Югоосетинских жителей призвали к участию в выборах президента РФ

Российский посол в Цхинвали Марат Кулахметов призвал жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия к участию в выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.

«В текущей непростой геополитической обстановке, в условиях СВО и беспрецедентного политического и санкционного давления Запада на Россию важен голос каждого избирателя, который станет подтверждением избранного нами курса на построение сильной и процветающей России», – сказал он в интервью агентству «Рес».

Граждане России смогут проголосовать на 11 избирательных участках. Шесть из них откроют в Цхинвали, по одному – в Знаури, Джаве, Ахалгори, Дмениси и Кваиси. Отдельно будет развернут избирательный участок для 4-ой российской военной базы.

Кулахметов говорит, что для военнослужащих и сотрудников Погрануправления ФСБ будет проведено досрочное голосование, «что вызвано особенностями дислокации и несения службы».

Дипломат добавил, что посольство согласовывает с югоосетинским Комитетом информации и печати список журналистов, которые будут освещать выборы на избирательных участках. «Рассчитываем на их объективность», – сказал он.

Ранее югоосетинский лидер Алан Гаглоев провел совещание, поручив ведомствам, задействованным в процессе подготовки проведения выборов президента РФ на территории Южной Осетии, «начать прорабатывать все организационные вопросы и своевременно сообщать обо всех возникающих проблемах для их оперативного решения».