Обзор грузинской прессы

Сможет ли «Национальное движение» сохранить статус крупнейшей оппозиционной силы на парламентских выборах 2024 года и есть ли в Грузии партии, обладающие достаточными ресурсами, чтобы заменить ЕНД? С такими вопросами газета «Резонанси» обратилась к политологам. Один из них – Вахтанг Дзабирадзе отмечает, что на данном этапе наибольшие шансы у партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию». Впрочем, многое будет зависеть от того, удастся ли «Лело» объединиться с другими небольшими партиями и каковыми будут следующие шаги бывшего председателя ЕНД Ники Мелия.

Если «Лело» будет работать хорошо, возможно полностью переманит избирателей Гахария. Поэтому сегодня среди мелких партий идет конкуренция, кто возьмет эти «средние голоса»

«У всех троих есть шанс, но теоретический. Мы до сих пор не знаем, какая партия будет у Ники Мелия, какой будет ее структура и какое у нее будет руководство. Мы также не знаем, кто и как будет перегруппировываться. Гахария собирается участвовать в выборах самостоятельно, сегодня он больше всех продвинулся среди мелких партий. Однако, если, скажем, «Лело» будет работать хорошо, возможно полностью переманит избирателей Гахария. Поэтому сегодня среди мелких партий, я не имею в виду Мелия, идет конкуренция, кто возьмет эти «средние голоса» … Достаточно большие шансы у Мелия, если он предпримет какие-то шаги к объединению, скажем, с Хоштария-Джапаридзе», – говорит Дзабирадзе.

Политолог Заал Анджапаридзе, между тем, считает, что сегодня ресурсов для смены «Национального движения» нет ни у одной оппозиционной партии. Кроме того, как заявил Заал Анджапаридзе в беседе с изданием:

«Ни один из социологических опросов пока не показал, что у этих партий есть возможность сделать это… Я думаю, что с их стороны будет попытка перетянуть электорат «Национального движения» на свою сторону. Они надеются переманить избирателей, разочарованных в ЕНД из-за определенных кризисных событий в партии, но я не думаю, что это количество избирателей будет достаточным для достижения цели – замены «Национального движения».

С 1 января текущего года в силу вступил закон, требующий в обязательном порядке оснащать транспортные средства зимними шинами. Как оказалось, список автомагистралей, на которых будет действовать эта норма, довольно обширен, и включает в себя множество участков дорог, на которые правило не должно распространяться, заявляет глава транспортной ассоциации HUB Georgia Васо Урушадзе. В законе множество подобных недочетов, утверждает респондент издания, поскольку разработан он был без участия высококвалифицированных экспертов в области дорожной безопасности.

Решение, скорее всего, продиктовано частным сектором, компаниями – основными импортерами в Грузии, которым необходимо увеличить продажи шин

«Нарушений так много, что правило может возыметь отрицательный эффект. Например, обратный эффект может быть при использовании зимних шин при температуре выше 8 градусов, при таких условиях тормозной путь меняется, а значит водитель может не избежать дорожно-транспортного происшествия. Поэтому необходимо было привлечь к этому экспертов и принять закон с учетом соответствующих рекомендаций. Однако мотивом в данном случае является не повышение стандарта безопасности дорожного движения, а коррупционные интересы… Решение, скорее всего, продиктовано частным сектором, компаниями – основными импортерами в Грузии, которым необходимо увеличить продажи шин. Это результат большой сделки», – цитирует Урушадзе информационное интернет-издание Interpressnews.

На это указывает и тот факт, что рынок Грузии оказался совершенно неподготовленным к новым правилам. «Зимнюю резину» сегодня можно приобрести лишь у крупных дистрибьюторов, жалуется респондент издания, таксист Вано Гамкрелидзе:

«Цены настолько высоки, что я не могу себе это позволить. Мы не можем покупать автозапчасти и шины у крупных импортеров, они очень дорогие, а у мелких компаний нет достаточного количества шин. Я не могу выехать за пределы столицы, правила распространились на такую большую территорию, по сути, я не могу никуда поехать. Это причинило нам большие неудобства», – заявил респондент издания.

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Впервые в истории независимого государства грузинский спортсмен вошел в десятку лучших футболистов FIFA. Полузащитник итальянского «Наполи» и грузинской национальной сборной Хвича Кварацхелия занял десятое место в списке футболистов года, пишет информационной интернет-портал sportall. Между тем, о возможном будущем футболиста заговорил известный итальянский футбольный агент Франко Камоцци.

Думаю, грузин уже готов к тому, чтобы присоединиться к команде такого уровня

«Не могу сказать, что Хвича проводит плохой сезон, можно сказать, что «Наполи» выглядит неубедительно. Я знаю, что он в центре внимания (мадридского) «Реала». Думаю, грузин уже готов к тому, чтобы присоединиться к команде такого уровня. Возможно, ему придется сделать еще один шаг, но через 2 года он присоединится к подобному клубу», – цитирует Камоцци sportall.

Между тем грузинские и зарубежные СМИ пишут, что в данный момент руководство «Наполи» пересматривает контракт Хвичи. У грузинского футболиста самая низкая зарплата в итальянской команде (1,3 миллиона евро в год). Согласно разным источникам по новому контракту, Кварацхелия будут выплачивать в 3 раза больше, а контракт рассчитан до 2028 года.

Напомним, Хвича Кварацхелия в текущем сезоне провел в общей сложности 26 матчей за «Наполи», отличившись 5 забитыми голами и 5 голевыми передачами.

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