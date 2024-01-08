На пресс-конференции в Сухуме лидеры оппозиции заявили, что ратификация соглашения по госдаче "Пицунда" является незаконной, так как принята с нарушением регламента парламента, абхазской Конституции и других ее законов. Они объявили, что выходят из блока оппозиционных сил и намерены создать новую платформу, чтобы бороться с властью, которая взяла курс на сворачивание суверенитета страны.

В Сухуме состоялась пресс-конференция общественных сил, на которой абхазские политики дали оценку ратификации парламентом Соглашения о передаче части территории Пицунды в собственность Федеральной службы охраны президента Российской Федерации, они заявили о выходе из блока оппозиционных сил и создании новой платформы.

Ратификация соглашения по Пицунде прошла с нарушением парламентского регламента

По словам лидера Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия Левана Микаа, линия разлома в рядах оппозиции прошла по отношению к ратифицированному депутатами абхазского парламента ночью 27 декабря соглашению о передаче госдачи «Пицунда» под юрисдикцию России. Часть оппозиции сочла ратификацию соглашения победой, но оппозиционные политики на пресс-конференции назвали это самообманом и заявили о не возможности для себя принять предложенный компромисс. Он состоял в том, то в дополнение к соглашению о передаче «Пицунды» был принят ряд законов, которые, якобы, в дальнейшем позволят изменить соглашение в пользу интересов Абхазии.

Леван Микаа сообщил, что никакие изменения, о которых говорили политики, представители гражданского общества и эксперты не были внесены в соглашение. Требование Комитета по защите суверенитета было однозначным: отменить сессию парламента, отозвать соглашение, создать согласительную комиссию, привести текст соглашения в соответствие с Конституцией Абхазии и ее законами, переподписать его и только после этого направить в парламент на ратификацию. Вместо этого, сказал Леван Микаа, депутаты приняли решение по-воровски в шесть часов утра, нарушив собственный регламент.

Экс-депутат парламента и лидер ветеранской организации «Ахьяца» Ахра Бжания назвал состоявшуюся ратификацию соглашения по Пицунде незаконной, так как она была принята с нарушением регламента Народного Собрания, который является конституционным законом:

«Регламент народного собрания – это конституционный закон, и в этом конституционном законе четко прописана процедура того, каким образом можно принимать решение Народного собрания. В частности, там указано время проведения сессионных заседаний и только в случае войны, чрезвычайного положения или террористического акта вы можете провести это мероприятие за временными рамками, оговоренные в вашем регламенте. Я первый раз слышу, чтобы поправки в конституционное законодательство и вообще просто в обычное законодательство вносили без прописанных парламентом процедур. Вы должны вынести вопрос на комитетское заседание, оно должно пройти, комитет должен проголосовать, после этого закон должны вынести на первое чтение парламентского слушания. Только после того, как пройдет первое чтение, вы можете вынести его на второе чтение. Я воспринимаю принятие этих поправок как акт спасения для депутатов, лишь бы они приняли этот закон. Мое отношение к этому абсолютно отрицательное. Я считаю, что общество потерпело очень серьезный урон, наше общественное мнение, мнение наших граждан было противопоставлено мнению президента и большинства депутатов, проголосовавших на этой сессии».

Власть взяла курс на ликвидацию суверенитета

Экс-депутат парламента и представитель Экспертного фонда «Амтаа» Алхас Джинджолия напомнил, что важным моментом во всей истории соглашения по Пицунде было заявление президента Аслана Бжания, сделанное в Общественной палате, что парламент должен ратифицировать соглашение по Пицунде до конца года. Что он «должен был сделать по желанию президента, то он и сделал», сказал Алхас Джинджолия. Он считает, что действующая власть взяла курс на сворачивание суверенитета Абхазии:

«Практические окончательно стерлась грань между ветвями власти в этой стране. Исполнительная власть впитала в себя законодательную и судебную ветви власти. С прессой она, наверное, тоже скоро все вопросы решит. Вот по поводу чего нам надо, я думаю, посыпать голову пеплом. И все это действо кто-то преподносит как победу, как какой-то успех. Кто-то считает, что смещены акценты того, что будет происходить дальше. Повторюсь, что не в Пицунде дело, а в форме принятия решений. Сейчас в течение января после праздников президент вывалит весь пакет законов и можно уже догадаться, как это будет происходить. У нас разделение уже не политическое, у нас разделение относительно суверенитета Абхазии, ее существования как независимого государства. Ты или здесь и готов торговаться, либо ты здесь и занимаешь непоколебимую позицию в этом плане. Похоже, что мы идем вот к такому четкому разделению. Мы озвучиваем недостаточно ясно, четко и часто, что реализуется курс на сворачивание суверенитета Абхазии. Если продолжить эту логическую цепочку, то в скором будущем нам, наверное, предъявят для кого такой относительно простой выбор: либо вы формально независимо где-то там живите, сейчас с таким пренебрежением отзываются о нашей независимости, либо станьте частью другого государства. Думаю, что для всех присутствующих это не приемлемый вариант!»

«Я чувствую себя обманутым»

Ветеран войны Лаша Зухба рассказал о том, что привело его на площадь перед парламентом в ночь ратификации соглашения по Пицунде, с какими мыслями он там стоял и с каким чувством покинул площадь после ратификации:

«Естественно, я чувствую себя обманутым собственной властью, собственным парламентом, собственным главой государства. Как это вообще возможно? Я допускаю, что я завтра утром могу проснуться, и мне сообщат, что не то, что там Пицунды, что Абхазии вообще нету! Ночью придут как вурдалаки, сядут, между собой что-то состряпают и скажут, что все, кончились мы! Нет нас, не существуем мы! И что тогда? Как мне объяснить самому себе или своим детям, что у нас была война, для чего у нас была война? Почему погибли тысячи наших граждан, наш лучший генофонд! Зачем все это вообще было? Правительство той страны, с которой мы воевали, Ираклий Гарибашвили открыто выступил и сказал: «Абхазы, в конце концов, если вы продаете себя, мы готовы купить. Грузия заплатит вам десять миллиардов евро в течение трех лет». Естественно, это неприемлемо. Конечно, мы будем бороться, конечно, мы будем продолжать свою борьбу. Мы потеряли юрисдикцию над частью нашей страны, причем, довольно значительной. Кто-то считает, что это – какая-то победа. Какая это победа, если я потерял за ночь часть своей страны?! Естественно, это – поражение с моей точки зрения, это – недопустимо! Мы потеряли суверенитет над частью территории, мы создали прецедент и, конечно, я считаю, что завтра я могу проснуться уже в совершенно другой стране!»

Почему люди должны вам верить?

Журналист Марианна Котова напомнила представителям оппозиции, что они не раз заявляли, что не позволят ратифицировать соглашение по Пицунде, тем не менее, оно ратифицировано. «Почему люди должны вам верить?» – спросила она.

Леван Микаа возразил, что никогда не обещал никому, что не позволит ратифицировать соглашение.

«Почти полтора года мы объясняли людям опасности ратификации этого соглашения, обращались к обществу за поддержкой, звали людей присоединиться к оппозиции и остановить утрату значительной части территории Пицунды», – сказал он.

«Я хочу разделить меру ответственности с народом»

Экс-депутат парламента и представитель Экспертного фонда «Амтаа» Натали Смыр подтвердила, что лидеры оппозиции заявляли, что сделают все, что от них зависит, чтобы соглашение по Пицунде было ратифицировано. Но она уверена, что ответственность за случившееся должны взять на себя и люди, которые не пришли к парламенту и не поддержали представителей оппозиции:

«Я хочу обратиться к народу Абхазии, разделите меру ответственности с нами! Я на сегодняшний день хочу сказать абхазскому народу, что я разочарована, может быть, и в себе самой. Но я разочарована и в нашем народе! Мы не можем выйти из состояния комфорта. Вечером 26 числа какое количество людей пришли к парламенту?! Мы говорили: придите, встанете рядом с нами! Я была на площади до пяти утра, я по состоянию здоровья отлучилась на полчаса, и когда я увидела, что идет сессия, мне просто хотелось плакать! Я скажу, что у нас нарушен баланс власти. Я хочу обратиться к Лаше Ашуба, к спикеру парламента. Я обращаюсь в первую очередь к нему, он не имел права проводить чрезвычайную сессию, он нарушил дух и букву закона, и он сегодня несет прямую ответственность перед потомками, перед нашими детьми, перед нашей молодежью, которая здесь сидит. 26 депутатов, которые голосовали, это предатели в моих глазах. Бумажка, которую они принесли на площадь, была составлена гораздо ранее. И каждый сегодня поставил себе этот ярлык, что «мы пытались, мы старались, мы хотели». И мы хотели, мы пытались и старались, но мы тоже не довели дело до конца. Здесь я с вами согласна!»

Оппозиция пыталась усидеть на двух стульях и с обоих свалилась

Общественный деятель Тенгиз Джопуа считает, что оппозиция должна обратиться к пассионарной части общества, которая способна быть активной, и призвать именно ее к поддержке и участию в сопротивлении. С 2004 года, сказал он, в стране регулярно происходят государственные перевороты, и сейчас все движется в этом же направлении. Абхазская власть, уверен он, существует в промежутке между интересами собственного народа и внешних олигархов, и она сделала свой выбор в пользу последних. Парламент, ратифицировав соглашение в шесть часов утра, продемонстрировал стране свой страх. Тенгиз Джопуа убежден в том, что принятые законы, которые, якобы, являются компромиссом, никакой силы не имеют. Часть абхазской оппозиции 27 декабря пыталась усидеть на двух стульях и с обоих свалилась. Перед участниками пресс-конференции стоит задача создать новую платформу, которая будет защищать интересы народа и страны, предложить обществу образ будущего.

Власть обвиняет в антироссийских настроениях всех, кто не согласен с ее действиями, с коррупцией ее представителей, это опасная логика, считает он, так как у народа Абхазии может сложиться впечатление, что, когда власть обманывает людей, она это делает в интересах стратегического партнера Абхазии – России.

Если будет принят закон об иноагентах, режим в стране станет тоталитарным

Политиков спросили об отношении к принятию в Абхазии закона об иноагентах. Леван Микаа ответил, что принятие этого закона приведет к ликвидации независимой прессы и гражданского общества, этот закон подорвет свободу слова в Абхазии, а режим власти превратится в тоталитарный. Именно для этого мы и проводим эту пресс-конференцию, – сказал Леван Микаа, чтобы объединить все усилия и противостоять этому. Нам нужно сохранить гражданское общество, национальные интересы, только вместе можно достичь этой цели. Мы все являемся одним целым и представляем гражданское общество. Если и этот закон будут принимать в пять часов утра, мы придем к парламенту в пять утра, мы однозначно будем против этого закона.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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