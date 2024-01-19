В Местия зафиксирован исторический рекорд потребления электроэнергии

В высокогорном муниципалитете Местия зафиксирован исторический рекорд потребления электроэнергии – 16 января абоненты там израсходовали 500 тысяч кВт·ч, говорится в заявлении компании Energo-Pro Georgia.

Вопрос рекордного потребления электроэнергии в Местия обсуждается уже несколько лет. Основная причина этой ситуации – майнинговые фермы. Людей, занятых добычей криптовалют, туристический регион привлекает из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. Население Местия получает электричество бесплатно. Именно из-за майнинга в зимний период в Местия стали регулярно фиксироваться проблемы с электроснабжением.

За исключением Тбилиси и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, 16 января абоненты Energo-Pro Georgia потребили 14 миллионов кВт·ч электроэнергии. Из них 6 миллионов кВт·ч – расходы домохозяйств без учета коммерческих и бюджетных абонентов.

«Пожалуйста, внимательно посмотрите на цифры. 1 миллион жителей 56 городов или райцентров, 35 общин и 3 100 сел из нашего ареала потребили 6 миллионов кВт·ч. То есть население всей Грузии за исключением столицы и оккупированных регионов потребило 6 миллионов кВт·ч, и, в том числе, 500 тысяч кВт·ч потребили три тысячи абонентов Верхней Сванетии», - заявил председатель совета директоров Energo-Pro Georgia Михаил Боцвадзе.

Он указал, что из-за рекордных нагрузок существующая инфраструктура электроснабжения в регионе разрушается, а количество аварийных отключений увеличивается. По словам Боцвадзе, все это ведет к «неизбежному энергетическому коллапсу региона», передает агентство «Новости-Грузия».

В компании добавили, что «недобросовестные абоненты» несут ответственность за самые страшные сценарии, в числе которых пожары и блэкауты во время сильных морозов.

«Что касается решения, конечно же, оно существует. В случае проведения нами всех операций, за год ситуация в Местия улучшится, будут урегулированы все параметры подачи электроэнергии, начнет снижаться количество аварийных отключений, потребление Местия станет разумным, и всем этим мы предотвратим неизбежный энергетический коллапс региона. Эти решения нужны в первую очередь добросовестным потребителям Местия, в целом всей Верхней Сванетии, а не компании», - сказал Боцвадзе.