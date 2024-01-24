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Необходимости в помощи музея Грузии в восстановлении картин нет, заявляют в Сухуми

Сурам Сакания
Сурам Сакания

Директор сухумской галереи, в которой 21 января сгорел «золотой фонд» - Сурам Сакания сообщил российским СМИ, на место инцидента должны прибыть 16 реставраторов из России, передает SOVA.

«Завтра-послезавтра уже начнется работа. Я уверен, что российские реставраторы из Третьяковки, из Русского музея, из Центра имени Грабаря справятся, это серьезные организации. Всякая помощь - это здорово, но в данном случае 16 реставраторов приезжают. Даже место, где они могут работать, я плохо представляю. Потому что никто не ожидал так сразу. Все подготовить, приготовить - есть определенные сложности», - цитирует Сакания gazeta.ru.

Это одна из причин, по которой абхазская сторона, скорее всего, не прибегнет к помощи Национального музея Грузии, говорит он:

«Конечно, хорошо, что они изъявили желание. Потому что искусство не должно иметь никаких границ. Если бы они смогли каким-то образом на будущее часть работ передать - вот это было бы другое. А так, по реставрации, мне кажется, необходимости (в помощи) нет», - говорит Сакания.

Напомним, на рассвете 21 января в Сухуми сгорел «золотой фонд» абхазских художников - это 4 000 экземпляров картинной галереи.

Национальный музей Грузии предложил свою помощь в реставрации работ, пострадавших в результате пожара.

Кроме того, сообщается, что уцелевшие картины «золотого фонда» Абхазии отреставрируют российские специалисты. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

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