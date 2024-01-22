Тело погибшего в Украине абхазского бойца доставят на родину

Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия во главе с главой ведомства Львом Квициния отправились в оккупированную часть Донецкой области Украины для доставки на родину тела абхазского бойца Владимира Харабуа, погибшего 20 января.

Харабуа воевал на стороне России в составе бригады «Пятнашка». По информации пророссийских телеграм-каналов, он погиб во время «украинского штурма Авдеевки».

В ноябре и декабре 2023 года в Абхазию доставили тела трех абхазских бойцов – Шамиля Дасания, Марзакана Ачба и Темура Хариашвили. В январе текущего года на войне в Украине погиб уроженец Абхазии Давид Сабекия.

Глава абхазского МЧС Лев Квициния в октябре прошлого года был назначен «специальным представителем президента по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации».