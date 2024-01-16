С 10 января Россия отменила таможенные пошлины в отношении Южной Осетии, зато правительство республики с этой же даты ввело НДС на товары, ввозимые их Российской Федерации. Поэтому, как утверждают перевозчики, югоосетинским потребителям не стоит рассчитывать на снижение цен.

Правительство Южной Осетии объявило об отмене российских таможенных пошлин в отношении республики с 10 января. Советующий протокол к соглашению о режиме торговли между Россией и Южной Осетией был подписан 30 декабря. В тот же день власти сообщили о достигнутом с российскими партнерами компромиссе и дате, после которой расходы на провоз товаров станут, как до ввода пошлин 1 октября. Но прежними они не стали, утверждает югоосетинский предприниматель Сослан Гассеев.

Брокерские услуги, подорожавшие вдвое после 1 октября, к старым тарифам не вернулись. Что до таможенных сборов, то и здесь происходит нечто необъяснимое, говорит Сослан Гассеев:

«Приведу конкретный случай на прошлой неделе. Люди загрузили товар на триста тысяч рублей. Декларация товара с пошлинами обошлись перевозчикам в пятьдесят семь тысяч рублей, то есть почти 20%. Мы не можем понять, с чего такая сумма?! Там еще есть нюанс. Определенные грузы вообще не пропускают, их не декларируют. Древесину провозить нельзя, со стеклом тоже проблемы.

– С чем это связано?

– Брокеры говорят, будто наложили запрет из-за того, что Китай вывозил древесину, и мы автоматически тоже попали под эти ограничения. А на счет стекла я так до конца и не понял. Они так объясняют, что ничего не понять – вот в чем трудность».

Среди тех, к кому предприниматели обращаются с жалобами – депутат парламента Давид Санакоев. По его словам, перевозчики утверждают, что вывоз товара из России по-прежнему обходится им значительно дороже, чем до 1 октября, поэтому не стоит ждать снижения цен на внутреннем рынке:

«Правительство выступило с заявлением, что таможенные пошлины в отношении Южной Осетии отменены. Местное население восприняло эту информацию буквально, но очевидно, что это не совсем так. Некоторые позиции не облагаются пошлинами, по некоторым они сохраняются. Об этом можно судить по приложениям к протоколу, где товары обозначены таможенными кодами. Люди в этих кодах не разбираются, что происходит сегодня на границе, они не понимают. Мы пытаемся мониторить ситуацию, но звучат самые разные мнения. Очевидно, необходимы подробные разъяснения, причем в доступной для населения форме. Это могли бы быть какие-то семинары для предпринимателей с участием специалистов таможни, какая-то популярная справочная информация. Надо понимать, что наши предприниматели в основной свое массе – это простые торговцы, а не торговые сети, у которых в штате юристы, специалисты таможенного дела и т.п.».

Некоторые из предпринимателей, с кем пообщалось о ситуации на таможне «Эхо Кавказа», утверждают, что они обращались в местный таможенный комитет за разъяснениями, но им ответили, что не обязаны никому ничего объяснять.

Среди постов коммерсантов в социальных сетях можно встретить и такие: якобы брокеры рекомендуют им менять коды товаров с необлагаемых пошлинами на облагаемые, чтобы избежать придирчивого контроля на границе. Одна из перевозчиц написала, что не послушалась совета, и ее принудили на таможне выгружать товар для проверки…

Судя по публикациям в интернет-группах предпринимателей, люди плохо ориентируются в вопросах оформления. В свою очередь брокерские компании, по сути, коммерческие предприятия, не обязаны объяснять происходящее или снижать расценки.

Вторая часть истории про российский экспорт – с 10 января все товары, ввозимые на территорию РЮО, облагаются НДС, при этом весь объем налога взимается сразу при ввозе на югоосетинской таможне.

Соответствующие поправки в налоговый кодекс парламент принял в июле прошлого года.

Пока не был решен вопрос с российским правительством об отмене таможенных пошлин, налог придерживали, но после 10 января стали применять, что вызывало протест коммерсантов: теперь им приходится платить НДС дважды – и в России, и в Южной Осетии.

Говорит депутат парламента, член фракции «Народной партии» Амиран Дьяконов:

«"Народная партия" была единственной фракцией, которая не голосовала за то, чтобы эти 10% взимались на югоосетинской таможне. Теперь у нас получается такая ситуация, что мы обкладываем наших предпринимателей двойным налогом – 20% НДС они платят в самой Российской Федерации и 10% с них снимают при ввозе на территорию республики Южная Осетия. Это дикое налогообложение! Так со своими предпринимателями не поступает ни одна страна. В конечном счете за все эти ошибки платят простые потребители, переплачивая практически за все виды товаров – от лекарственных препаратов и продуктов питания до горюче-смазочных материалов и бытовой химии».

Исключение составляют случаи, когда товары от производителя оформляются как полноценная экспортная операция – без российского НДС, но таких случаев единицы. В основном местные коммерсанты закупаются на северокавказских оптовых базах как для реализации на территории России. В их расчетных документах указывается об уплаченном НДС, но это никого не обязывает к возмещению налога, потому что реализуется товар не российскими налогоплательщиками за пределами России.

Единственный выход из сложившегося положения, считают коммерсанты, пересмотреть налоговый кодекс.

«Партия развития», возглавляемая председателем союза предпринимателей «Фарн» Альбертом Валиевым, запросила в Таможенном комитете республики нормативные акты, регламентирующие порядок исчисления и взимания налогов, платежей и сборов при ввозе грузов из России.

Предприниматели интересуются, по каким нормам им накидывают югоосетинский НДС поверх российского.

Обеспокоенность по поводу опрометчиво принятого закона демонстрируют и парламентарии. В частности, депутаты от партии «Единая Осетия» хотят пересмотреть принятые поправки.

Ее фракция подготовила законопроект, который сохранит действующие требования для ввоза ГСМ и табачных изделий, а для всех остальных категорий товаров вернет прежний порядок уплаты НДС.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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