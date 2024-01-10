На войне в Украине погиб уроженец Абхазии

Уроженец самопровозглашенной республики Абхазия Давид Сабекия погиб на войне в Украине. Он был военнослужащим вооруженных сил России.

По информации абхазского Единого штаба помощи и поддержки Донбасса, Сабекия погиб в ходе боевых действий в Херсонской области. Другие подробности не сообщаются.

В ноябре и декабре 2023 года в Абхазию доставили тела трех абхазских бойцов – Шамиля Дасания, Марзакана Ачба и Темура Хариашвили. По информации из открытых источников, ранее в Украине погибло более 10 абхазских бойцов.

Большая часть абхазских бойцов воюет в составе интернациональной бригады «Пятнашка» под руководством Ахры Авидзба.

В октябре прошлого года стало известно, что один абхазский боец находится в украинском плену.