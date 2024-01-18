В Грузии спустя полтора года возобновились коммерческие полеты на парапланах

В Гудаури, Бакуриани и Ананури возобновлены коммерческие полеты на парапланах после перерыва в полтора года. Глава Федерации парапланеризма Ираклий Капанадзе сообщил BM.ge, что пока доступны только эти три пространства. Федерация ждет разрешений по еще десяти локациям в Грузии.

Летную квалификацию на данный момент имеют до 70 человек, и еще несколько десятков в процессе получения лицензии.

Полеты на парапланах ранее никак не регулировались в Грузии. Они были запрещены в 2022-м году, после трагедии с падением вертолета в Гудаури, который вылетел за упавшими парапланеристами. Тогда погибли 8 человек - экипаж, спасатели и врачи, пишет агентство «Новости-Грузия». Кроме этого, в 2022 году произошло еще несколько падений парапланов, закончившихся смертями и серьезными травмами. После этого правительство заявило о необходимости введения правил для полетов.

В мае прошлого года правительство утвердило регламенты и правила полетов, после чего парламент внес поправки в закон «О воздушном транспорте».

Одновременно поправки были внесены в Кодекс административных правонарушений - штраф за полет без лицензии составляет 1500 лари или конфискация аппарата. Повторное нарушение увеличивает штраф в два раза. Вылет за пределы разрешенной территории - штраф 2000 лари в случае коммерческого полета и 1500 лари - тренировочно-спортивного.