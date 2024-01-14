Президент: флаг Грузии присоединится к флагам европейских стран

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что флаг Грузии присоединится к флагам европейских стран. Флаг Грузии, - отметила она, - это символ государства, суверенитета, независимости.

«Гордость, радость, надежда – вот чувства, которые переполняют меня, и, возможно, вас, когда мы наблюдаем, как поднимается этот флаг. Этот флаг олицетворяет слишком многое для каждого. Прежде всего, этот символ - наше государство, его суверенитет, его независимость, за которые многие наши предки боролись очень долго, умирая за то, чтобы этот флаг был уважаем нами и олицетворял для нас надежду на завтрашний день.

Флаг - символ нашего единства. Того, какой была Грузия и какой она будет. Наш флаг - это выражение нашей силы, и я хочу сказать об этом молодежи. Это - не просто материальный символ. Флаг представляет все, что составляет Грузию. Ее ценности, ее идентичность, ее убеждения, ее сражения в прошлом и ее победы сегодня и завтра. Поэтому мы все обязаны уважать флаг и в то же время мы должны чувствовать ответственность, без которой этот флаг ничего не значит», - отметила президент.

Глава государства подчеркнула, что флаг Грузии уже является флагом страны-кандидата в ЕС и в ближайшем будущем присоединиться к флагам европейских стран, «чтобы сформировать новое, великое, сильное единство», пишет SOVA.

«Мы знаем, что наши солдаты будут защищать нашу страну под этим флагом и будут защищать ее везде, где это необходимо. Гарантами суверена будут они, и за это выражаем им наше уважение и нашу благодарность. Этот флаг олицетворяет все это и, таким образом, является нашей защитой, потому что он защищает нас и ценности, которые нас объединяют», - заявила Зурабишвили.