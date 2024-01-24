Жителя Абхазии, заехавшего на площадку Парка Славы, объявили в розыск

Жителя Абхазии Назара Карданова, заехавшего в ночь с 14 на 15 января на автомобиле на площадку сухумского Парка Славы, объявили в розыск. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.

Напомним, что Карданову после инцидента дважды пришлось принести публичные извинения. Он покинул Абхазию 17 января.

В заявлении абхазской прокуратуры указано, что уголовное дело в отношении него возбудили лишь 22 января, а в розыск его объявили накануне, 23 января.

Обвинение против Карданова выдвинуто по части 2 статьи 241 абхазского УК – «Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры», совершенное в отношении особо ценных объектов или памятников республиканского значения. Ему грозит штраф в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По версии прокуратуры, «старший лейтенант милиции Назар Карданов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под управлением автомашины марки «Toyota Crown Majesta», двигаясь по улице Лакоба, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, имея прямой преступный умысел, направленный на умышленное повреждение памятника Республиканского значения, взятого под охрану государства, путем повреждения лестничных ступеней заехал на территорию мемориала 1993 года «Захоронение воинов – защитников Апсны», после чего, проехав по территории памятника, выехал на улицу Аидгылара и скрылся в неизвестном направлении».

«В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление местонахождения последнего», – указано в заявлении.

Ранее Карданов был уволен из органов внутренних дел. Приказ об увольнении был подписан главой абхазского МВД Робертом Киутом 17 января.