеть так называемых независимых СМИ». Данное утверждение не выдерживает никакой критики, не только потому, что любому жителю страны очевидно катастрофическое сужение собственно абхазского информационного пространства, но еще и потому, что все проекты международных организаций проходят через согласование и одобрение в МИД Абхазии. А это значит, что внешнеполитическое ведомство, обвиняя оппонентов власти в антироссийских настроениях и подготовке «цветного» переворота, преднамеренно выстраивает свои обвинения на ложной информации. В общем МИД Абхазии взял на вооружение классический пропагандистский прием из «Mein Kampf». Должна сказать, что давненько я не видела столь яркого дипломатического опуса, который напрашивается на психологическое исследование. Но есть здесь и хорошая новость: наш МИД наконец-то отвлекся от глобальных мировых новостей и в его ленте появилась абхазская тематика. Хотя бы в таком виде.

Но от странностей поведения МИДа к погоде. Здесь самая важная новость недели, облетевшая еще оставшиеся в Абхазии СМИ: в МВД «готовы к ухудшению погодных условий и осадкам в виде снега, которые в республике прогнозируют в ночь с 12 на 13 января». Думаю, что на таком фоне, мое поздравление с наступающим старым Новым годом наконец-то приобретает не метафизический, а вполне себе конкретный смысл. Все новое, это всего лишь забытое старое.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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