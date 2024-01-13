Патриархия Грузии: факт обливания иконы краской является нападением на церковь

«Факт обливания краской иконы Матроны московской, на которой также изображен Иосиф Сталин, вызывает праведное возмущение верующих, однако важно, чтобы протест был выражен в мирной форме», - заявляют в Патриархии Грузии. В распространенном письменном заявлении также говорится, что молчание международных и правозащитных организаций, а также представителей дипломатического корпуса ставит под сомнение их неоднократные заявления о необходимости защиты христианских традиций в Грузии.

«Место имел факт размещения в патриаршем храме иконы с неканоническим фрагментом, недопущение чего было обязанностью, прежде всего, служителей этого храма, и, после выявления данного факта, естественно, что патриархия позаботилась о приведении иконы к канону.

Это нашло отражение в заявлении патриархии. Поэтому несправедливые нападки на службу Патриархии или ее сотрудника (как бы это ни было преподнесено общественности) из-за данного решения, свидетелями чего мы стали, является шагом непосредственно в пользу сил, противостоящих Патриарху и Патриархии.

Также отмечаем, что по церковному учению осквернение святынь является одним из самых тяжких грехов - богохульством, совершившему его запрещено принимать участие в любых церковных службах до тех пор, пока он публично не выразит своего покаяния», - говорится в сообщении, передает SOVA.