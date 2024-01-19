Югоосетинских жителей призвали к участию в выборах президента РФ

Российский посол в Цхинвали Марат Кулахметов призвал жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия к участию в выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.
«В текущей непростой геополитической обстановке, в условиях СВО и беспрецедентного политического и санкционного давления Запада на Россию важен голос каждого избирателя, который станет подтверждением избранного нами курса на построение сильной и процветающей России», – сказал он в интервью агентству «Рес».
Граждане России смогут проголосовать на 11 избирательных участках. Шесть из них откроют в Цхинвали, по одному – в Знаури, Джаве, Ахалгори, Дмениси и Кваиси. Отдельно будет развернут избирательный участок для 4-ой российской военной базы.
Кулахметов говорит, что для военнослужащих и сотрудников Погрануправления ФСБ будет проведено досрочное голосование, «что вызвано особенностями дислокации и несения службы».
Дипломат добавил, что посольство согласовывает с югоосетинским Комитетом информации и печати список журналистов, которые будут освещать выборы на избирательных участках. «Рассчитываем на их объективность», – сказал он.
Ранее югоосетинский лидер Алан Гаглоев провел совещание, поручив ведомствам, задействованным в процессе подготовки проведения выборов президента РФ на территории Южной Осетии, «начать прорабатывать все организационные вопросы и своевременно сообщать обо всех возникающих проблемах для их оперативного решения».
- Марат Кулахметов был Командующим смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта (2004—2008), был назначен послом России в Цхинвали в 2017 году.
- Москва, предположительно, откажется от открытия избирательных участков на президентских выборах в странах, внесённых российскими властями в список недружественных. Туда, в частности, входят страны ЕС, США, Австралия, Великобритания, Швейцария, Черногория, Япония, частично признанный Тайвань, всего 49 государств.
- Россияне, живущие в Тбилиси, не смогут проголосовать на выборах президента России. Эту информацию подтвердили в секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Причина — отсутствие с 2008 года дипломатических отношений между странами.
Форум