Мэр Тбилиси: дорожные работы на проспекте Церетели завершатся в срок

Дорожные работы на тбилисском проспекте Церетели обязательно завершатся к концу января, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Ранее стало известно, что из-за некачественного выполнения работ по ремонту-прокладке дорог на проспекте мэрия расторгла контракты с двумя компаниями – ООО«Millennium builders group» и ООО«RTD». Градоначальник поспешил заверить критиков, что это не помешает завершить работы в срок:

«Мы начали работы на Церетели в конце апреля и пообещали жителям, что к концу января дорожное движение будет восстановлено в обоих направлениях. Работы масштабные, мы не ограничимся только асфальтированием дороги, прокладкой новой дороги, я хочу, чтобы мы внесли фундаментальные изменения во все те проекты, в которые мы заходим с дорожной инфраструктурой… Возникли проблемы в процессе этих работ, это не новость, ведь компании очень часто не выполняют свои обязательства».

Проект подразумевает и обновление подземных коммуникаций. Работ такого масштаба «там не проводилось», утверждает мэр. Сегодня же стало известно, что начатые работы завершат четыре новые компании.

«Даже если придется работать лично нам, мне, моим заместителям, нашим сотрудникам, дорожные работы на Церетели должны быть завершены к концу января. Это условие обязательно будет выполнено», — сказал Каладзе.

Часть оппозиции тем временем называют затянувшиеся ремонтные работы «преступлением». Член партии «Лело» Саба Буадзе утверждает, что подобные случаи приобрели системный характер.

«Невозможно, чтобы у обеих компаний, с которыми мэрия Тбилиси подписала соглашение, возникли проблемы, мы говорим о системной проблеме. Мы говорим о том, что эта закупка была неправильно спланирована и осуществлена, это связано со многими вопросами, которые мы задаем уже давно, однако мэрия Тбилиси реагирует на все это очень цинично, а теперь подтвердила свою причастность к этой очень серьезной проблеме и преступлению», — сказал Буадзе.

В «Национальном движении» вовсе обвинили мэрию в причастности к коррупционным сделкам. Член партии Лаша Парулава озвучил позицию ЕНД по данному вопросу на пресс-конференции и потребовал начать соответствующее расследование:

«Каха Каладзе стал кошмаром Тбилиси, потому что у Тбилиси коррумпированный мэр. По данному факту должно быть начато расследование, поскольку Каладзе ворует из бюджета Тбилиси и у жителей Тбилиси. Именно Каха Каладзе оформляет контракты с теми компаниями, которые впоследствии становятся донорами «Грузинской мечты». Существует политическая коррупция. Фактически российская партия финансируется из карманов тбилисцев, и это необходимо расследовать».