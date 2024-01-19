«Грузинская мечта» против оппозиции и за сближение с Китаем. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили первую в Новом году встречу с журналистами, которую провел в Давосе, начал с нападок на политических оппонентов. Он назвал их «неудачниками», пообещал, что его партия на предстоящих парламентских выборах осенью наберет 60% голосов. Об этом же говорили и другие лидеры «Мечты» – и в ходе визита в Китай, и те, кто остается в Грузии.

Оппозиционерам в новом году от Ираклия Гарибашвили конструктивности ждать не стоит. Это стало понятно из его первого в 2024-м публичного появления на международной арене на полях ВЭФ в Давосе. Там он озадачил оппонентов не только тем, что подружился с еще одним пророссийским политиком, президентом Сербии Александром Вучичем, и не тем, что больше говорил о стратегическом партнерстве с Китаем, чем с ЕС. Глава правительства первое общение с грузинскими журналистами начал с атаки на оппозицию и заверений о непобедимости его партии, которая, по его совам победит в четвертый раз и даже если выборы пройдут завтра, «Грузинская мечта» наберет 60% голосов избирателей:

«Грузинский народ очень хорошо видит, знает, у кого какое прошлое, и он хорошо знает, что никакой третьей силы в стране сегодня не существует. Существует сила, противостоящая нашей политической силе, а в конечном итоге – нашей стране и народу, это – «Единое национальное движение», или «Новое нацдвижение», например, как объединения Хазарадзе или других мелких лузеров. Они пытаются объединиться, и таким образом преодолеть 5-процентный барьер. Мне не интересны попытки оппозиции, находящейся в таком состоянии, для меня главное, чтобы в стране были мир, стабильность и развитие».

Однако перспективы нового мирового порядка для него не столь очевидны. Он был немногословен, рассказывая о закрытой встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой вон дер Ляйен. Лишь отметил, что они обсуждали евроинтеграцию Грузии и стран Западных Балкан, что Грузия удостоилась похвал и поздравлений за получение статуса кандидата в ЕС, и что «в этой закрытой встрече участвовали также премьер-министр Молдовы и министр иностранных дел Украины». Избежав формулировок «война в Украине» и «вторжение России», Гарибашвили отметил, что там «коснулись и кризисов», и главе грузинского правительства нечем было обнадежить грузинских журналистов:

«Как вам известно, сегодня меняется мировой порядок. Пока главный вопрос – какой в итоге миропорядок должен быть установлен».

Зато Гарибашвили охотно рассказал о значимости стратегического партнерства с Китаем:

«По Китаю хочу вам сказать, что все европейские государства, в целом ЕС, заинтересованы в углублении торгово-экономических связей. Потому м должны думать о наших национальных интересах – еще больше развивать экономику нашей страны, преодолевать те трудности, которые еще есть – бедность или безработица».

Ответил Гарибашвили из Тбилиси вместе с другими оппозиционерами и секретарь по внешним связям «Лело» Григол Гегелия:

«Лучшая защита – это нападение. Ираклий Гарибашвили – лидер обанкротившейся партии, ему больше нечего сказать ни в стране, не за ее пределами. Ему только и остается, что заняться типологическим анализом партий: кто первый, кто второй и третий. Думаю, это комично, когда в январе 2024 года, на фоне таких вызовов и проблем, премьер-министру больше нечего сказать. Это указывает на абсолютное оскудение партийной идеологии, на банкротство «Грузинской мечты».

Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, обратив внимание на то, что Гарибашвили слово в слово повторил сказанное Бидзиной Иванишвили, заключил:

«Так они друг друга обнадеживают, считают, что вот Бидзина пришел и они спасены. Если у них такая хорошая, беспечная жизнь, почему вернули этого ушедшего на отдых человека?»

Напомнил оппозиционер премьеру и его же слова десятилетней давности:

«Гарибашвили во времена своего первого премьерства говорил, что убрал с политических радаров, покончил с «Национальным движением». А теперь выходит в 2024 году и говорит то же самое. Ну не знаю, вы хоть чип поменяете этому человеку!»

Началом оркестрованной кампании по очернению оппозицию сочли ее представители и тот факт, что несмотря на разницу в часовых поясах слова Гарибашвили о 60%-ой победе на выборах повторяли и те лидеры «Мечты», которые находились с делегацией, возглавляемой председателем партии Ираклием Кобахидзе в Китае, и соратники, оставшиеся в Тбилиси. Особенно активен был спикер парламента Шалва Папуашвили. В ночном эфире Первого канала ОВГ он в течение часа обвинял оппозицию, НПО и восхвалял «Грузинскую мечту» и ее решение возвести на уровень стратегического уровня отношения с Китаем. Папуашвили напомнил о том, что на протяжении всей истории в Грузии особое значение придавали ее расположению между Европой и Азией:

«Кто такая Европа и кто такая Азия? Европа – это, очевидно, Европейский союз, а Азия – это прежде всего Китай. Мы единственная страна в регионе, у которой есть соглашения о свободной торговле как с ЕС, так и с Китаем. Именно в этом и заключается функция моста. А наша оппозиция хочет, что бы мы были паромом. Который каждый сможет использовать, склонить к перевозке с одного берега на другой. Не в этом заключается наша функция. В нашу задачу не входит быть сателлитом и функционировать как паром, который в соответствии с тем, откуда подует ветер, по заказу перевозить с одного берега на другой. Мы делаем из Грузии мост между экономической Европой и Азией, а для этого краеугольным камнем является Китай», – заключил Папуашвили.

Возможно, отчасти это и так, признают некоторые оппозиционеры оппозиции и эксперты, обращая внимание на то, что хотя США и ЕС налаживают отношения с Китаем, но не спешат с ним заключать меморандумы о стратегическом партнерстве. Но в словах Гарибашвили в Давосе о том, что экономика Грузии является одной из самых динамично развивающихся в мире, они сомневаются. Гораздо больший, двузначный рост в Грузии фиксировался и в годы правления «Нацдвижения», и если и есть положительная динамика, как отмечают специалисты, то не из-за реформ в налоговой, финансовой и в той же судебной системах, а благодаря наплыву россиян в Грузию и в результате вторжения России в Украину.

Очень скоро Грузии стоит ожидать миграции и граждан Китая, говорит политолог, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели (GFSIS) Каха Гоголашвили:

«В том меморандуме (о партнерстве с Китаем) грузинские власти взяли на себя обязательство, смягчить визовый режим и создать условия для свободного передвижения граждан. Благодаря тому, китайским гражданам предоставлен пока краткосрочный безвизовый режим, на две недели, по-моему. Но его будут увеличивать, сделают таким же, как для граждан РФ. То есть, на целый год китайские граждане будут иметь право просто переселяться в Грузию, здесь же работать».

Гоголашвили отмечает, что, в отличие от ЕС, Китай за свои инвестиции не станет требовать соблюдения демократических принципов, защиты прав человека, реформ. Небеспочвенными считает он и слова оппозиционеров о личных коррупционных интересах лидеров правящей партии в вопросе отношений с Китаем:

«В то же время, конечно же, не исключены и какие-то бизнес-отношения, в том числе, – не хочу сейчас прямо говорить, что правительство завязло там в коррупционных отношениях с китайской стороной, – но, во всяком случае, они с удовольствием применят эти отношения для обогащения своих близких, родственников, знакомых. Все это намного легче делать с Китаем, чем, допустим, с европейской страной или с другими демократическими странами».

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