Во всех крупных торговых центрах Батуми объявлена эвакуация

В Батуми вновь объявлена эвакуация - во всех крупных ТЦ города - «Гранд Молл», «Батуми Молл», «Метро Сити» и «Батуми Плаза».

IPN сообщает, что сотрудники Службы безопасности торгового центра «Гранд Молл» попросили всех вовремя покинуть здание, но причину они не назвали. По одной из версий, эвакуация из торговых центров связана с сообщением о наличии бомбы.

«Несколько минут назад пришел сотрудник службы безопасности администрации и строго предупредил нас, чтобы мы немедленно покинули здание. Причину нам не сообщили. Перед этим мы слышали шум в одном из магазинов. Мы подумали, что произошла кража. Подробностей не знаем, может, бомбу ищут, но точно не знаем, что именно. В соцсети так пишут. Граждане вывозят машины из здания. Мы находимся далеко от здания», - сообщила агентству одна из сотрудниц ТЦ.

20 января эвакуация была объявлена на основания сообщения о наличии бомбы в аэропорту Батуми.

«Минувшей ночью в телеграмме с анонимных акаунтов шла массовая рассылка с угрозами о якобы планируемых терактах в Батуми. В некоторых случаях угрозы касались мусульман и мечетей, в других - вообще Грузии, «за нелюбовь к России», - сообщает NewsGeorgia.

В июне 2023 года правоохранители и кинологи искали взрывные устройства на территории судов и школ по всей Грузии. Сообщения о наличии бомб на том или ином объекте администрациям поступало по электронной почте.