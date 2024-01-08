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Так задумано

Изида Чаниа
Изида Чаниа

Пока наш дистанционный президент поздравлял абхазский народ с Новым годом и Рождеством Христовым, в стране росли цены и была легализована монополия на топливном рынке. Цены на электричество для рядовых потребителей опять подскочили в два раза и, конечно, отдельно от зарплат и пенсий. Теперь физические лица будут платить за кВт почти два рубля, а юридические – более двух с половиной рублей.

Понятно, что вслед за очередным подорожанием электроэнергии нас ждет еще одно подорожание всего, в том числе и товаров первой необходимости. И понятно, что на этом круг не замкнется, и более дорогую электроэнергию для юридических лиц тоже оплатят рядовые потребители, покупая подорожавшие товары. Заодно рядовые потребители оплатят теневой бизнес по добыче криптовалюты, который крышует руководство страны. Так задумано.

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Так задумано
by Эхо Кавказа

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Планы президента и его команды поддержал парламент, отклонив предложенный депутатом Эриком Рштуни (год назад) мораторий на повышение цен на электричество. И это еще одно яркое «достижение» в копилку парламента седьмого созыва. И нет ничего удивительного в том, что власти даже в голову не приходит внедрить хоть какие-то защитные механизмы, хотя бы для социально незащищенных категорий граждан – к примеру, повысить пенсии и социальные пособия, что-то кроме бесплатного проезда в троллейбусе. Правительство и парламент обеспокоены только преференциями для так называемых инвесторов и упорно не желают пересматривать существующие льготы для совсем не бедствующих прокуроров, чекистов, милиционеров, депутатов и так далее.

Это принципиальная позиция – льготы для богатых, бремя выплат для бедных. И все предложения парламенту и правительству, искусственно загнавшему страну в энергетический кризис, пролетают мимо ушей, несмотря на то что уровень собираемости платежей за свет снизился до критического уровня. Ничего страшного – продадут энергетику, «инвестор» свое выбьет.

А чтобы отвлечь внимание от своих безумных планов, народу подсунули увлекательную игру – ковыряться в карманах добросовестных граждан и считать заработанные ими деньги, выкладывая платежные банковские ведомости и заявки на гранты. Народище подкинулся, и теперь ищет в своей среде «врагов народа». А еще оказалось, что можно отвлечь внимание процветающей во власти коррупции байками о спасительном газопроводе (стоимость которого будет дороже, чем электроэнергия) и сухумском аэропорте (которым большая часть народа и не пользуется в силу своих скудных доходов). Кстати, цены на электричество для аэропорта, отданного иностранному бизнесу, ниже, чем для абхазских юридических лиц, и приравнены к тарифам для абхазских некоммерческих организаций в области здравоохранения и образования.

Пока народ радуется розовым очкам, родное правительство вгоняет страну в непомерные финансовые расходы, закупая за их счет недостающие объемы электроэнергии в России по коммерческим ценам и средства, которых так не хватает на восстановление энергетики, вымываются из страны. Подготовка к выводу энергетики из-под государственного контроля вошла в свою решающую фазу и начался передел сфер влияния внутри исполнительной власти. У министра экономики Кристины Озган отобрали энергетику, придумав новое министерство и назначив нового министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба. Чтобы понять черту, по которой прошел раздел, не стоит даже погружаться в детали, достаточно вспомнить, что Джансух Нанба до недавнего времени возглавлял администрацию президента.

А Кристине Озган, которую в народе прозвали королевой бензоколонок, остался топливный рынок. Десять лет назад в Абхазии появилась «Роснефть» – топливо и добыча нефтепродуктов. Решение принималось теми же людьми, которые и сегодня находятся в руководстве страны и совсем не удивительно, что после вынужденной паузы (смены власти) они вернулись к своим личным проектам. Пока длилась пауза, нынешний министр экономики Кристина Озган отсидела в статусе генерального директора дочернего предприятия «Роснефти» в Абхазии, а вернувшись во власть, начала готовить почву для монополии. Первый этап – правительство Абхазии отказалось от своей роли в регулировании цен на нефтепродукты, и цены на топливо резко подскочили. Недовольство было подавлено традиционным способом – протестующим-голодающим были дарованы должности. Протест захлебнулся. И вот в конце прошлого года, по согласованию между российским и абхазским руководством, «Роснефть» стала единственным поставщиком ГСМ в Абхазию. В результате приостановили свою деятельность все АЗС, кроме детища Анкваб-Озган «Апсны-ойл».

Но противостоять коррумпированной власти некому. Оппозиция вот уже четвертый год как занята внутриусобным делением, и потому и терпит одно поражение за другим. А страна скатывается во власть абхазских и российских олигархов, которые растаскивают в клочья национальные богатства и страну. И это тоже было задумано. Давно.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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    Изида Чаниа

    В 1978 году окончила сухумскую среднюю школу №2, в 1983 году – биохимический факультет Абхазского госуниверситета. 

    Работала в газетах «Абхазский государственный университет», «Советская Абхазия», «Аидгылара», на Абхазском ТВ, в газетах «Экспресс-хроника», «КоммерсантЪ», внештатным корреспондентом в российских информационных агентствах «Постфактум», «Интерфакс». С 1998 года по 2016 год – редактор газеты «Нужная газета», с 2016 года – редактор газеты «Мырзаканаа».

    Член Союза журналистов Абхазии, председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ Абхазии.

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