Югоосетинские автовладельцы жалуются на произвол североосетинских «гаишников»

Югоосетинские автовладельцы, въехавшие на территорию России по правилам временного ввоза иностранных автомобилей, жалуются на неправомерные, по их мнению, притеснения со стороны Дорожно-патрульной службы Северной Осетии. При нарушении правил дорожного движения у них изымают автотранспорт и не возвращают, пока автовладельцы не выполнят требования таможни, законность которых многие эксперты ставят под вопрос.

В сети появились публикации проживающих в Северной Осетии гражданах РЮО или лиц с двойным российско-югоосетинским гражданством, которые жалуются на произвол со стороны ГИБДД. По их утверждению, «гаишники» изымают у них транспортные средства и не возвращают до тех пор, пока они не удовлетворят требования таможни. Законность этих требований они считают необоснованными – таможня, на их взгляд, в нарушение закона, что называется, на глазок, лишает их права временного ввоза, придирается. Для наглядности приведем один из постов, опубликованных в сети (текст сокращен):

«…Я был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение. Мою машину загнали на штрафстоянку, после чего мне сказали, что я смогу забрать ее на следующий день, если предоставлю квитанцию (об оплате) на стоянке ГИБДД. Однако ни на следующий день, ни через неделю этого сделать не удалось, так как в ГИБДД мне сказали, что у них якобы приказ, в соответствии с которым на все машины с югоосетинскими номерами, на которые к ним приходит материал, они должны делать запрос в Таможенное управление на предмет нарушения таможенного законодательства. Из таможни я получил предварительный ответ, суть которого заключается в том, что мой автомобиль подлежит реэкспорту с уплатой штрафов, потому что временный ввоз оформлен на моего брата, тоже гражданина Южной Осетии… Мой автомобиль все еще стоит на штрафной стоянке, а ГИБДД не отдает мне квитанцию (об оплате стоянки) без разрешения из Таможенного управления».

По мнению юриста таможенного дела Тимура Кокойты, в этой истории ГИБДД явно выходит за рамки своей компетенции:

«Эта практика похожа на ту, которая реализуется таможенниками на «Нижнем Зарамаге». Там постоянное место жительства югоосетинских автовладельцев проверяют через запросы в адресные бюро и так далее. Эта деятельность всем известная и, я считаю, противозаконная в части того, что сотрудники ГИБДД обращаются с запросами в таможенные органы на предмет возможного нарушения. Я считаю, что они превышают полномочия органов правопорядка, которые им даны и которые содержатся в их положениях. Я не думаю, что в «Положении о Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России» есть пункт, согласно которому они могут запрашивать информацию в смежных органах о допущенных по их направлению нарушениях, в нашем случае таможенного законодательства. ГИБДД не является органом, который администрирует нарушения в этой сфере, поэтому налагать какие-то санкции на автотранспортные средства из-за нарушений таможенного законодательства не имеет права».

Далее автор опубликованного в сети поста задается вопросом, имел ли брат право передавать ему автомобиль, или поставим вопрос иначе: законны ли претензии таможни? Он приводит положение Таможенного кодекса:

«Без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом следующих транспортных средств для личного пользования:

1) иному лицу для проведения технического обслуживания, текущего ремонта или хранения;

2) родителям, детям, супругу, состоящему в зарегистрированном браке;

3) иным иностранным физическим лицам».

То есть в описываемом случае, по таможенному кодексу, автор поста является «иным иностранным физическим лицом», то есть имел право на управление этим транспортным средством.

Наиболее распространенная придирка таможенников к автовладельцам, оформляющим временный ввоз, – это наличие российского гражданства и прописки на территории РФ. При этом на югоосетинский паспорт с пропиской в РЮО таможенники избирательно закрывают глаза.

Тимур Кокойты считает подобные претензии недобросовестными. Он подчеркивает: в таможенном кодексе не употребляются термины гражданин, гражданство. Там говорится о лицах – иностранных лицах, лицах ЕврАзЭС и так далее. Иными словами, речь идет не о паспорте, а о месте постоянного или преимущественного проживания. Его декларирует автовладелец. При этом в законодательстве нет четких рамок этого определения. Пожалуй, единственным признаком является большая часть времени, которое данное лицо проживает в том или ином месте.

Таможня это время определяет по датам пересечения границы автотранспортным средством, но это некорректные замеры. Например, человек мог оставить автомобиль во Владикавказе и вернуться в Цхинвал на попутке. В таможне пересечение границы без авто не отражается. Можно запросить пограничную службу, но это уже запрос персональных данных, их разглашение без согласия субъекта запрещено. Перечень исключений в законе мизерный, связан в основном с безопасностью, там нет упоминаний о таможенных делах.

Поэтому, если по закону, остается расследование, поиск доказательств, свидетелей. Это если по закону. По мнению Тимура Кокойты, есть в этой истории еще один аспект неюридического свойства:

«С ГИБДД, как и с таможней Северной Осетии постоянно возникают неприятности именно у автолюбителей из Южной Осетии. Ни для кого не секрет, что в Северной Осетии особое отношение к автолюбителям этой категории.

– Дискриминация какая-то…

– Я не хотел произносить эту фразу, но почему-то владельцы автотранспортных средств с номерами других государств Южного Кавказа не имеют таких проблем, как югоосетинские автовладельцы».

В самом деле, автовладельцы с югоосетинскими или абхазскими номерами редко жалуются на избирательное отношение органов из других республик Северного Кавказа или России в целом. Похоже, это действительно региональная история.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия