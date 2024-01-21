Аслан Бжания поручил прокуратуре разобраться в причинах пожара в ЦВЗ

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания побывал в Центральном выставочном зале, где произошел пожар.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил главе республики, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 03:38. Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухуми, Гудауты, Гульрипши и Очамчире. К семи часам утра пламя было локализовано.



Президент поручил генеральной прокуратуре тщательно разобраться в причинах возгорания.



По данным агентства «Апсныпресс», небольшая часть картин из фонда Национальной картинной галереи уцелела. Среди уцелевших – работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Голава, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Тачулия, Минасяна.

В фонде галереи было более четырех тысяч работ, в том числе до 300 – Александра Чачба-Шервашидзе.