Российское постановление, обязывающее все абхазские топливные компании закупать нефтепродукты только у «Роснефти», не соответствует духу сотрудничества и существующим законам Республики Абхазия, и приведет к монополизации и уничтожению конкуренции на рынке, поставив Абхазию в зависимость от одного поставщика. Такое мнение выразил в интервью абхазский экономист Ахра Аристава.

– Ахра, вы публиковали пост, в котором пишете, что постановление, ограничивающее ввоз топлива в Абхазию, должно быть разъяснено и отменено как несоответствующее союзническим отношениям. Поясните, пожалуйста, в чем состоит это несоответствие?

– Я написал пост потому, что уже месяц нет никакой реакции со стороны правительства, со стороны Кабинета министров Республики Абхазия. Я именно так это расцениваю – как запрет правительства России продавать нефтепродукты национальным абхазским компаниям, и это никак не соответствует той дружбе и тому союзничеству, которые сложились между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Это не соответствует режиму торговли, установленному отдельным соглашением с Российской Федерацией. И все это несоответствие, конечно же, абсолютно неприемлемо между дружественными государствами.

– Ахра, как, по-вашему, какой должна быть позиция абхазской власти в этом вопросе?

Если вы, руководство Республики Абхазия, публично не заявляете, что вы с этим не согласны, что это противоречит духу сотрудничества, конечно, необходимые меры не будут приняты

– Кабинет министров Республики Абхазия не высказал публично свою позицию по данному решению российского правительства. Мы уже ранее сталкивались с подобного рода вопросами. Вы помните, что был запрет на ввоз вина в Россию, был запрет на ввоз помидоров, другие подобные ситуации. Если вы, руководство Республики Абхазия, публично не озвучиваете свою позицию, не заявляете, что вы с этим не согласны, что это противоречит духу сотрудничества, конечно, необходимые меры не будут приняты.

– Как, по-вашему, в чем причина? Чем вызвано появление такого постановления правительства Российской Федерации?

– Лично я, работая в правительстве, неоднократно, сталкивался с тем, что на абхазское направление ставят чиновника, который не владеет ситуацией и даже на прямые вопросы не может дать ответа. Сейчас не буду называть фамилию и имя этого чиновника, так как он уже в правительстве России не работает. Я спрашивал его, читал ли он документы, межгосударственные соглашения, сам указ президента о признании независимости Республики Абхазия Российской Федерацией, а он откровенно сказал, что не читал. Вот такие чиновники, когда их назначают, не понимают, с кем они имеют дело; забывают, что республика Абхазия – это суверенное независимое государство; и у таких людей рождаются такие документы как этот с запретами на ввоз нефтепродуктов в Республику Абхазия в то время, как мы знаем, что и газ продается в Западную Европу, и нефть продается Соединенным Штатам, хотя все эти страны поставляют оружие против Российской Федерации. В чем провинилась Республика Абхазия в этой ситуации, нам непонятно.

– Когда вы говорите о том, что постановление правительства Российской Федерации, ограничивающее ввоз топлива в Абхазию, может трактоваться как недружественное, что вы имеете в виду?

В государстве, где установлены правила рыночной экономики, здоровой конкуренции, принимать такие решения абсолютно неприемлемо, даже если кто-то имел в виду какие-то благие намерения

– Лично я расцениваю это как недружественный шаг правительства России в сторону Республики Абхазия – запрещать абхазским национальным компаниям покупать нефтепродукты в Российской Федерации. По-другому здесь ситуация трактоваться никак не может. Вы можете себе представить, что Республика Абхазия запретит покупать путевки всем российским компаниям, назначит одного монополиста и скажет: хотите отдыхать в Абхазии, будете покупать путевки только, например, у Министерства по туризму Республики Абхазия. Это же нонсенс. Я представляю, какая будет реакция на это в России. В государстве, где установлены правила рыночной экономики, здоровой конкуренции, принимать такие решения абсолютно неприемлемо, даже если кто-то имел в виду какие-то благие намерения. И вообще, все, что касается энергоносителей, – это очень чувствительный вопрос для любой страны. Тем более что в этом году страна тяжелым трудом зарабатывала средства, и мы вынуждены были расстаться с почти миллиардом рублей и отдать его за переток электроэнергии. То есть, как заработали, так можно и потерять, поэтому на такие вопросы, конечно же, надо сразу реагировать, сразу решать, сразу обозначать свою позицию и защищать национальный бизнес.

– Если принятое решение, ограничивающее ввоз топлива в Абхазию, не будет отменено, будет действовать, то каков будет результат, к чему это приведет?

Cейчас, скорее всего, будет одна цена, и целая страна попадет в зависимость от одного поставщика, который начнет диктовать нам свои условия

– Приведет эта ситуация, уже привела к монополизации рынка. Рынок нефтепродуктов у нас в Республике Абхазия растет, емкость его, конечно, по российским меркам не такая большая, но в любом случае составляет более 5 миллиардов рублей. И, конечно, та конкуренция, которая сложилась у нас, будет разрушена. А мы видели и видим, что конкуренция давала плоды. Кто-то повышал цены, кто-то из операторов нефтепродуктов понижал цены. А сейчас, скорее всего, будет одна цена, и целая страна попадет в зависимость от одного поставщика, который начнет диктовать нам свои условия. Я считаю, что это неприемлемо для дружественных стран. Интересно, кто это предложил, и кто вообще из российских чиновников этот документ представил в правительство России? Хочется знать его имя и фамилию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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